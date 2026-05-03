Video Gol Highlights di Sassuolo – Milan 2-0 Serie A 35° Giornata

Video dei Gol e Highlights di Sassuolo – Milan 2-0: Berardi e Laurientè stendono i rossoneri rimasti in 10 per quasi 70 minuti per l’espulsione di Tomori.
Il Milan di Max Allegri esce ko dal Mapei Stadium nella sfida contro il Sassuolo e la lotta Champions appare riaperta più che mai quando mancano 4 Giornate alla fine del Campionato di Serie A.
Brutta battuta d’arresto per il Milan, sconfitto 2-0 dal Sassuolo nella 35ª giornata di Serie A.
Al Mapei Stadium di Reggio Emilia i neroverdi confermano ancora una volta di essere un avversario ostico per i rossoneri, conquistando tre punti pesanti grazie a una prova concreta e brillante.
La partita si mette subito in salita per la squadra di Allegri. Dopo appena cinque minuti il Sassuolo passa in vantaggio: perfetto inserimento di Berardi, che su assist di Laurienté batte Maignan con un preciso mancino all’angolo opposto per l’1-0.
Il Milan accusa il colpo e rischia immediatamente di subire il raddoppio. È ancora decisivo Maignan, bravo a opporsi in tuffo alla conclusione di Nzola. I rossoneri provano a reagire affidandosi alle accelerazioni di Leao, ma senza creare reali pericoli.
L’episodio che indirizza definitivamente il match arriva al 24′. Tomori, già ammonito, rimedia il secondo cartellino giallo nel giro di pochi minuti e lascia il Milan in inferiorità numerica. Una situazione che complica enormemente i piani degli ospiti, costretti a inseguire con un uomo in meno.
La squadra di Grosso gestisce con ordine il finale di primo tempo e in apertura di ripresa chiude i conti. Al 47′ splendido scambio tra Laurienté e Thorstvedt, con il francese che conclude con forza battendo ancora Maignan per il definitivo 2-0.
Nel resto della gara il Milan prova a cambiare volto con le sostituzioni, ma senza mai trovare la scintilla giusta. Il Sassuolo controlla senza particolari sofferenze e porta a casa una vittoria meritata.
Con questo successo il Sassuolo sale a quota 49 punti, agganciando il Bologna in classifica. Il Milan, invece, resta fermo a 67 punti e vede complicarsi la corsa al podio. La Juventus può raggiungere i rossoneri, mentre la Roma, in caso di vittoria contro la Fiorentina, tornerebbe pienamente in corsa per un posto in Champions League.
Video Gol e Highlights Sassuolo – Milan 2-0:
Tabellino di Sassuolo – Milan 2-0:
Sassuolo (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Idzes (dal 40’ pt Coulibaly), Muharemovic, Garcia; Koné, Matic (dal 1’ st Lipani), Thorstvedt; Berardi (dal 15’ st Volpato), Nzola (dal 38’ st Pinamonti), Laurienté (dal 38’ st Fadera). All. Grosso. A disp. Muric, Zacchi, Satalino, Romagna, Doig, Felipe, Frangella, Vranckx, Iannoni, Moro.
Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers (dal 15’ st Loftus-Cheek), Fofana (dal 15’ st Pulisic), Jashari (dal 21’ st Ricci), Rabiot, Estupinan; Nkunku (dal 1’ st Athekame), Leao (dal 15’ st Gimenez). All. Allegri. A disp. Terracciano, Pittarella, De Winter, Bartesaghi, Fullkrug.
Arbitro: Maresca.
Marcatori: 5’ Berardi (S), 2’ st Laurienté (S).
Ammoniti: Matic (S), Garcia (S), Volpato (S), Fadera (S); Ricci (M), Loftus-Cheek (M).
Espulsi: 24’ Tomori (M) per doppia ammonizione.