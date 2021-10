Video Gol Highlights Fiorentina-Cagliari 3-0: Sintesi 24-10-2021

Video Gol e Highlights Fiorentina-Cagliari 3-0, 9° Giornata Serie A: la sblocca Biraghi su rigore, raddoppia Gonzalez, tris di Vlahovic su punizione

La Fiorentina passeggia contro il Cagliari allo Stadio Artemio Franchi di Firenze nella nona giornata di Serie A.

Grandissima vittoria per i toscani, che cancellano le ultime due sconfitte consecutive inguaiando i sardi, che pure venivano da due risultati utili consecutivi.

Sintesi di Fiorentina-Cagliari 3-0

E’ una partita molto bella nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. I padroni di casa fanno possesso palla, mentre gli ospiti si difendono compatti dietro la linea del centrocampo provando a chiudere gli spazi e ripartire in contropiede.

Il più pericolosi di tutti è Gonzalez, che mette a ferro e fuoco la difesa avversaria, mentre Martinez Quarta non trova la porta su sviluppi di calcio d’angolo.

Il gol è nell’aria ed arriva effettivamente al 21′ minuto, quando i padroni di casa sbloccano il risultato trovando la rete del vantaggio con capitan Biraghi, bravo a trasforma il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di mano di Keita.

Gli ospiti accusano il colpo e vanno in completa balia degli avversari, che fanno ciò che vogliono a centrocampo, dominano in lungo ed in largo e si rendono ancora pericolosi con Saponara, fermato dal palo.

Sarà proprio Saponara ad assistere Gonzalez al 44′ minuto sul gol del raddoppio dei padroni di casa, che nel finale sfiorano il tris con Maleh.

Il secondo tempo inizia che peggio non si può per gli ospiti, visto che i padroni di casa al 49′ minuto firmano il terzo gol con la magia su calcio di punizione da parte di Vlahovic, fino a quel momento abbastanza evanescente.

Gli ospiti non riescono proprio a reagire e i padroni di casa sono bravi a gestire il risultato addormentando il gioco, ma senza lesinare a colpire con il solito Vlahovic, che sfiora più volte la doppietta, ed un impreciso Callejon.

Highlights e Video Gol di Fiorentina-Cagliari 3-0:

Tabellino di Fiorentina-Cagliari 3-0

FIORENTINA (4-3-3) – Terracciano; Venuti, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi (68′ Terzic); Bonaventura (82′ Duncan), Torreira (82′ Amrabat), Maleh (68′ Castrovilli); Saponara (74′ Callejon), Vlahovic, Gonzalez. All.: Italiano.

CAGLIARI (4-4-2) – Cragno; Caceres (24′ Bellanova), Ceppitelli, Carboni, Zappa (58′ Pereiro); Nandez (71′ Obert), Marin, Deiola (58′ Grassi), Lykogiannis; Keita (58′ Pavoletti), Joao Pedro. All. Mazzarri

ARBITRO: Rapuano

GOL: 21′ Biraghi, 42′ Nico Gonzalez, 49′ Vlahovic

ASSIST: 42′ Saponara

AMMONITI: 20′ Keita Balde

NOTE: Recupero 5′

