Video Gol Highlights di Juventus – Verona 1-1 Serie A 35° Giornata

Juventus-Verona. 28esima giornata di Serie A.

Video dei Gol e Highlights di Juventus – Verona 1-1: Bowie porta in vantaggio gli ospiti nel finale di primo tempo, la pareggia Vlahovic al 60°.

La Juventus di Spalletti si fa beffare dal Verona già retrocesso e allo Stadium non va oltre l’1 a 1 in rimonta nonostante le numerose occasioni e pali colpiti.

Ora i bianconeri quarti con 65 punti devono guardarsi le spalle dalla Roma che domani affronterà la Fiorentina ed in caso di vittoria si porterebbe a -1 dal quarto posto.

La Juventus manca una grande opportunità nella corsa ai vertici della Serie A e non riesce ad approfittare della sconfitta del Milan maturata a pomeriggio contro il Sassuolo per agganciare i rossoneri al terzo posto in classifica.

Nella 35ª giornata, i bianconeri si fermano sull’1-1 contro il già retrocesso Verona, non sfruttando così la sconfitta del Milan e il possibile sorpasso in graduatoria.

All’Allianz Stadium la squadra bianconera parte con grande intensità, cercando subito di imporre il proprio ritmo. Il protagonista dei primi minuti è però Montipò, autore di diversi interventi decisivi che tengono in equilibrio il match. Il portiere gialloblù respinge prima il tentativo di Kelly e poi si supera su uno scatenato Conceiçao, nettamente il più brillante tra i padroni di casa.

La pressione juventina continua, ma manca precisione negli ultimi metri. David non trova lo specchio della porta in una buona occasione, mentre poco dopo arriva anche una traversa colpita da Bremer, segnale di una gara stregata per la formazione bianconera.

Nonostante il dominio territoriale, è il Verona a trovare il vantaggio a sorpresa al 34′. Un errore in fase di impostazione di Bremer apre la strada alla ripartenza ospite: Bradaric serve un perfetto assist per Bowie, che batte Di Gregorio con freddezza firmando l’1-0 per gli scaligeri.

Un episodio che cambia l’inerzia psicologica della partita e complica i piani della Juventus, chiamata ora a reagire per non perdere terreno nella lotta Champions.

Dopo il gol subito, la Juventus perde lucidità e per alcuni minuti appare in difficoltà, rischiando persino di incassare il raddoppio del Verona. I bianconeri riescono comunque a rialzare la testa prima dell’intervallo, sfiorando il pareggio con Cambiaso, ma il primo tempo si chiude con la Vecchia Signora sotto nel punteggio.

Nella ripresa arriva subito la svolta tattica di Spalletti, che inserisce immediatamente Vlahovic per aumentare il peso offensivo della squadra. La scelta si rivela decisiva, perché al 61′ arriva il gol dell’1-1: su una punizione velenosa, Montipò si fa sorprendere da una traiettoria insidiosa e la Juventus ristabilisce l’equilibrio.

Da quel momento il match si trasforma in un assedio dei padroni di casa. La Juventus alza il ritmo e costruisce diverse occasioni per completare la rimonta. Il più pericoloso resta ancora Conceiçao, vicino al gol in due circostanze, mentre nel recupero è il palo a negare la gioia del sorpasso a Zhegrova.

Nonostante il forcing finale, il risultato non cambia più e la sfida termina sull’1-1. Un pareggio che rallenta la corsa della Juventus, ora quarta a quota 65 punti e a due lunghezze dal Milan. La Roma può così riaprire il discorso qualificazione Champions League. Situazione ormai definita invece per il Verona, penultimo con 20 punti e già retrocesso in Serie B.

Video Gol e Highlights Juventus – Verona 1-1:

Tabellino di Juventus – Verona 1-1:

JUVENTUS (4-2-3-1) – Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly (35′ st Koopmeiners), Cambiaso (29′ st Boga); Locatelli, Thuram (1′ st Vlahovic); Conceiçao (35′ st Zhegrova), McKennie, Yildiz; David (23′ st Miretti). A disposizione: Perin, Pinsoglio, Holm, Gatti, Adzic, Kostic, Openda. All. Spalletti.

HELLAS VERONA (3-5-1-1) – Montipò; Edmundsson, Nelsson, Frese; Belghali, Akpa-Akpro, Gagliardini, Bernede (35′ st Harroui), Bradaric (26′ st Slotsager); Suslov (26′ st Lovric); Bowie. A disposizione: Perilli, Toniolo, Sarr, Lirola, Isaac, Cham, Vermesan. All. Sammarco.

Arbitro: Ayroldi.

Marcatori: 34′ Bowie (V), 16′ st Vlahovic (J).

Ammoniti: Gagliardini (V), Frese (V), Locatelli (J), Bernede (V), Harroui (V).

Note: espulso Sogliano (ds Verona) al 50′ st per proteste.