Video Gol Highlights Fiorentina-Bologna 0-0 (5-4 dcr): Sintesi 9-1-2024

Video Gol e Highlights Fiorentina-Bologna 0-0, Quarti di finale Coppa Italia: 5-4 dopo calci di rigore

La Fiorentina batte il Bologna solo ai calci di rigore allo Stadio Artemio Franchi di Firenze nel primo dei quarti di finale di Coppa Italia.

I toscani sono i primi a qualificarsi in semifinale, dove affronteranno la vincente di Milan-Atalanta, eliminando i felsinei.

Sintesi di Fiorentina-Bologna 0-0 (5-4 dcr)

Un po’ di turnover per Vincenzo Italiano, che lancia Christensen a porta, rispolvera Kayode in difesa con Milenkovic, Martinez Quarta e Ranieri, avanzando Biraghi sulla linea dei centrocampisti, concede una chance a Lopez e Barak in mediana con Duncan e Ikone sulle fasce, mentre la punta è Beltran.

Squadra titolarissima per Thiago Motta, che schiera Skorupski a porta, difesa tipo con Posch, Lucumì, Beukema e Kristiansen, in mediana i soliti Ferguson, Freuler e Aebischer, il tridente d’attacco è formato da Orsolini e Saelemaekers ai lati di Zirkzee.

E’ una partita bloccata e noiosa nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza blandi. Sono due squadre dedite al possesso palla, ma risulta estremamente abulico in fase offensiva, visto che le due difese sono perfette e compatte.

Dopo un tentativo di Kayode, gli ospiti avrebbero la palla gol del vantaggio con Zirkzee, ma viene fermato clamorosamente dalla traversa.

Non cambia il copione della partita in un secondo tempo a tratti ancora più equilibrato, visto che le due squadre sembrano avere quasi paura di lasciare spazi agli avversari.

Gli ospiti avrebbero un’altra occasione per sbloccare il risultato, ma questa volta è il palo a negare la gioia del gol a Orsolini.

Entrano Bonaventura, anche ammonito, Nzola, Mandragora, Parisi e Arthur al posto di Barak, Ikone, Duncan, Biraghi e Beltran, ma a costruire pericoli sono sempre gli ospiti con Ferguson, che impegna Christensen sul proprio palo.

Nel finale c’è spazio anche per Moro e Calafiori al posto di Lucumì e Aebischer, viene ammonito Ferguson e Skorupski salva tutto su Mandragora.

Si accende la partita nei tempi supplementari, visto che le due squadre cercano in tutti i modi di non arrivare i calci di rigore.

Dopo una grande parata di Christensen, che poi sarà decisivo anche in uscita su Orsolini su Zirkzee, i padroni di casa si rendono pericolosi con le conclusioni centrali di Martinez Quarta, che esce per Mina, e Milenkovic, ma Kayode è clamorosamente poco cinico di testa da buona posizione.

Ai rigori:

– Ferguson gol

– Mandragora gol

– Zirkzee gol

– Arthur gol

– Orsolini gol

– Milenkovic gol

– Calafiori gol

– Mina gol

– Posch in curva

– Lopez gol

Tabellino di Fiorentina-Bologna 0-0 (5-4 dcr)

FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta (110′ Mina), Ranieri; Lopez, Duncan (72′ Mandragora); Ikone (60′ Nzola), Barak (60′ Bonaventura), Biraghi (72′ Parisi); Beltran (78′ Arthur). Allenatore: Vincenzo Italiano.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumi (87′ Calafiori), Kristiansen; Freuler, Aebischer (87′ Moro); Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee. Allenatore: Thiago Motta.

Ammoniti: Ferguson (B), Bonaventura (F)