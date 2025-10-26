Video Gol Highlights di Sassuolo – Roma 0-1 8° Giornata Serie A

Sassuolo-Roma, 37° giornata di Serie A

Video dei Gol e Highlights di Sassuolo – Roma 0-1: decide il gol di Dybala al quarto d’ora che porta la Roma in testa alla classifica insieme al Napoli con 18 punti.

La Roma torna a vincere grazie ad un gol di Dybala decisivo contro il Sassuolo che torna a segnare in Serie A dopo 8 mesi di digiuno da febbraio scorso.

La Roma ritrova il sorriso nell’ottava giornata di Serie A e superando il Sassuolo per 1-0 al Mapei Stadium riaggancia il Napoli in vetta alla classifica. Era dalla stagione 2013-14 che la Roma non rimaneva in testa alla classifica di Serie A dopo 8 Giornate.

A decidere la sfida è Paulo Dybala, che rompe un lungo digiuno realizzativo con un destro preciso al 16’ minuto, firmando il gol che vale tre punti pesantissimi.

L’argentino non segnava in campionato da oltre otto mesi (l’ultima rete risaliva al 9 febbraio contro il Venezia) e non trovava il gol su azione da quasi dieci mesi (22 dicembre contro il Parma).

Il Sassuolo disputa una buona prima frazione, mettendo in difficoltà la retroguardia giallorossa con ritmo e pressing, ma nella ripresa la squadra di Gianpiero Gasperini alza i giri del motore e sfiora più volte il raddoppio.

Pellegrini colpisce un palo clamoroso, mentre il portiere Muric salva i neroverdi con almeno due interventi decisivi.

Con questo successo, la Roma conferma la propria candidatura al titolo e dimostra di aver ritrovato compattezza e fiducia, in vista dei prossimi impegni di campionato.

Cronaca di Sassuolo – Roma 0-1:

Cronaca 1° Tempo:

1’ – Fischio d’inizio e subito ritmo alto. Il Sassuolo prova a sorprendere la Roma con un pressing aggressivo e buone combinazioni sulle fasce.

3’ – Prima occasione neroverde: Thorstvedt serve Berardi che si presenta davanti a Svilar, bravo a respingere. L’azione si interrompe per un fallo su Ndicka.

4’ – Ancora Sassuolo pericoloso con Fadera, che parte palla al piede dalla propria metà campo e serve Pinamonti. Il suo cross trova Thorstvedt, ma il colpo di testa finisce alto.

7’ – Occasione importante per i padroni di casa: Thorstvedt combina con Fadera, il quale calcia dal limite ma Svilar devia in angolo. Sul corner seguente, Romagna ci prova di destro ma la palla termina alta.

12’ – Si fa vedere la Roma: Wesley verticalizza per Cristante, che anticipa Idzes e sfiora la traversa con un tocco di punta. Prima vera occasione giallorossa.

16’ – GOL DELLA ROMA! Azione corale perfetta: Dybala serve Cristante, tiro respinto da Muric, ma la “Joya” è rapidissima sul tap-in e insacca per lo 0-1. L’argentino interrompe un digiuno che durava da oltre otto mesi in Serie A.

17’ – Con questo gol, Dybala raggiunge quota 13 partecipazioni dirette (9 gol e 4 assist) contro il Sassuolo in carriera.

19’ – Reazione immediata del Sassuolo: cross di Doig, ma Svilar anticipa Pinamonti con una presa sicura.

24’ – Primo giallo del match: Mancini ammonito per una sbracciata su Pinamonti.

26’ – Occasione Sassuolo: sugli sviluppi di un corner, Berardi pesca Walukiewicz, il cui tiro viene deviato da Koné. Sul nuovo calcio d’angolo, Thorstvedt stacca di testa ma manda a lato, ostacolato da Romagna.

32’ – Transizione offensiva della Roma: Koné serve El Aynaoui, tiro centrale bloccato facilmente da Muric.

33’ – Grande chance per il raddoppio: Bailey appoggia per Dybala, che lancia in profondità Cristante. Il centrocampista si presenta davanti al portiere, ma Muric salva tutto in uscita.

34’ – Ammonito Thorstvedt per trattenuta su Cristante.

36’ – Piccolo scontro a centrocampo tra Dybala e Berardi, subito chiarito con una stretta di mano.

37’ – Fallo duro di Doig su Bailey, che perde una scarpa nell’impatto: giallo per lo scozzese.

38’ – Problemi muscolari per Romagna, che chiede il cambio per un fastidio al polpaccio.

39’ – SOSTITUZIONE: entra Candé al posto di Romagna.

40’ – Punizione pericolosa di Dybala: il suo sinistro a giro supera la barriera e sfiora il palo esterno, dando per un attimo l’illusione del gol.

41’ – Thorstvedt rischia il secondo giallo per uno sgambetto in zona offensiva.

45’ – Concessi tre minuti di recupero.

45’+3 – FINE PRIMO TEMPO: Roma avanti 1-0 grazie al sigillo di Dybala. I giallorossi controllano il ritmo dopo il vantaggio, mentre il Sassuolo spreca troppo nelle fasi cruciali.

Cronaca 2° Tempo:

46’ – Inizia la ripresa al Mapei Stadium.

Cambio nella Roma: dentro Hermoso al posto di Tsimikas.

47’ – Subito un cartellino.

