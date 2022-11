Video Gol Highlights Ecuador-Senegal 1-2: Sintesi 29-11-2022

Video Gol e Highlights Ecuador-Senegal 1-2, 3° Giornata Gruppo A Mondiali Qatar 2022: segnano Sarr, Caicedo e Koulibaly

Il Senegal batte l’Ecuador al Khalifa International Stadium di Doha, conosciuto anche come National Stadium, nella terza ed ultima giornata del Gruppo A della fase a gironi dei Mondiali 2022 in Qatar.

Gli africani vincono lo scontro diretto e si qualificano agli ottavi di finale come seconda classificata eliminando proprio i sudamericani.

Sintesi di Ecuador-Senegal 1-2

Out Mendez per il ct Alfaro, che schiera Preciado, Torres, Hincapie e Estupinan in difesa davanti a Galindez, lanciando Franco con Gruezo e Caicedo in mediana e puntando sul tridente d’attacco costituito da Plata, Estrada e Valencia.

Non c’è Kouyate per il ct Cisse, che gioca con Sabaly, Koulibaly, Diallo e Jakobs in difesa a protezione di Mendy, rispolverando Ciss in mediana con i due Gueye e lanciando Ndiaye in attacco con Sarr e Dia.

E’ una partita molto equilibrata nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. Meglio i senegalesi, che entrano in campo con grande aggressività nel pressing mettendo in grande difficoltà gli ecuadoregni, che non riescono a far girare la palla con la giusta qualità.

Ci provano Ndiaye, Gueye, Ciss e Sarr più volte, ma manca sempre la giocata vincente, un po’ di cinismo nel momento decisivo.

Proprio quando la prima frazione di gioco sembrano ormai spegnersi, al 44′ minuto i senegalesi trovano il meritato gol del vantaggio con Sarr, che trasforma il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di Hincapie.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Sarmiento e Cifuentes al posto di Franco e Gruezo ed è proprio il secondo che spaventa il portiere avversario.

La grande reazione degli ecuadoregni arriva solo dopo la sostituzione di Reasco per Estrada e il giallo a Gueye, visto che al 68′ minuto pareggiano con Caicedo, al posto giusto al momento giusto sugli sviluppi di un calcio piazzato.

Ma dura poco, visto che al 70′ minuto i senegalesi tornano nuovamente in vantaggio con il gol di Koulibaly sugli sviluppi di un calcio piazzato.

Spazio a Mendy, Cisse e Dieng, che subentrano al posto di Ciss, Dia e Ndiaye, ma gli ecuadoregni spaventano Mendy con Plata, lo stesso Dieng e Dia prima delle sostituzioni che vedono coinvolti Porozo uscire per Preciado.

Highlights e Video Gol di Ecuador-Senegal 1-2:

Tabellino di Ecuador-Senegal 1-2

Ecuador (4-3-3): Galíndez; Preciado (85′ Porozo), Torres, Hincapié, Estupiñán; Franco (46′ Sarmiento), Gruezo (46′ Cifuentes), Caicedo; Plata, Estrada, Valencia. CT Alfaro

Senegal (4-3-3): E. Mendy; Sabaly, Koulibaly, A. Diallo, Jakobs; Ciss (75′ N. Mendy), I. Gueye, P. Gueye; Ndiaye (75′ Dieng), Dia, I. Sarr. CT Cissé

Marcatori: 44′ Sarr (R), 67′ Caicedo, 70′ Koulibaly

Ammoniti: I. Gueye