Video gol-highlights Fiorentina-Atalanta 1-0: sintesi 20-02-2022

Fiorentina-Atalanta 1-0: la squadra di Italiano conquista tre punti preziosi all’Artemio Franchi con vista Champions.

I “Viola” battono l’Atalanta con un gol di Piatek nel secondo tempo, e si portano a cinque punti dal quarto posto occupato dalla Juventus (con una gara in meno).

Partita molto bloccata nel primo tempo, con le due squadre preoccupate più a non prenderle che a segnare.

Al 10′ della ripresa, il guizzo di Piatek, bravo ad anticipare tutti su cross di Gonzalez. Gli sforzi bergamaschi sono stati vani. I “Gigliati” conquistano tre punti pesantissimi.

La gara del “Franchi” inizia con ritmi molto intensi, ma con le due squadre che stentano a creare occasioni importanti.

Partita che si sviluppa dunque molto sul piano fisico, con duelli aerei e lotta sulle seconde palle. Gonzalez ha una prima chance, su cross di Biraghi, ma mette al lato la sua rovesciata.

Ancora Fiorentina con Sottil, che dalla sinistra mette in mezzo. Interviene nuovamente Gonzalez, che però schiaccia troppo la conclusione, docile tra le braccia di Musso.

L’Atalanta si fa vedere alla mezzora: verticalizzazione per Koopmeiners, che si trova uno contro uno con Dragowski. L’olandese sciupa.

La Fiorentina risponde con un altro spunto di Sottil, piuttosto ispirato: tiro ad incrociare dal limite del classe ’99, messo in angolo da Musso.

Inizio di secondo tempo con la “Viola” in attacco: Gonzalez, sulla destra, per Castrovilli. Tiro del centrocampista fuori.

L’Atalanta risponde con un’imbucata per Boga, che non riesce ad agganciare il pallone.

Pochi minuti e la Fiorentina passa in vantaggio: Odriozola verticalizza per Gonzalez, palla nel mezzo dove Piatek anticipa i difensori.

L’Atalanta potrebbe subito pareggiare con Malinovskyi, che insacca con un tiro dal limite dell’area, ma Doveri annulla per posizione di offside

La “Dea” prova a gettarsi in avanti: Boga, riceve su lancio lungo, ma viene anticipato da Martinez Quarta al momento di calciare.

Nel recupero, Demiral sfiora il gol di testa su cross dalla destra. Ancora Malinovskyi, con un tiro dal limite, che finisce fuori.

La pressione e gli sforzi dei nerazzurri non producono però risultati. La Fiorentina vince e scavalca la Roma in classifica. L’Atalanta non riesce ad agganciare la Juventus.

Il tabellino di Fiorentina-Atalanta 1-0:

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Odriozola, Milenkovic (67′ Martinez Quarta), Igor Biraghi; Castrovilli (Duncan 67′), Torreira, Bonaventura (Maleh 75′); Gonzalez, Piatek, Sottil. A disposizione: Rosati, Quarta, Callejon, Saponara, Cabral, Ikonè, Maleh, Terzic, Venuti, Duncan, Amrabat, Nastasic. Allenatore: Vincenzo Italiano.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi (Scalvini 80′), Demiral, Djimsiti (Pasalic 58′); Hateboer, De Roon, Freuler (Pessina 58′), Zappacosta (59′ Pezzella); Koopmeiners, Malinovskyi; Boga (Mihaila 81′). A disposizione: Rossi, Sportiello, Mæhle, Pezzella, Mihaila, Pessina, Scalvini, De Nipoti, Pašalić. Allenatore: Gianpiero Gasperini.

Arbitro:Daniele Doveri (Roma Uno)

Marcatori: 56′ Piatek (F)

Ammoniti: Djimsiti (A), Milenkovic (F), Amrabat (F), Toloi (A)

Espusli: Gasperini (A)

