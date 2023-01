Video Gol Highlights Empoli-Sampdoria 1-0: Sintesi 16-1-2023

Video Gol e Highlights Empoli-Sampdoria 1-0, 18° Giornata Serie A: decide Ebuhei

L’Empoli batte la Sampdoria allo Stadio Carlo Castellani di Empoli nel posticipo del lunedì sera della diciottesima giornata di Serie A.

Quarto risultato utile consecutivo per i toscani, che venivano da due pareggi, raccolgono l’ottavo punto nelle ultime partite e si portano a quota ventidue punti in classifica.

Seconda sconfitta consecutiva per i liguri, che si fermano a quota nove punti e perdono uno scontro diretto per la salvezza, che sa tanto di retrocessione.

Sintesi di Empoli-Sampdoria 1-0

Out Destro e Tonelli per Paolo Zanetti, che schiera Ebuhei, Ismajli, Luperto e Parisi in difesa davanti a Vicario, rilancia Akpa-Akpro in mediana con Marin e Bandinelli e conferma il tridente d’attacco costituito da Satriano, Baldanzi e Caputo.

Tantissime assenze per Dejan Stankovic, orfano di Conti, De Luca, Murru, Pussetto, Quagliarella, Rincon e Trimboli. In difesa si rivede il trio titolare costituito da Colley, Nuytinck e Amione a protezione di Audero, con Leris e Augello sulle fasce e Verre e Vieira in mediana, mentre in attacco Djuricic agisce alle spalle di Lammers e Gabbiadini.

E’ una partita molto combattuta nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. I padroni di casa fanno possesso palla, mentre gli ospiti si difendono con ordine e compattezza per poi ripartire in contropiede.

Viene ammonito Leris tra le due occasioni capitate sui piedi di Caputo e Marin, con Audero attento su Ebuhei, mentre Leris non trova la porta e Vicario trova solo le braccia di Vicario dopo i gialli a Gabbiadini, Parisi e Vieira.

Anche il secondo tempo è molto divertente, visto che le due squadre non si limitano a fare meno danni possibile, ma provano ad attaccare con più insistenza.

Dopo i tentativi di Satriano e Vieira, al 55′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato con Ebuhei, che trova il gol del vantaggio sugli sviluppi di un calcio d’angolo di Bandinelli.

Momento di difficoltà per gli ospiti, che sembrano accusare il colpo e vanno in completa balia dei padroni di casa, che provano ad approfittare del momento spingendo sull’acceleratore e rendendosi pericolosi ancora su Ebuhei e Caputo.

Girandola di cambi: dentro Sabiri, Winks, Zanoli, Pjaca e Haas, fuori Verre, Amione, Leris, Baldanzi e Bandinelli.

Le sostituzioni sembrano dare nuove energie agli ospiti, che finalmente trovano la giusta reazione alzando il baricentro, prendendo il mano il pallino del gioco ed attaccando a testa bassa la porta di Vicario, che compie un vero e proprio miracolo su Djuricic, Sabiri e Gabbiadini.

Dopo la conclusione di Caputo, entrano anche Paoletti, Cambiaghi e Stojanovic, subito ammonito, al posto di Vieira, Satriano e Ebuhei prima del giallo a Marin e della conclusione di Zanoli.

Nel finale c’è ancora tempo per l’entrata in campo di Fazzini al posto di Akpa-Akpro, viene ammonito Ismajli, Lammers colpisce il palo e Vicario salva su Colley, al quale viene annullata la rete del pareggio al 102′ minuto per fallo di mano di Gabbiadini ravvisato dal VAR.

Highlights e Video Gol di Empoli-Sampdoria 1-0:

Tabellino di Empoli-Sampdoria 1-0

Marcatori: 10’ st Ebuhei

Assist: 10’ st Marin

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Ebuhei (32’ st Stojanovic), Ismajli, Luperto, Parisi; Akpa Akpro (40’ st Fazzini), Marin, Bandinelli (17’ st Haas); Baldanzi (17’ st Pjaca); Satriano (32’ st Cambiaghi), Caputo. All. Zanetti.

Sampdoria (3-4-1-2): Audero; Colley, Nuytinck, Aimone (17’ st Winks); Leris (17’ st Zanoli), Vieira (24’ st Paoletti), Verre (17’ st Sabiri), Augello; Duricic; Lammers, Gabbiadini. All. D’Aversa.

Arbitro: Santoro di Messina

Ammoniti: Vieira, Leris, Gabbiadini, Sabiri, Audero, Duricic (S), Parisi, Ismajli, Marin, Stojanovic, Vicario (E)