Video Gol Highlights Fiorentina-Juventus 2-0: Sintesi 21-5-2022

Video Gol e Highlights Fiorentina-Juventus 2-0, 38° Giornata Serie A: segnano Nico Gonalzez e Bonaventura, Italiano in Conference League

La Fiorentina batte la Juventus allo Stadio Artemio Franchi di Firenze nell’anticipo del sabato della trentottesima giornata di Serie A, diciannovesimo ed ultimo turno del girone di ritorno.

I viola chiudono in bellezza questo campionato qualificandosi alla prossima Conference League, grazie al settimo posto con sessantadue punti in classifica.

Si chiude nel peggiore de modi possibile la stagione dei bianconeri, che avevano da tempo conquistato la qualificazione come quarta in classifica, ma non vanno oltre i settanta punti dopo più di dieci anni dall’ultima volta.

Sintesi di Fiorentina-Juventus 2-0

Non ci sono Maleh, Sottil e Castrovilli per Vincenzo Italiano, che rilancia Amrabat in mediana con Bonaventura e Duncan e Piatek in attacco nel tridente completato da Saponara e Nico Gonzalez. In difesa confermato Venuti con Milenkovic, Igor e Biraghi a protezione di Terracciano.

Spazio ai giocatori che andranno via per Massimiliano Allegri, orfano di Chiesa, Arthur, Zakaria, De Sciglio, Kaio Jorge e Danilo. In difesa c’è Perin, mentre in difesa è l’ultima per Chiellini con Bonucci e Chiellini. Ultima anche per Bernardeschi, torna Locatelli dal primo minuto al fianco di Miretti e Rabiot, con Alex Sandro sulla sinistra. In attacco altra ultima, quella di Dybala, in coppia con Kean.

E’ una partita molto equilibrata nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza blandi. I padroni di casa fanno maggiormente possesso palla, ma gli ospiti si difendono con ordine e compatti dietro la linea del centrocampo, creano densità, chiudono tutti gli spazi e cercano di ribaltare l’azione ripartendo in contropiede.

Il più pericoloso è certamente Bonaventura, che prova a prendersi in mano la squadra con la propria personalità, ma senza trovare la giocata vincente, come Venuti e Duncan, mentre vengono ammoniti Igor e Kean per un tentativo di rissa.

Nel finale, proprio all’ultimo secondo, al 46′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Duncan, che risolve una mischia in area di rigore generata da Bonaventura e Piatek sul cross lungo di Amrabat.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Pinsoglio e Rugani al posto di Perin e Chiellini, ma a fare la partita sono sempre i padroni di casa, visto che gli ospiti non sembrano volerci nemmeno provare ad attaccare e fare gioco.

Ci prova in tutti i modi uno scatenato ma impreciso Nico Gonzalez, mentre vengono ammoniti Venuti e Rabiot per un tentativo di rissa poco prima dell’entrata in campo di Ake, Odriozola, Ikone, Vlahovic e Mckennie al posto di Venuti, Saponara, Kean, Miretti e Bernardeschi.

Anche Amrabat e De Ligt ricevono il cartellino giallo e Pinsoglio fa il fenomeno due volte su Bonaventura costringendo i padroni di casa ad inserire pure Torreira e Cabral al posto di Duncan e Piatek.

Nel finale al 93′ minuto i padroni di casa raddoppiano con Nico Gonzalez, che trasforma il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di Bonucci su Torreira.

Highlights e Video Gol di Fiorentina-Juventus 2-0:

Tabellino di Fiorentina-Juventus 2-0

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Venuti (17′ st Odriozola), Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Duncan (40′ st Torreira); Gonzalez, Piatek (40′ st Cabral), Saponara (24′ st Ikoné).

A disp.: Rosati, Dragowski, Martinez Quarta, Callejon, Terzic, Nastasic, Munteanu, Kokorin. All.: Italiano



Juventus (3-5-2): Perin (1′ st Pinsoglio); De Ligt, Bonucci, Chiellini (1′ st Rugani); Bernardeschi (16′ st Aké), Locatelli, Miretti (30′ st McKennie), Rabiot, Alex Sandro; Dybala, Kean (30′ st Vlahovic).

A disp.: Szczesny, Morata, Cuadrado, Pellegrini, Iling. All.: Allegri



Arbitro: Chiffi

Marcatori: 46′ Duncan (F), 47′ st rig. Gonzalez (F)

Ammoniti: Igor, Venuti, Amrabat (F); Kean, Rabiot, De Ligt (J)

Espulsi: –