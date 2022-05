Video Gol Highlights Empoli-Torino 1-3: Sintesi 1-5-2022

Video Gol e Highlights Empoli-Torino 1-3, 35° Giornata Serie A: tripletta di Belotti, rete di Zurkowski

Il Torino batte l’Empoli allo Stadio Carlo Castellani di Empoli nella trentacinquesima giornata di Serie A, sedicesimo turno del girone di ritorno.

Vittoria fantastica per i granata, che si confermano in un ottimo stato di forma con il sesto risultato utile consecutive, ma con quarantasette punti sembra ormai tardi per lottare per i posti europei.

Brutta sconfitta per i toscani, che pure erano tornati alla vittoria la scorsa settimana dopo diciassette partite, ma un ko che non cambia nulla, visto che ormai sono già salvi.

Sintesi di Empoli-Torino 1-3

Non ci sono Bandinelli, Haas, Marchizza e Tonelli per Aurelio Andreazzoli, che conferma Henderson a centrocampo, dove lancia Verre con Asllani e Zurkowski, mentre in attacco Pinamonti è affiancato da Di Francesco e in difesa giocano Stojanovic, Viti, Luperto e Parisi a protezione di Vicario.

Out Fares, Pjaca e Warming per Ivan Juric, che rilancia Berisha a porta, con Djidji, Buongiorno e Rodriguez in difesa, Singo e Vojvoda sulle fasce e ritrova Pobega in mediana con Lukic. In attacco confermati Brekalo e Praet, mentre la punta è Pellegri.

E’ una partita molto combattuta ed equilibrata nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. Entrambe le squadre giocano pressando in maniera aggressiva, non permettendo quindi di concedere gli spazi giusti agli avversari.

Dopo un tentativo di Pobega, vengono ammoniti Vojvoda, Pinamonti e Lukic, mentre nel finale ci prova Asllani senza convinzione.

Esplode la partita in un secondo tempo divertente e spettacolare, con continui capovolgimenti di fronte e tantissime occasioni.

Entra Ansaldi al posto di Vojvoda, ma a fare meglio sono i padroni di casa che, dopo il tentativo di Pinamonti, al 56′ minuto riescono a sbloccare il risultato trovando il gol del vantaggio con Zurkowski su assist di Verre.

Zurkowski prima dei due rigori e del tris di Belotti, al Castellani il Torino passa 3-1: leggi il racconto della sfida sul nostro sito ⬇https://t.co/AiFvKM8gDu — Empoli Fc Official (@EmpoliCalcio) May 1, 2022

Ma nel giro di pochi minuti Verre si fa espellere al 61′ minuto prendendosi due cartellini gialli e, di fatto, cambiando radicalmente la partita, visto che i padroni di casa accusano l’uomo in meno e gli ospiti ne approfittano per fare ciò che vogliono, nonostante i cambi che vedono coinvolti Benassi, Ricci, Seck e Belotti, sostituendo Di Francesco, Lukic, Singo e Pellegri.

E, così, al 78′ minuto gli ospiti pareggiano proprio con Belotti, che trasforma il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di mano di Stojanovic, anche ammonito.

Entra Stulac al posto di Henderson, ma 87′ minuto gli ospiti completano la rimonta ancora con Belotti, ancora su calcio di rigore, altro fallo di mano di Stojanovic, che quindi viene espulso.

Inutile l’entrata in campo di La Mantia per Asllani, visto che al 96′ minuto Belotti si regala una bella tripletta su assist di Brekalo.

Highlights e Video Gol di Empoli-Torino 1-3:

Tabellino di Empoli-Torino 1-3

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Luperto, Viti, Parisi; Zurkowski (dal 90’ La Mantia), Asllani, Henderson; Verre, Di Francesco (dal 64’ Benassi); Pinamonti. All. Andreazzoli

TORINO (3-4-2-1): Berisha; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Singo (dal 70’ Seck), Lukic (dal 70’ Ricci), Pobega, Vojvoda (dal 46’ Ansaldi); Praet, Brekalo; Pellegri (dal 70’ Belotti). All. JuricARBITRO: Francesco Cosso di Reggio Calabria

GOL: 55’ Zurkowski (E), 78’ rig. Belotti (T), 87’ rig. Belotti (T), 96’ Belotti (T)

ASSIST: Verre (E), Breakalo (T)

AMMONITI: Pinamonti (E), Vojvoda (T), Lukic (T), Juric (T), Henderson (E)

ESPULSI: 60’ Verre (E), 85’ Stojanovic

NOTE: 6’ di recupero nel secondo tempo