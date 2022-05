Video Gol Highlights Eintracht Francoforte-West Ham 1-0: Sintesi 5-5-2022

Video Gol Highlights Eintracht Francoforte-West Ham 1-0: decide il gol di Borrè nel primo tempo.

Eintracht Francoforte-West Ham 1-0: un gol di Borré regala la finale alla squadra tedesca.

I ragazzi di Glasner giocano un ottimo primo tempo e trovano il vantaggio con l’attaccante, che buca la difesa su un cross di Knauff,

A nulla servono gli sforzi del West Ham, che paga la serata no di alcuni dei suoi migliori interpreti, tra cui Soucek. Sarà Eintracht-Rangers l’atto conclusivo di quest’edizione di EL, il prossimo 18 maggio.

La sintesi di Eintracht Francoforte-West Ham 1-0

Inizio equilibrato di partita, con entrambe le squadre che non riescono però a creare occasioni pericolose.

Eintracht costretto al primo cambio dopo soli otto minuti per l’infortunio di Hinteregger. A sostituirlo, Touré.

Molti errori da una parte e dall’altra: Rice prova un cambio di versante, ma sbaglia la misura del passaggio, così come Kostic, il cui cross dalla sinistra viene intercettato da Coufal.

La gara cambia al 20′, quando l’arbitro espelle Cresswell per un contrasto duro su Huge.

Kostic, sul successivo calcio piazzato, ci prova con il sinistro. Di poco fuori.

Il West Ham risponde con un colpo di testa di Dawson, senza troppe pretese.

Altro pericolo dalle fasce, con Johnson: cross col sinistro per la testa di Soucek. Fuori.

l’Eintracht, dopo un periodo di piccola sofferenza, va dunque avanti con Borrè: cross di Knauff per Borré che la mette dentro.

FÜHRUNG 🔥🔥🔥



…und das ist klasse gespielt. Tuta eröffnet, @A_Toure38 steckt klasse durch auf Knauff, und der legt perfekt ab auf @RafaelBorre_. Und unser Kolumbianer? Eiskalt! ❄️

–––––

⏰ 26. | #SGEWHU 1:0 | #SGEuropa pic.twitter.com/oOKsKWSLNC — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) May 5, 2022

La squadra di Glasner appare dunque in pieno controllo della partita, ma sul finire di tempo Zouma, di testa, sfiora il vantaggio.

Inizia il secondo tempo ed è ancora l’Eintracht a rendesi pericoloso con una botta di Borré dalla distanza. Para Areola.

La squadra di Moyes prova a proporsi in avanti, ma i teutonici fanno buona densità a centrocampo.

Gli inglesi provano a rendersi pericolosi dalle fasce, con Bowen. Touré mette fuori.

Squillo del West Ham con Dawson: colpo di testa tra le braccia di Trapp.

L’Eintracht prova a resistere al ritorno del West Ham: combinazione Borrè-Knauff, col tiro di quest’ultimo che finisce al lato.

Ancora gli Hammers: Antonio scatta e serve Fornales in mezzo. La mezzala non trova il pallone per poco.

Il neoentrato Benrahma , servito nel mezzo, prova una girata nell’area piccola. Fuori.

West Ham in avanti con Coufal per gli ultimi assalti: cross nel mezzo che Rice non trasforma in gol.

Nell’Eintracht entra Paciencia e va subito vicino al gol: sinistro che sibila vicino al palo.

Il West Ham prova a pareggiare, ma fallisce due occasionissime: prima, Antonio sbaglia a tu per tu con Trapp. Poi è Soucek, di testa, a mandare alto, fallendo la possibilità di riscattare una brutta prestazione.

L’Eintracht vince 1-0, ed affronterà dunque i Rangers in finale di Europa League.

Highlights e video gol di Eintracht Francoforte-West Ham 1-0

Il tabellino di Eintracht Francoforte-West Ham 1-0

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-3) Trapp; Tuta, Hinteregger, N’Dicka; Knauff, Sow, Rode (Jakić 76′), Kostic; Hauge (Hrustić 82′), Borrè (Paciencia 83′), Kamada.

A disposizione Grahl, Lenz, Da Costa, Touré, Hasebe, Jakic, Barkok, Hrustic, Chandler, Paciência, Lammers, Ache.

Allenatore: Oliver Glasner

WEST HAM (4-3-3): Areola; Coufal (Yarmolenko 87′), Dawson, Zouma, Cresswell; Soucek, Rice, Fornals (Benrahma 74′); Bowen, Antonio, Lanzini (Johnson 22′).

A disposizione: Fabianski, Randolph, Diop, Masuaku, Alese, Johnson, Fredericks, Kral, Vlasic, Noble, Yarmolenko, Benrahma.

Allenatore: David Moyes

Marcatori: 26′ Borrè (E)

Arbitro: Manzano (Spagna)

Ammoniti: Rice (W), Rode (E), Benrahma (E), Knauff (E), Antonio (W)

Espulsi: Cresswell (W)