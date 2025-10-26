Video Gol Highlights di Sassuolo – Roma 0-1 8° Giornata Serie A

Lazio – Juventus - Techsporty.com

Video dei Gol e Highlights di Lazio – Juventus 1-0: Basic regala la vittoria ai biancocelesti e manda in piena crisi i bianconeri che sono alla terza sconfitta di fila.

Termina 1 a 0 per la Lazio contro la Juventus all’Olimpico il Big Match dell’8° Giornata di Serie A con Sarri che punisce la sua ex squadra ed è la terza sconfitta di fila per Tudor ora a serio rischio esonero.

L’ottava giornata di Serie A 2025-2026 si conclude con il successo della Lazio di Maurizio Sarri, che all’Olimpico supera per 1-0 la Juventus di Igor Tudor, aggravando la crisi bianconera.

A decidere la sfida è un episodio arrivato dopo appena nove minuti di gioco: errore di David nel colpo di testa difensivo, Cataldi recupera e serve Basic, il cui destro dal limite viene deviato da Gatti e finisce alle spalle di Perin.

Nel secondo tempo la Juventus prova a reagire con un assedio finale e i cambi offensivi del tecnico croato, ma la Lazio resiste compatta e porta a casa tre punti fondamentali per risalire la classifica.

Per i bianconeri arriva invece la terza sconfitta consecutiva tra campionato e Champions League, che li allontana ulteriormente dalla zona alta: ora il distacco da Napoli e Roma sale a sei punti, mentre la panchina di Tudor comincia a traballare.

Cronaca di Lazio – Juventus 1-0:

Cronaca 1° Tempo:

1’ – Fischio d’inizio all’Olimpico: il primo possesso è della Juventus.

4’ – Avvio vivace, ritmi subito alti da entrambe le parti.

5’ – Grande accelerazione di Isaksen che arriva sul fondo e mette un cross pericoloso: chiude bene Gatti, evitando guai.

7’ – La Juventus prova a impostare dal basso, ma la manovra è lenta e prevedibile.

9’ – GOL DELLA LAZIO! Disastro di David, che di testa serve involontariamente Cataldi. Il centrocampista biancoceleste appoggia per Basic, il cui destro dal limite viene deviato da Gatti e si insacca alla sinistra di Perin. Lazio in vantaggio 1-0.

12’ – Cross insidioso di Cambiaso dalla sinistra, ma Cataldi svetta e libera l’area.

14’ – Ancora Cambiaso protagonista: guadagna spazio sulla fascia e cerca David in area, ma il traversone è troppo lungo.

16’ – Si scalda Kostic: Tudor non è soddisfatto dell’atteggiamento di Cambiaso, poco reattivo in fase di copertura.

19’ – Giro palla sterile dei bianconeri, con la Lazio brava a chiudere ogni varco.

21’ – Buona iniziativa della Juventus: Conceicao cambia gioco per Cambiaso, che calcia di prima intenzione ma manda di poco a lato.

24’ – Torna in avanti la Lazio, ma manca precisione nell’ultimo passaggio sulla trequarti.

27’ – Cross morbido di Conceicao dalla destra, Lazzari anticipa tutti e spazza.

30’ – Koopmeiners ferma fallosamente Basic e viene ammonito. Gara intensa ma non spettacolare.

32’ – Errore grave di Locatelli, che regala palla a Guendouzi: il tiro del francese è ribattuto, poi Isaksen tenta in equilibrio precario ma Gatti salva tutto. Juventus in affanno.

33’ – Lazzari in ritardo su Kalulu: ammonizione inevitabile per il terzino biancoceleste.

34’ – Occasione enorme per la Juventus: Cambiaso trova David, che tenta un pallonetto col sinistro, ma Provedel si allunga e respinge.

36’ – Provedel esce male su un calcio piazzato, la palla finisce a Conceicao che però calcia alto.

38’ – Intervento duro di Locatelli su Isaksen, l’arbitro Colombo lo grazia dal giallo e invita alla calma.

39’ – Conceicao ancora pericoloso: cross per Vlahovic, che prova la girata ma Provedel blocca senza problemi.

40’ – Problemi fisici per Vlahovic, che resta a bordo campo per un dolore al ginocchio. Si scalda Openda.

41’ – Il serbo stringe i denti e rientra in campo.

43’ – Scambi continui di posizione tra McKennie e Cambiaso: l’ex Bologna si accentra spesso, lasciando la fascia allo statunitense.

44’ – Conceicao, tra i più attivi, conquista una punizione dal limite per fallo di Zaccagni. La successiva battuta di Dia è deviata e si spegne in angolo.

45’ – Concesso un minuto di recupero.

45’+1 – Fine primo tempo: Lazio avanti 1-0 grazie al gol di Basic. La squadra di Sarri capitalizza l’errore difensivo di David, mentre la Juventus spreca due occasioni con Cambiaso e David. Biancocelesti solidi e cinici, bianconeri ancora poco incisivi sotto porta.

Cronaca 2° Tempo:

46’ – Si riparte con un cambio nella Juventus: dentro Yildiz al posto di Cambiaso. Tudor prova a rendere la squadra più offensiva.

47’ – Inserimento di Kelly, che crossa per Vlahovic: il serbo colpisce la traversa, ma è tutto fermo per fuorigioco.

