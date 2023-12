Video Gol Highlights Ferencvaros-Fiorentina 1-1: Sintesi 14-12-2023

Video Gol e Highlights Ferencvaros-Fiorentina 1-1, 6° Giornata Gruppo F Conference League: segnano Zachariassen e Ranieri

Solo un pareggio tra Ferencvaros e Fiorentina alla Groupama Arena di Budapest nella sesta giornata del Gruppo F della fase a gironi di Conference League.

I toscani si qualificano agli ottavi di finale obbligando gli ungheresi agli spareggi Play-off.

Sintesi di Ferencvaros-Fiorentina 1-1

Out Barath, Gojak, Halmai, Nguen, Ramirez e Wingo per Dejan Stankovic, che schiera Makreckis, Cisse, Aeneba e Civic in difesa a protezione di Dibusz, in mediana Esiti e Fani, sulla trequarti Katona, Zachariassen e Marquinhos alle spalle di Varga unica punta.

Non ci sono Arthur, Biraghi, Bonaventura, Castrovilli, Dodò e Sottil per Vincenzo Italiano, che lancia Christensen a porta, Kayode, Milenkovic, Ranieri e Parisi in difesa, in mediana Mandragora e Lopez, mentre sulla trequarti Brekalo, Barak e Ikone alle spalle di Beltran unica punta.

E’ una partita molto noiosa nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza bassi. Gli ospiti tengono in mano il pallino del gioco con un buon possesso palla, mentre i padroni di casa si difendono con ordine e ripartono in contropiede.

Gli ospiti ci provano con Mandragora, subito ammonito, e Barak, mentre si fa male Gonzalez, sostituito da Ikone.

Nel finale viene ammonito anche Milenkovic prima delle clamorose occasioni nei piedi di Varga e Civic, sui quali è bravissimo Christensen.

Il secondo tempo si apre subito con il gol del vantaggio dei padroni di casa, che sbloccano il risultato al 47′ minuto con Zachariassen su assist di Fani.

Grande reazione degli ospiti, che si rilanciano nella metà campo avversaria rendendosi pericolosi con Milenkovic prima dell’entrata in campo di Lisztes per Varga, Kouame per Beltran, Nzola per Mandragora e Botka per Civic.

Dopo il giallo a Cisse e il tentativo di Katona, al 73′ minuto gli ospiti pareggiano con Ranieri sugli sviluppi di un calcio piazzato.

Luca Ranieri = Fiorentina's top scorer in the competition this season 👊#UECL pic.twitter.com/DBXzXT8asB — UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) December 14, 2023

Nel finale Nzola si divora la rimonta tra le sostituzioni che vedono coinvolti Besic e Romdhane subentrare al posto di Esiti e Katona.

Tabellino di Ferencvaros-Fiorentina 1-1

FERENCVAROS (4-2-3-1): Dibusz; Makreckis, Cisse, Aaneba, Civic (65′ Botka); Abu Fani, Esiti (79′ Ben Romdhane); Katona (79′ Besic), Zachariassen, Marquinhos; Varga (58′ Lisztes). All. Stankovic

FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Parisi; Lopez, Mandragora (63′ Nzola); Gonzalez (20′ Ikonè), Barak, Brekalo (63′ Kouame); Beltran. All. Italiano

GOL: 48′ Zachariassen (FE), 73′ Ranieri (FI)

AMMONITI: 9′ Mandragora (FI), 31′ Milenkovic (FI), 59′ Cisse (FE)

ARBITRO: L.M. Branco Godinho (Portogallo)