Video Gol Highlights di Roma – Napoli 0-1 Serie A 13° Giornata

Video dei Gol e Highlights di Roma – Napoli 0-1: decide il match il gol di Neres al 36° che permette ai partenopei di agganciare il Milan al primo posto in classifica.

Il Napoli di Antonio Conte vince all’Olimpico il big match contro la Roma grazie ad una prestazione solida e cinica, spegnendo l’entusiasmo dei giallorossi e strappandogli il primato in classifica che ora è condiviso dai partenopei con il Milan.

La squadra di Antonio Conte firma il sorpasso grazie al momento d’oro di David Neres, autore del terzo gol consecutivo in campionato. Al 36′ l’attaccante brasiliano sfrutta alla perfezione un assist illuminante di Hojlund, finalizzando un contropiede fulmineo che ha colto impreparata la difesa di Gasperini.

Per la Roma di Gasperini arriva la terza sconfitta su 3 in uno scontro diretto dopo i passi falsi contro Milan e Inter confermando le difficoltà dei giallorossi nei match che contano di più.

Nella ripresa ci si aspettava la reazione dei padroni di casa, ma il Napoli ha difeso con ordine, concedendo soltanto due reali occasioni: un tiro alto di Pellegrini e una conclusione pericolosa di Baldanzi all’85’, fermata da un ottimo Milinkovic-Savic. Il portiere serbo si conferma decisivo mantenendo la porta inviolata e blindando un successo fondamentale per la classifica.

Al triplice fischio esplode la festa degli Azzurri. Con questa vittoria, la terza in otto giorni, i Campioni d’Italia tornano prepotentemente in vetta e lanciano un messaggio chiaro al campionato: il Napoli c’è, e vuole restare al primo posto.

Cronaca di Roma – Napoli 0-1:

Cronaca 1° Tempo:

Gasperini, costretto in tribuna per squalifica, affida la guida dell’Atalanta al vice Gritti e sorprende tutti schierando Ferguson titolare al posto di Dybala. Dall’altra parte Conte, alle prese con diversi infortuni, conferma in blocco l’undici che ha vinto in Champions League contro il Qarabag, puntando in avanti sul tridente formato da Neres, Lang e Hojlund.

Come previsto alla vigilia, la partita si apre con grande attenzione tattica: Roma e Napoli si marcano a uomo, concedendo pochissimi spazi e cercando di limitare le fonti di gioco avversarie. Ma il primo squillo importante arriva presto, al 9’. Un varco nella difesa giallorossa permette a Neres di lanciare Lang in campo aperto, ma il talento olandese si fa sorprendere da Svilar, bravo ad anticipare il tiro in uscita bassa. L’episodio accende la partita e alza il ritmo, con il Napoli che prende progressivamente il controllo del possesso e sfiora il vantaggio con Di Lorenzo, pericoloso di testa su calcio piazzato.

Nel momento di maggiore pressione azzurra, la Roma prova a reagire. A sinistra si accende Pellegrini, l’unico a creare pericoli con inserimenti e cross precisi, mentre Soulé fatica sulla destra, ben controllato da un attento Buongiorno. Le migliori occasioni capitano a Mancini e Ferguson, ma nessuno dei due riesce a sfruttarle.

Nel miglior momento giallorosso, però, arriva la doccia fredda. Al 36’ il Napoli costruisce un contropiede micidiale partendo da un recupero palla di Beukema su Koné. Parte l’asse Neres-Hojlund: il danese dialoga di prima con l’ex Benfica che, solo davanti a Svilar, non sbaglia e firma il vantaggio azzurro con freddezza e precisione.

La Roma tenta una reazione prima del riposo, ma l’unica iniziativa degna di nota è un sinistro a giro di Soulé in pieno recupero, che termina largo alla destra di Milinkovic-Savic.

Il Napoli chiude così il primo tempo avanti nel punteggio, forte di solidità, intensità e cinismo sotto porta, mentre la Roma fatica a trovare soluzioni efficaci negli ultimi sedici metri.

Cronaca 2° Tempo:

Tabellino di Roma – Napoli 0-1:

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Koné, Cristante (62′ El Aynaoui), Wesley (82′ El Shaarawy); Soulé (62′ Dybala), Pellegrini (80′ Bailey); Ferguson (46′ Baldanzi)

A disp: Vasquez, Gollini, Rensch, Tsimikas, Ziolkowski, Pisilli, Ghilardi, Sangaré Traoré All. T. Gritti

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Olivera; Neres (85′ Lucca), Hojlund (80′ Elmas), Lang (69′ Politano)

A disp: Contini, Ferrante, Juan Jesus, Vergara, Mazzocchi, Marianucci, Ambrosino, Spinazzola All. A. Conte

Arbitro: Massa di Imperia (VAR/AVAR: Aureliano/Di Bello)

Marcatore: 36′ Neres

Ammoniti: Cristante, Baldanzi, Ndicka, El Shaarawy (R), Lobotka, Beukema, Olivera (N)

Note: 64mila spettatori di cui 1500 ospiti. Recupero: 1′ pt, 6′ st

