Video Gol Highlights di Roma Torino 2-3 Coppa Italia

Video dei Gol e Highlights di Roma – Torino 2-3: i granata vincono all’Olimpico grazie alla doppietta di Adams ed il gol decisivo di Ilkhan al 90°. Per la Roma avevano raggiunto il pareggio momentaneo Hermoso e Arena.

Il Torino batte la Roma all’Olimpico e approda ai quarti di Finale di Coppa Italia dove troverà l’Inter che affronterà in sfida unica a San Siro.

La Roma di Gasperini saluta la competizione, ma allo stesso tempo scopre un talento che può rappresentare il futuro Antonio Arena classe 2009. I giallorossi arrivano al match in piena emergenza, tra assenze e problemi fisici, ma non rinunciano a lottare fino all’ultimo. Il Torino, schierato con l’undici titolare, parte con grande intensità e colpisce nel finale di primo tempo con Che Adams mettendo la gara in salita per i padroni di casa. In apertura di ripresa arriva subito il pareggio di Hermoso appena entrato in campo. Passano pochi minuti e ancora Che Adams riporta in vantaggio il Torino.

Nel finale di partita entra in campo per la Roma il giovanissimo Antonio Arena di 16 anni e in appena quindici minuti vive tutto quello che il calcio sa regalare: entusiasmo, speranza e delusione. Entra con la Roma sotto 2 a 1 e segna immediatamente il gol del 2 a 2 di testa su assist di Wesley.

Quando i calci di rigore sembrano ormai dietro l’angolo, arriva la beffa. Al 90°, sugli sviluppi di un’azione confusa in area, Svilar respinge corto e Ilkhan è il più rapido di tutti a fiondarsi sulla palla, trovando il 3 a 2 che spedisce il Torino ai quarti di finale e spegne il sogno romanista.

Per la Roma è un’eliminazione amara, resa ancora più pesante da una serata difficile del proprio portiere. Per Antonio Arena, invece, quei quindici minuti rappresentano l’inizio di qualcosa di importante: tra gol, personalità e freddezza sotto porta, il baby talento giallorosso ha già fatto capire di poter essere una delle rivelazioni del calcio italiano.

Cronaca di Roma – Torino 2-3:

Allo Stadio Olimpico va in scena una delle partite più folli e spettacolari della stagione. Il Torino elimina la Roma vincendo 3 a 2 al 90° minuto e conquista l’accesso ai quarti di finale, dove affronterà l’Inter in una sfida già attesissima.

La gara si apre con una Roma propositiva: Pisilli prova a sorprendere Paleari nelle prime battute, ma il portiere granata risponde presente. Poco dopo è El Shaarawy a cercare il gol, ma il Torino difende con ordine e impedisce ai giallorossi di costruire con continuità. Al 35’ arriva la svolta: Vlasic inventa un assist perfetto per Che Adams, che controlla e scarica un destro potente da fuori area, superando Svilar per il vantaggio piemontese.

Dopo l’intervallo la Roma prova a cambiare marcia e Gasperini manda in campo Ndicka e Hermoso. Proprio lo spagnolo firma immediatamente l’1 a 1 con una giocata sorprendente al 46’, trasformandosi in attaccante aggiunto e battendo Paleari con una conclusione precisa che riaccende l’Olimpico.

Il pareggio però dura pochissimo. Al 52’ il Torino colpisce di nuovo: Lazaro mette un pallone velenoso dalla destra, Vlasic serve il secondo assist di serata e Che Adams, ancora lui, fulmina Svilar con un destro violento per il 2 a 1 granata. La Roma accusa il colpo e fatica a reagire, mentre gli ospiti controllano e ripartono con grande efficacia.

Quando la partita sembra avviata verso una sconfitta interna pesantissima, all’81’ arriva l’episodio che cambia tutto. Antonio Arena, classe 2009 e alla prima vera occasione in prima squadra, entra e al primo pallone toccato firma il 2 a 2: cross perfetto di Wesley e colpo di testa preciso del baby talento nato in Australia, che manda in visibilio lo stadio.

Il pareggio fa pensare ai calci di rigore, ma il finale è ancora tutto da scrivere. Al 90’ il Torino guadagna un calcio d’angolo decisivo: Casadei colpisce di testa, Svilar respinge in modo impreciso e sulla palla vagante si avventa Ilkhan, che da pochi passi firma il 3 a 2 e il gol che vale la qualificazione.

La Roma esce di scena davanti al proprio pubblico, mentre il Torino festeggia un successo storico e vola ai quarti di finale, dove affronterà l’Inter in un match che promette spettacolo. Una notte amara per i giallorossi e indimenticabile per i granata, protagonisti di un’impresa firmata Che Adams, Ilkhan e dal baby Arena.

Video Gol e Highlights Roma – Torino 2-3:

Video online a breve

Tabellino di Roma – Torino 2-3:

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Ziolkowski (46′ Ndicka), Celik; Rensch (46′ Hermoso), Cristante, Pisilli (57′ Koné), Wesley; Soulé (57′ Dybala), El Shaarawy; Bailey. A disposizione: Vasquez, Zelezny, Ndicka, Hermoso, Angelino, Tsimikas, Mirra, Lulli, Romano, Dybala. Allenatore: Gasperini.

TORINO (3-5-2): Paleari; Coco, Ismajli (70′ Maripan), Tameze; Lazaro, Ilkhan, Gineitis (70′ Casadei), Vlasic, Aboukhlal (86′ Dembelé); Simeone (70′ Njie), Adams. A disposizione: Popa, Israel, Dembélé, Maripan, Anjorin, Pellini, Acquah, Casadei, Ngonge, Zapata, Njie. Allenatore: Baroni.

Arbitro: Bonacina. Assistenti: Cipressa-Politi. IV uomo: Marinelli. Var: Mazzoleni. AVar: Paganessi

Marcatori: 35′, 52′ Adams (T), 46′ Hermoso (R), 81′ Arena (R), 90′ Ilkhan (T)+

Ammoniti: Rensch (R), Aboukhlal (T)