Ammonito Hermoso per un fallo su Doig al limite dell’area.

49’ – Duello acceso.

Si accende la sfida tra Pinamonti e Mancini, con il difensore che trattiene vistosamente l’attaccante ma l’arbitro lascia correre.

50’ – SOSTITUZIONE ROMA: entra Dovbyk per Bailey, mossa offensiva di De Rossi per dare più peso in avanti.

52’ – Errore in impostazione dei giallorossi.

Thorstvedt intercetta e avvia la ripartenza del Sassuolo: Koné calcia dai 20 metri ma il tiro è debole e si spegne a lato.

54’ – Occasione Sassuolo!

Sugli sviluppi di un corner, Pinamonti riceve da Thorstvedt e calcia in diagonale da buona posizione, ma il pallone termina fuori.

57’ – Problemi per Berardi.

Il capitano neroverde si ferma dopo un contatto con Cristante e poco dopo chiede il cambio, uscendo con una borsa di ghiaccio sul collo.

57’ – Roma pericolosa.

Dybala serve Celik sulla destra: il terzino calcia forte, Muric respinge ma non trattiene. L’azione sfuma dopo un fallo in attacco.

59’ – Doppio cambio Sassuolo.

Fuori Berardi e Thorstvedt, dentro Volpato e Vranckx.

60’ – Sassuolo più offensivo.

Volpato prova a dare vivacità ma la Roma controlla bene il possesso.

64’ – Prima giocata di Volpato.

Il talento ex Roma serve Walukiewicz, cross rasoterra per Pinamonti, che però cicca il pallone.

65’ – Cross pericoloso di Celik.

Dalla trequarti, il terzino pesca Dovbyk, che di testa non trova la porta.

66’ – Doppio cambio Roma.

Dentro Soulé e Pellegrini, fuori Dybala e Cristante.

68’ – PALO ROMA!

Splendida azione tra Dovbyk e Pellegrini: il capitano supera Candé e batte Muric con un tocco sotto, ma il pallone colpisce il legno. Roma vicinissima al 2-0.

71’ – Rischio per Hermoso.

Già ammonito, lo spagnolo interviene in ritardo su Fadera ma l’arbitro lo grazia.

76’ – Doppia chance Roma!

Wesley prova da posizione defilata, Muric respinge in corner. Sul successivo cross di Pellegrini, la palla arriva ancora a Wesley, che tira di prima: Matic salva sulla linea.

77’ – Giallo a Volpato.

Il giovane neroverde entra in ritardo su Wesley e viene ammonito.

80’ – Roma padrona del campo.

Cross perfetto di Wesley, colpo di testa di Soulé che sfiora la traversa.

81’ – Cambi tattici per entrambi gli allenatori.

Grosso lancia Cheddira e Laurienté al posto di Koné e Fadera, mentre nel Sassuolo si ridisegna l’attacco con Pinamonti riferimento centrale, Laurienté trequartista e Volpato largo a destra.

83’ – Roma ancora vicina al gol!

Dovbyk si invola e serve Wesley, che spreca tutto calciando male con il destro.

88’ – Ultimo cambio Roma.

Dentro Rensch al posto di Wesley.

90’ – Cinque minuti di recupero segnalati.

90’+1 – Sassuolo in avanti con l’orgoglio.

Volpato serve Matic, palla in verticale per Cheddira che tira da posizione defilata: Mancini devia in angolo. Anche Muric sale in area ma la difesa giallorossa respinge e il portiere torna in tempo tra i pali.

90’+3 – Super Muric ancora decisivo!

Pellegrini ci prova dai 25 metri con un destro a giro, ma il portiere del Sassuolo vola e devia in corner.

90’+5 – Ultimo brivido!

Dovbyk serve Pellegrini in area: destro secco, ancora Muric a dire di no. Candé chiude in angolo, ma l’arbitro fischia la fine prima della battuta.

90’+5 – TRIPLICE FISCHIO!

La Roma vince 1-0 sul Sassuolo grazie al gol di Dybala nel primo tempo. Ottima prestazione difensiva e un secondo tempo gestito con maturità, anche se Muric evita un passivo più pesante. I giallorossi ritrovano la vetta della Serie A e proseguono la loro rincorsa scudetto.

Video Gol e Highlights Sassuolo – Roma 0-1:

Tabellino di Sassuolo – Roma 0-1:

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Romagna (39′ Candé), Doig; Thorstvedt (60′ Vranckx), Matic, Koné (81′ Laurienté); Berardi (60′ Volpato), Pinamonti, Fadera (81′ Cheddira). In panchina: Turati, Zacchi, Nyarko, Paz, Moro, Coulibaly, Odenthal, Lipani, Iannoni, Laurientè, Pierini. Allenatore: Fabio Grosso

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley (88′ Rensch), El Aynaoui, Koné, Tsimikas (46′ Hermoso); Cristante (66′ Pellegrini), Bailey (50′ Dovbyk); Dybala (66′ Soulé). In panchina: Vasquez, Gollini, Ferguson, Ziolkowski, Baldanzi, Pisilli, Sangaré, Ghilardi, El Shaarawy. Allenatore: Gian Piero Gasperini

ARBITRO: Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo

MARCATORI: 16′ Dybala (R)

AMMONITI: Mancini, Hermoso (R); Thorstvedt, Doig, Volpato (S)

