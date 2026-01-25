Video Gol Highlights di Roma – Milan 1-1 Serie A

Video dei Gol e Highlights di Roma – Milan 1-1: succede tutto nella ripresa, De Winter porta in vantaggio i rossoneri e Pellegrini su rigore pareggia per i giallorossi.

Arriva il primo pareggio stagionale per la Roma di Gasperini che sin qui aveva raccolto solo vittorie e sconfitte sia in campionato che Europa League.

I giallorossi dopo aver dominato il primo tempo in apertura di ripresa subiscono il gol del Milan con De Winter da azione di calcio d’angolo.

Passano pochi minuti e Celik guadagna un calcio di rigore su un suo cross ribattuto di mano da Bartesaghi.

Sul dischetto va Lorenzo Pellegrini che batte Maignan.

Con questo pareggio l’Inter vola a +5 sul Milan al comando in classifica.

La Roma aggancia il Napoli al 3° posto a quota 43 punti e si porta a +1 sulla Juventus che ne ha 42.

Cronaca di Roma – Milan 1-1:

Cronaca 1° Tempo:

Video Gol e Highlights Roma – Milan 1-1:

Video online a breve

Tabellino di Roma – Milan 1-1:

ROMA (3-4-2-1) – Svilar; Mancini, N’Dicka, Ghilardi; Celik, Cristante, Koné (14′ st Pisilli), Wesley; Dybala (23′ st Pellegrini), Soulé (39′ st Venturino); Malen (23′ st Vaz). A disposizione: Vásquez, Gollini, El Aynaoui, Ferguson, Tsimikas, Ziolkowski, Lulli. All. Gasperini.

MILAN (3-5-2) – Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers (1′ st Athekame), Ricci (33′ st Loftus-Cheek), Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku (22′ st Füllkrug), Leao (22′ st Pulisic). A disposizione: Terracciano, Torriani, Estupiñán, Fofana, Odogu, Jashari, Pavlovic. All. Allegri.

Arbitro: Colombo.

Marcatori: 16′ st De Winter (M), 29′ st Pellegrini rig. (R).

Ammoniti: Rabiot (M), Athekame (M), Modric (M), Maignan (M).

I migliori bookmaker