Video Gol Highlights di Pisa – Roma 0-1 Serie A 2° Giornata

Video dei Gol e Highlights di Pisa – Roma 0-1: Matias Soulè in apertura di ripresa segna il gol decisivo e regala la seconda vittoria consecutiva alla Roma di Gasperini che sale a 6 punti.

La Roma di Gian Piero Gasperini centra la seconda vittoria consecutiva in campionato e conferma l’ottimo avvio di stagione. Dopo l’1-0 all’esordio contro il Bologna, i giallorossi replicano lo stesso risultato imponendosi 1-0 in trasferta contro il Pisa.

La squadra capitolina, apparsa inizialmente lenta e macchinosa, ha rischiato di andare sotto nel primo tempo, ma Svilar è decisivo con una parata fondamentale su Meister.

Nella ripresa Gasperini cambia volto alla partita inserendo Paulo Dybala, che alza il ritmo e dà nuova linfa all’attacco. La rete che decide l’incontro arriva da Matías Soulé, bravo a finalizzare un perfetto assist di Lewis Ferguson e regalare alla Roma altri tre punti preziosi.

Con questo successo la Roma conferma solidità difensiva e cinismo sotto porta, candidandosi sin da subito tra le protagoniste della stagione. I giallorossi ora salgono a 6 punti in classifica a punteggio pieno insieme a Napoli e Cremonese.

Il Pisa di Alberto Gilardino dopo l’ottimo esordio in Serie A con un pareggio in trasferta a Bergamo contro l’Atalanta dello scorso week-end oggi si deve arrendere alla superiorità tecnica della Roma.

Cronaca di Pisa – Roma 0-1:

Il primo tempo è complesso per la Roma, lenta nella costruzione e imballata nelle transizioni.

Il Pisa di Gilardino parte meglio e crea le occasioni più perico

All’ 8’ Meister impegna Svilar con un colpo di testa, il portiere della Roma respinge con un grande intervento .

Dopo 2 minuti ancora Meister ci prova dalla distanza ma la sua conclusione termina di poco fuori.

La Roma fatica a trovare spazi: El Shaarawy e Soulé provano a inventare, ma i padroni di casa chiudono bene ogni varco.

Al 31’ arriva il primo cartellino del match per Marin dopo un fallo tattico su El Shaarawy.

Al 33’ viene ammonito anche Ferguson per una trattenuta su Touré. Nei minuti finali del primo tempo, Soulé tenta la conclusione su punizione, ma il suo tiro viene neutralizzato da Semper.

Si va al riposo sullo 0-0.

Nella ripresa, Gasperini cambia le carte in tavola inserendo subito Paulo Dybala al posto di El Shaarawy e la Roma cambia subito marcia.

Al 48’ Soulé conclude verso la porta, ma il suo tiro termina fuori di poco.

Al 49’ episodio contestato: Wesley cade in area dopo un contatto con il gomito di Lusuardi, ma l’arbitro, dopo un colloquio con Cristante, decide di lasciar correre, scatenando le proteste giallorosse.

Il gol decisivo della Roma arriva al 54’: Soulé, servito magistralmente da Ferguson piazza un sinistro preciso che batte Semper e firma l’1-0.

Passano 5 minuti e Soulé segna il gol del raddoppio ma dopo la chiamata del Var l’arbitro Collu annulla per fallo di mano dell’attaccante argentino.

Alberto Gilardino, prova a cambiare volto alla gara inserendo Nzola, Calabresi e Cuadrado per aumentare la spinta offensiva.

Al 68’, Dybala prova a chiudere i conti, ma il suo traversone morbido viene bloccato dal portiere nerazzurro. La partita resta viva e al 70’ arriva un’altra occasione per la Roma da calcio d’angolo, ma il sinistro di Soulé risulta troppo debole.

Il Pisa non ci sta e al 76’ sfiora il pareggio con Aebischer, che calcia alto da posizione favorevole dopo una ripartenza veloce orchestrata da Nzola.

All’ 80’ episodio che fa trattenere il fiato ai tifosi giallorossi: Dybala subisce un duro pestone da Calabresi in area, ma per l’arbitro non ci sono gli estremi per il rigore.

Nel frattempo Gasperini corre ai ripari: al 72’ inserisce Dovbyk per Ferguson, all’81’ dentro Celik per Hermoso, e all’88’ doppio cambio con Soulé e Angelino che lasciano spazio a El Aynaoui e Rensch.

Nel finale succede di tutto. All’87’ è Svilar a salvare la Roma con un grande intervento su una conclusione potente di Cuadrado da fuori area.

Un minuto dopo, però, i giallorossi hanno l’occasione per chiuderla: Koné parte in progressione, serve Dovbyk che calcia a botta sicura, ma Semper si supera e devia in corner, mantenendo viva la partita fino al triplice fischio.

La Roma soffre ma porta a casa tre punti preziosissimi, confermando solidità difensiva, capacità di gestione e un’anima cinica capace di colpire nei momenti decisivi. Con questa vittoria, la squadra di Gasperini sale a sei punti in due giornate e si candida prepotentemente tra le protagoniste di questa stagione.

Video Gol e Highlights Pisa – Roma 0-1:

Tabellino di Pisa – Roma 0-1:

PISA (3-4-2-1): 1 Semper; 47 Lusuardi (64′ Calabresi), 4 Caracciolo, 5 Canestrelli; 15 Touré, 6 Aebischer, 20 Marin (83′ Stengs), 3 Angori (83′ Léris); 32 Tramoni, 10 Moreo (64′ Nzola); 9 Meister

A disp. 12 Andrade, 22 Scuffet, 11 Cuadrado, 33 Calabresi, 76 Mbambi, 7 Léris, 8 Hojholt, 14 Akinsanmiro, 23 Stengs, 36 Piccinini, 72 Maucci, 77 Durmush, 16 Buffon, 18 Nzola

All. Alberto Gilardino

ROMA (3-4-2-1): 99 Svilar; 22 Hermoso (82′ Celik), 23 Mancini, 5 N’Dicka; 43 Wesley, 4 Cristante, 17 Koné, 3 Angeliño (91′ Rensch); 18 Soulé (91′ El Aynaoui), 92 El Shaarawy (C) (46′ Dybala); 11 Ferguson (73′ Dovbyk)

A disp. 32 Vasquez, 91 Zelenzny, 87 Ghilardi, 19 Celik, 2 Rensch, 21 Dybala, 61 Pisilli, 7 Pellegrini, 8 El Aynaoui, 35 Baldanzi, 9 Dovbyk, 68 Arena

All. Gian Piero Gasperini

Arbitro: Giuseppe Collu (Cagliari)

Marcatori: 55′ Soulé

Ammonizioni: 32′ Marin (P), 33′ Ferguson (R), 96′ Meister (P)