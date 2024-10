Video Gol Highlights Fiorentina-Milan 2-1: sintesi 06-10-2024

Video Gol e Highlights di Fiorentina-Milan 2-1: cadono i rossoneri al “Franchi” dopo una partita decisa dagli episodi, tantissimi. Kean sbaglia un rigore, ma i meneghini ne sbagliano addirittura due con Hernandez e Abraham e vengono puniti per gli sprechi e una partita complessivamente giocata più sui nervi che su piani ben impostati.

L’ex Adli si vendica con il gol del vantaggio, Pulisic pareggia e Gudmundsson decide il match.

Il Milan resta 6° con 11 punti e fallisce l’aggancio all’Inter in seconda posizione, mentre la Fiorentina sale al 10° posto.

La Sintesi di Fiorentina-Milan 2-1

I rossoneri si rendono presto pericolosi con un tiro di Pulisic respinto da De Gea al 7° e con un colpo di testa di Morata alto di poco al quarto d’ora, ma alla loro prima sortita i viola ottengono un rigore a causa di un calcio di Hernandez a Dodo mentre si apprestava a spazzare il pallone: Kean, anziché Gudmundsson, va sul dischetto e calcia malissimo, centrale, favorendo la parata di Maignan.

Il Milan ha pochissime idee e fa ancora meno e così la Fiorentina è agevolata nel possesso e nella conduzione della gara. Il vantaggio, dopo un gol annullato a Kean per offside, giunge meritato al 35°: l’ex Adli scambia con Gosens e trafigge Maignan con un gran rasoterra in diagonale da fuori area.

Al 44°, improvvisamente, Reijnders entra in area e viene atterrato fallosamente da Ranieri: è rigore e sul dischetto va Hernandez, che cerca l’angolo e trova, invece, la respinta di De Gea. Al termine dei due minuti di recupero arriva il duplice fischio.

La ripresa si apre con un altro gol annullato a Kean per fuorigioco, ma è ancora il Milan ad avere una chance dal dischetto quando, al 54°, lo stesso attaccante gigliato sgambetta in area Gabbia in una singolare inversione di ruolo. Stavolta è Abraham a presentarsi al tiro e, come Hernandez, angola senza dare potenza consentendo a De Gea di respingere anche questo rigore.

Il Milan non demorde e ha il gran merito di provare e riprovare riuscendo, infine, a pareggiare al 60°: Hernandez crossa da sinistra e Pulisic incrocia al volo verso il palo lontano battendo finalmente il portiere viola.

Al 63° Kean conferma di non essere in serata: pescato dal cross di Gosens, l’attaccante della Nazionale calcia in curva da posizione più che favorevole.

Dieci minuti dopo si riscatta parzialmente vestendo i panni dell’assistman: sfruttando un buco difensivo su un lancio dalle retrovie, Kean tocca per Gudmundsson, che lascia scorrere e calcia dal limite trovando l’angolino lontano.

Vari minuti dopo, all’86°, il Milan sfiora il 2-2: il nuovo entrato Chuckwueze calcia mirando all’incrocio de pali, ma De Gea è ancora superlativo e respinge la minaccia. E’ invece la traversa a negare a Kean la rete del 3-1 al minuto 94, praticamente negli ultimi secondi. Subito dopo i cinque minuti di recupero si esauriscono e con essi anche la partita.

Highlights e Video Gol di Fiorentina-Milan 2-1

Il Tabellino di Fiorentina-Milan 2-1

Fiorentina (4-3-2-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Cataldi (67′ Richardson), Adli (77′ Kouame), Bove; Colpani (93′ Kayode), Gudmundsson (73′ Biraghi); Kean. Allenatore: Palladino

Milan (4-4-2): Maignan; Emerson Royal, Tomori, Gabbia, Hernandez; Pulisic (82′ Chuckwueze), Fofana, Reijnders, Leao (73′ Okafor); Morata, Abraham. Allenatore: Fonseca

Marcatori: 35′ Adli, 60′ Pulisic e 73′ Gudmundsson

Arbitro: Pairetto

Ammoniti: Dodo, Tomori, Morata, Reijnders e Bove

Note: al 22′ Maignan para un rigore a Kean, al 46′ pt De Gea respinge un rigore a Hernandez e al 57′ De Gea respinge un rigore ad Abraham

