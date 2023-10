Video Gol Highlights Empoli-Atalanta 0-3: Sintesi 30-10-2023

Video Gol e Highlights Empoli-Atalanta 0-3, 10° Giornata Serie A: doppietta di Scamacca e rete di Koopmeiners

L’Atalanta distrugge l’Empoli allo Stadio Carlo Castellani di Empoli nel primo posticipo del lunedì della decima giornata di Serie A.

Seconda vittoria consecutiva per i bergamaschi, che si portano a quota diciannove punti, mentre i toscani perdono dopo due risultati utili consecutivi.

Sintesi di Empoli-Atalanta 0-3

Out Pezzella, Destro e Baldanzi per Aurelio Andreazzoli, che schiera Ebuhei, Walukiewicz, Luperto e Cacace in difesa a protezione di Berisha, in mediana Maleh, Grassi e Marin, mentre in attacco Cambiaghi, Caputo e Cancellieri.

Non ci sono Tourè e Zappacosta per Gian Piero Gasperini, che sceglie Djimsiti, Scalvini e Kolasinac in difesa davanti a Musso, a centrocampo ci sono Hateboer, De Roon, Ederson, Koopmeiners e Ruggeri, mentre in attacco Lookman e Scamacca.

E’ una bella partita nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. L’atteggiamento propositivo dei padroni di casa permette agli ospiti di trovare spazi e qualità sulla trequarti.

Al 5′ minuto gli ospiti sbloccano subito il risultato con Scamacca, su assist di Lookman, che trova il gol del vantaggio con un fantastico colpo di tacco.

I padroni di casa provano a reagire facendo possesso palla, ma gli ospiti sono letali in contropiede rendendosi ancora pericolosi con un super Scamacca, che viene fermato dal palo prima e poi si vede annullare la doppietta al 19′ minuto per posizione di fuorigioco ravvisata dal VAR.

Ci provano anche Ruggeri e Ederson, ma al 29′ minuto a segnare il gol del raddoppio è Koopmeiners al termine di una bellissima azione di Kolasinac e Scamacca.

Nel finale vengono ammoniti Maleh e Cacace, mentre anche Koopmeiners non riesce a trovare la porta da buona posizione.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Toloi al posto di Scalvini, ma non cambia il copione della partita, visto che in campo ci sono solo gli ospiti.

Al 51′ minuto gli ospiti calano il tris, ancora Scamacca, che si regala una bella doppietta su assist di Ederson.

I padroni di casa accusano il colpo, vanno in completa balia degli ospiti, che fanno ciò che vogliono a tutto campo, ma Scamacca è davvero fortunato con il colpire anche una traversa dopo aver sbagliato l’incredibile a porta vuota.

Dopo un tentativo di Cambiaghi, sul quale Musso non ha problemi, c’è spazio per Pasalic, De Ketelaere, Gyasi, subito ammonito, Fazzini, Muriel, Maldini e Ismajli per Koopmeiners, Scamacca, Walukiewicz, Maleh, Cancellieri, Lookman e Cambiaghi.

Nel finale c’è tempo anche per l’entrata in tempo di Bakker al posto di Ruggeri e per due belle conclusioni di Fazzini e Gyasi.

Tabellino di Empoli-Atalanta 0-3

Empoli (4-3-1-2): Berisha; Ebuehi, Walukiewicz (64’Ismajili), Luperto, Cacace; Marin (82’Bastoni), Grassi, Maleh (75’Fazzini); Cambiaghi (64’Gyasi); Caputo, Cancellieri (75’Maldini)

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Scalvini (46’Toloi), Djimsiti, Kolašinac; Hateboer, de Roon, Ederson, Ruggeri (86’Bakker); Koopmeiners (66’De Ketelaere); Lookman (76’Muriel), Scamacca (66’Pasalic)

GOL: 5’ Scamacca, 29’ Koopmeiners, 51’ Scamacca

ASSIST: Lookman, Scamacca, De Roon

ARBITRO: Massimi

AMMONIZIONI: Maleh, Cacace, Gyasi, Fazzini