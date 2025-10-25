Video Gol Highlights di Udinese – Lecce 3-2 8° Giornata Serie A

Video dei Gol e Highlights di Udinese – Lecce 3-2: Karlstrom, Davis e Buksa regalano la vittoria ai friulaini.

L’Udinese torna finalmente al successo davanti al proprio pubblico dopo quasi otto mesi di digiuno casalingo, superando un Lecce generoso ma troppo disattento nei momenti chiave.

Al Bluenergy Stadium finisce 3-2 per i padroni di casa in una gara che regala emozioni e ribaltoni, con i bianconeri bravi a colpire due volte proprio quando i salentini sembravano aver preso il controllo del match.

Dopo un avvio a ritmi contenuti, la squadra friulana ha progressivamente alzato il baricentro, trovando fluidità di manovra e incisività sotto porta. Il Lecce, invece, paga a caro prezzo le disattenzioni difensive e spreca le occasioni migliori per riaprire definitivamente la partita.

Il primo tempo si chiude 2 a 0 per l’Udinese con i gol di Karlstrom e Davis. In apertura di ripresa accorcia le distanze Berisha e proprio mentre i salentini erano alla ricerca del pareggio Buksa colpisce in contropiede portando l’Udinese sul 3 a 1. Inutile il gol di N’Dri all’ultimo secondo di recupero che fissa il risultato sul 3 a 2.

L’Udinese torna così a vincere in casa per la prima volta dal 1° marzo, interrompendo una serie negativa di quattro partite senza successi in campionato. Runjaic sale a 12 punti e rilancia i suoi in classifica, mentre il Lecce vede interrompersi la striscia positiva di tre gare senza sconfitte, restando fermo a quota 6.

Una vittoria che può segnare la svolta nella stagione dei friulani, finalmente tornati a far valere la propria legge davanti al pubblico di Udine.

Cronaca di Udinese – Lecce 3-2:

Il match inizia un pò sottotono con le due squadre che si studiano e sono attente a non scoprirsi troppo. I padroni di casa alzano progressivamente il baricentro del gioco trovando fluidità di manovra e incisività sotto porta.

Protagonista assoluto del match è ancora Arthur Atta autentico motore del centrocampo bianconero: al 16’ serve a Karlström un pallone perfetto che vale l’1 a 0 ed il primo gol in Serie A per il capitano dell’Udinese.

I padroni di casa sfiorano anche il raddoppio con una traversa di Zaniolo e un’occasione mancata da Keinan Davis ma il 2 a 0 arriva comunque nel momento migliore del Lecce: è proprio Davis a firmarlo di testa su cross del solito Atta, che chiude così un primo tempo sontuoso con due assist decisivi.

Nella ripresa Eusebio Di Francesco tenta il tutto per tutto passando a un 4-2-3-1 iperoffensivo con N’Dri e Banda sugli esterni.

La mossa dà i suoi frutti: al 58’ Berisha accorcia le distanze su punizione, complice un’incertezza di Okoye.

Il portiere nigeriano rischia grosso anche al 71’, con un’uscita avventata che solo Bertola riesce a correggere sulla linea.

Il Lecce ci crede e sfiora il pareggio con Pierotti, ma viene nuovamente punito in contropiede: Bayo lancia Buksa, che con un tocco morbido supera Falcone per il 3-1 all’88’.

Nel recupero, N’Dri regala un’altra perla con un destro da fuori area che vale il definitivo 3-2.

Video Gol e Highlights Udinese – Lecce 3-2:

Video Online a breve

Tabellino di Udinese – Lecce 3-2:

UDINESE (3-5-2): Okoye; Goglichidze, Kabasele, Solet (60′ Bertola); Zanoli (86′ Ehizibue), Ekkelenkamp (76′ Piotrowski), Karlstrom (c), Arthur Atta, Hassane Kamara; Zaniolo (60′ Bayo), K. Davis (45′ Buksa). Allenatore: Runjaic.

LECCE (4-3-3): Falcone (c); Danilo Veiga, K. Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Helgason (45′ N’Dri), Y. Ramadani, M. Berisha (76′ Maleh); Pierotti (86′ Á. Sala), Stulic (66′ Camarda), Tete Morente (45′ Banda). Allenatore: E. Di Francesco.

ARBITRO: Ermanno FELICIANI.

MARCATORI: 16′ Karlstrom, 37′ K. Davis, 59′ M. Berisha, 89′ Buksa, 90’+5′ N’Dri.

ASSIST: 16′, 37′ Arthur Atta, 89′ Bayo, 90’+5′ Á. Sala.

AMMONITI: 32′ Stulic per fallo su Kabasele, 41′ K. Davis per fallo su Y. Ramadani, 45’+2′ K. Gaspar per proteste, 90′ Buksa per eccesso di esultanza (si è tolto la maglietta).

I migliori bookmaker