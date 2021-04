Video Gol Highlights Fiorentina-Juventus 1-1: Sintesi 25-04-2021

Video Gol Highlights Fiorentina-Juventus: termina 1-1 la sfida dell’Artemio Franchi, valevole per la 33° giornata di campionato in Serie A, tra i viola di Beppe Iachini e i bianconeri di Andrea Pirlo. A Vlahovic risponde Morata.

Dopo la vittoria di mercoledì sera contro il Parma di Roberto D’Aversa, la Juventus di Andrea Pirlo non va oltre l’1-1 contro la Fiorentina di Beppe Iachini che dopo la vittoria col Verona conquista un buon punto in chiave salvezza che invece serve poco, in chiave Champions, ai bianconeri. All’Artemio Franchi decidono le reti di Vlahovic nel primo tempo e Morata nel secondo.

Vdieo Gol Highlights Fiorentina-Juventus 1-1, 33° giornata Serie A 25-04-2021.

Sintesi di Fiorentina-Juventus 1-1

Nei primi 10 minuti non accade praticamente nulla. Al 12′ Szczesny sventa un’azione pericolosa della Fiorentina uscendo bene su Vlahovic che nel tentativo di dribblarlo commette fallo. 7 minuti dopo Milenkovic dalla lunga distanza costringe il numero uno bianconero a distendersi sulla destra e mettere in calcio d’angolo.

Pochi istanti dopo ancora Viola vicina al vantaggio, ma il tiro di Pulgar si stampa sul palo e finisce tra le mani di Szczesny. Al 29′, dopo consulto VAR, Massa fischia un calcio di rigore a favore della Fiorentina per fallo di mano di Rabiot; sul dischetto si presenta Vlahovic che batte Szczesny con un delizioso cucchiaio che vale l’1-0. Per il serbo si tratta del 17° gol in campionato.

Sul finire del primo tempo si vede anche la Juventus con Dybala che serve Bentancur il quale, a sua volta, serve Ramsey che davanti a Dragowski calcia clamorosamente fuori. Al termine dei 2 minuti di recupero concessi, Massa fischia la fine del primo tempo: Fiorentina in vantaggio per 1-0.

Dopo 40 secondi dall’inizio del secondo tempo, al primo pallone toccato, il neoentrato Morata fa 1-1 con un sinistro a giro da posizione defilata sul quale Dragowski avrebbe forse potuto fare meglio. Al 55′ Pulgar calcia bene da fuori, ma Szczesny è attento e mette in angolo.

Al 63′ Cuadrado entra in area e serve Kulusevski che prova il tiro a giro non trovando però lo specchio della porta. 20 minuti più tardi Ronaldo sbaglia clamorosamente da due passi il gol dell’1-2. Dopo 3 minuti di recupero, l’arbitro decreta la fine delle ostilità: Fiorentina-Juventus finisce 1-1.

Video Gol e Highlights Fiorentina-Juventus 1-1

Il Tabellino di Fiorentina – Juventus 1-1

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti (46′ Martinez Quarta), Amrabat, Pulgar, Castrovilli (85′ Eysseric), Igor (72′ Biraghi); Ribery (72′ Kouamé), Vlahovic.

Allenatore: Giuseppe Iachini

Juventus (3-5-2): Szczesny; De Ligt, Bonucci (46′ Kulusevski), Chiellini; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Ramsey (69′ McKennie), Alex Sandro; Dybala (46′ Morata), Ronaldo.

Allenatore: Andrea Pirlo

Arbitro: Davide Massa

Marcatori: 29′ RIG. Vlahovic (F), 46′ Morata (J)

Ammoniti: 40′ Igor (F), 52′ De Ligt (J), 61′ Caceres (F), 88′ Biraghi (F)

Espulsi: nessuno.