48’ – Conceicao insiste sulla destra, appoggia per Locatelli, ma la conclusione è centrale e facile preda di Provedel.

50’ – Marusic conquista un fallo prezioso a metà campo e fa respirare la Lazio.

52’ – Locatelli finisce sul taccuino dell’arbitro per una spinta su Isaksen. Proteste da parte dei biancocelesti per il fallo troppo energico.

54’ – McKennie ammonito per un intervento su Lazzari e ritardo nella ripresa del gioco. Poco dopo, cambio nella Lazio: Lazzari lascia il campo a Luca Pellegrini, con Marusic che si sposta a destra.

56’ – Ancora fallo di McKennie su Guendouzi: i giocatori della Lazio chiedono il secondo giallo, ma Colombo lascia correre.

58’ – Cataldi prova il destro dalla distanza, ma il tiro finisce altissimo sopra la traversa.

60’ – Episodio dubbio in area biancoceleste: Conceicao cade dopo un contatto con Gila, ma per l’arbitro non c’è nulla.

62’ – Guendouzi crossa per Basic, che di testa non riesce a dare potenza: Perin blocca.

64’ – Kelly stende Isaksen in ripartenza e viene ammonito.

65’ – Occasione Lazio: Dia entra in area e calcia sul primo palo, ma Perin copre bene.

66’ – Doppio cambio per Tudor: dentro Kostic per David e Thuram per Koopmeiners. Juventus ora a trazione anteriore con un tridente offensivo.

68’ – Sarri risponde con Vecino per Basic, mantenendo lo stesso assetto tattico.

71’ – Vlahovic spreca una grande occasione da pochi metri, calciando a lato.

72’ – Splendido assist di Kalulu per Yildiz, che tenta la spaccata in area ma non trova la potenza per battere Provedel.

74’ – Juventus in pressione costante nella metà campo laziale.

75’ – Clamorosa parata di Provedel sul colpo di testa ravvicinato di Thuram: Juve vicinissima al pareggio.

76’ – Pronto a entrare Openda, Tudor tenta il tutto per tutto.

77’ – Contropiede Lazio: Guendouzi serve Zaccagni, che calcia largo. Occasione sprecata per chiudere la gara.

78’ – Doppio cambio nella Juve: Openda per McKennie, squadra a trazione totale.

79’ – Isaksen parte in accelerazione, entra in area e sfiora il palo con un tiro a giro: brividi per Perin.

80’ – Altro corner conquistato da Isaksen, che continua a essere il migliore in campo.

82’ – Scintille tra Conceicao e Marusic: il biancoceleste spinge a terra l’avversario, ma l’arbitro preferisce calmare gli animi senza cartellini.

83’ – Standing ovation per Isaksen, sostituito da Pedro. Fuori anche Dia, dentro Noslin. Subito Pedro va al tiro su assist di Zaccagni, sfiorando il palo.

85’ – Lazio in totale controllo, la Juve fatica a reagire. Sarri chiede calma e possesso palla.

86’ – Ultimo cambio per Tudor: Joao Mario prende il posto di Gatti.

89’ – Cross di Yildiz deviato in angolo, ennesimo tentativo sterile dei bianconeri.

90’ – Cinque minuti di recupero.

90’+1’ – Ammonito Guendouzi per un fallo tattico a centrocampo.

90’+2’ – Conceicao serve Yildiz, ma il tiro è alto e l’azione viene annullata per fallo in attacco.

90’+3’ – Locatelli prova il tiro da fuori, ma Gila si immola e respinge.

90’+4’ – Ultima chance: Joao Mario crossa per Thuram, che colpisce di testa ma centrale. Provedel blocca sicuro.

90’+5’ – Triplice fischio! Lazio-Juventus 1-0.

Commento finale:

La Lazio ritrova vittoria e fiducia grazie a una prova solida e cinica, illuminata dalla rete decisiva di Toma Basic. Per Sarri può essere la svolta della stagione, dopo settimane complicate. La Juventus, invece, sprofonda in una crisi senza fine: otto gare senza vittorie, quattro senza segnare, e una manovra offensiva che continua a deludere. David commette l’errore decisivo sull’1-0, Vlahovic resta impreciso e i cambi (Yildiz, Thuram, Openda) non bastano a invertire la rotta. Brillano invece Isaksen e Gila, simboli di una Lazio ritrovata e compatta.

Video Gol e Highlights Lazio – Juventus 1-0:

Tabellino di Lazio – Juventus 1-0:

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari (dal 54’ Pellegrini), Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic (dal 68′ Vecino); Isaksen (dall’83’ Pedro), Dia (dall’82’ Noslin), Zaccagni. All.: Sarri

Juventus (4-4-2): Perin; Kalulu, Gatti (dall’86’ Joao Mario), Kelly, Cambiaso (dal 46’ Yildiz); Conceicao, Koopmeiners (da 66′ Thuram), Locatelli, McKennie (dal 78′ Openda); David (dal 66′ Kostic) , Vlahovic. All.: Tudor

Arbitro: Colombo

Marcatori: 9’ Basic (L)

Ammoniti: Lazzari (L), Guendouzi (L); Koopmeiners (J), Locatelli (J), McKennie (J) , Kelly (J)

