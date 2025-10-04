Video Gol Highlights di Parma – Lecce 0-1 6° Giornata Serie A

Video dei Gol e Highlights di Parma – Lecce 0-1: decide il match il gol di Sottil a metà primo tempo che regala la prima vittoria stagionale al Lecce di Eusebio Di Francesco.

Il Lecce di Eusebio Di Francesco conquista la sua prima vittoria stagionale superando il Parma per 1-0 al Tardini nella 6ª giornata di Serie A al termine di una sfida equilibrata ma decisa da un episodio clamoroso.

Al Tardini, la squadra di Eusebio Di Francesco mostra solidità e spirito di sacrificio, trovando il gol partita al 38’ grazie a Sottil, autore di un tiro-cross apparentemente innocuo che sorprende il portiere Suzuki e tutta la retroguardia gialloblù infilandosi all’angolino. Il pallone, complice una traiettoria ingannevole, si infila in rete regalando ai salentini tre punti pesantissimi.

Con questo successo il Lecce sale a 5 punti in classifica agganciando proprio il Parma e rilanciando le proprie ambizioni in chiave salvezza.

Una vittoria di carattere per i giallorossi, che interrompono il digiuno di successi e ritrovano entusiasmo dopo un avvio di stagione difficile.

Il Lecce dopo il 3 a 1 della scorsa stagione vince ancora al Tardini e sono due gare di fila vinte in trasferta contro il Parma per la prima volta in assoluto in Serie A.

Cronaca di Parma – Lecce 0-1:

Cronaca 1° Tempo:

1′ Fischio d’inizio al Tardini. Subito gioco fermo per un fallo di Bernabé su Coulibaly.

3′ Pellegrino prova il cross in mezzo, ma la difesa del Lecce devia in fallo laterale.

4′ Primo brivido del match: Bernabé tenta la conclusione dalla distanza, palla che sfiora il palo.

6′ Inizio aggressivo del Parma, con Valeri che si inserisce in area ma trova la chiusura provvidenziale di Ramadani.

8′ Errore in impostazione di Keita, Coulibaly intercetta e serve Pierotti, ma il tiro finisce fuori.

9′ Fallo di Britschgi su Sottil: punizione pericolosa dal limite.

10′ Berisha calcia la punizione, deviazione e palla in angolo.

12′ Ottimo filtrante di Bernabé per Pellegrino, che però non controlla bene: blocca Falcone in uscita.

14′ Ancora Bernabé alla ricerca di Pellegrino con un pallonetto, ma la palla è troppo lunga.

15′ Valeri crossa al centro, Gaspar anticipa Cutrone e spazza via. L’attaccante del Parma era comunque in fuorigioco.

17′ Contatto tra Cutrone e Falcone: il portiere prende il pallone in anticipo, ma l’attaccante resta a terra per un colpo alla mano.

21′ Cross di Bernabé per Cutrone, colpo di testa che si infrange su Gaspar.

22′ Gioco fermo: Valeri chiede l’intervento dei medici per un fastidio muscolare.

24′ Il giocatore rientra in campo, ma non sembra al meglio.

25′ Valeri si accascia di nuovo e chiede il cambio per un problema alla caviglia.

26′ Sostituzione Parma: fuori Valeri, dentro Løvik.

27′ Tiro di controbalzo di Cutrone, ma la palla colpisce l’esterno della rete.

28′ Grande occasione per il Lecce! Pierotti si invola verso la porta, ma Ndiaye recupera in scivolata e devia in corner.

29′ Cutrone conquista una punizione dal limite per una spinta di Danilo Veiga.

30′ Bernabé crossa in area, ma Gaspar anticipa ancora tutti.

32′ Prima vera parata del match: Berisha calcia di mancino sul primo palo, Suzuki si tuffa e devia in angolo.

34′ Problemi anche per Sottil, che chiede l’intervento dello staff medico.

36′ Ripartenza del Lecce, ma Delprato chiude in scivolata e concede il corner.

38′ GOOOOL DEL LECCE! Sottil porta avanti i salentini con un tiro-cross beffardo: servito da Gallo, calcia dalla sinistra un pallone apparentemente innocuo che attraversa l’area, sorprende Suzuki e si infila in rete. Parma-Lecce 0-1!

41′ Punizione di Sottil, colpo di testa di Stulic che non inquadra la porta.

42′ Il Lecce continua a spingere: Pierotti parte sul filo del fuorigioco, ma la difesa gialloblù chiude in fallo laterale.

44′ SUZUKI MIRACOLOSO! Errore di Ndiaye che regala palla al Lecce: Stulic serve Pierotti, ma il portiere del Parma respinge con un grande intervento e nega il raddoppio.

45′ Concessi 3 minuti di recupero.

45+3′ Ultima occasione per il Parma: Britschgi calcia forte sul primo palo, ma Falcone respinge di piede salvando il vantaggio.

Cronaca 2° Tempo:

46′ Riprende la partita al Tardini: il Parma prova subito a reagire allo svantaggio, ma il Lecce resta compatto in difesa.

51′ Dopo un lungo possesso palla, Cutrone tenta la conclusione dal limite ma il tiro finisce largo.

53′ Fallo di Coulibaly: punizione interessante per il Parma, battuta da Bernabé. Delprato anticipa tutti e colpisce di testa, ma la palla termina alta di poco sopra la traversa.

56′ La squadra di Cuesta continua a tenere il possesso, cercando il varco giusto, ma il Lecce si difende con ordine.

60′ Ripartenza del Lecce: Sottil conquista un altro calcio d’angolo dopo una buona azione personale.

65′ Ancora Sottil dalla bandierina, ma il cross è corto e la difesa del Parma libera senza affanni.

67′ Prime sostituzioni: nel Parma entra Benedyczak per Sørensen, mentre nel Lecce Banda prende il posto di Sottil, autore del gol del vantaggio.

70′ Il Parma mantiene il controllo del pallone ma fatica a trovare spazi, con i difensori del Lecce sempre attenti nelle chiusure.

75′ Altra occasione per i padroni di casa: Cutrone prova il destro dal limite, ma la conclusione termina sul fondo.

76′ Cambio nel Lecce: esce Stulic, entra il giovane Camarda per dare freschezza all’attacco.

82′ Ndiaye stende un avversario e viene ammonito.

84′ Doppio cambio per il Parma: dentro Estévez al posto di Bernabé e Djuric per Løvik, con Cuesta che tenta l’assalto finale.

86′ Il Lecce non arretra: conquista il nono calcio d’angolo della partita, segno di una spinta costante anche nella ripresa.

87′ Colpo di testa di Camarda, ma la palla termina a lato.

88′ Nuove sostituzioni per il Lecce: escono Berisha e Coulibaly, entrano Ndaba e Kaba per consolidare il centrocampo.

90′ Controllo del VAR per un possibile contatto in area tra Veiga e Benedyczak, ma non ci sono gli estremi per il rigore: si riparte.

90′ Segnalati 8 minuti di recupero.

90+2′ Lameck Banda ammonito per perdita di tempo.

90+2′ Delprato anticipa tutti di testa, ma Falcone vola e devia in corner.

90+3′ Ancora Benedyczak pericoloso di testa! Palla fuori di poco, brivido per il Lecce.

90+7′ Giallo anche per Gaspar, che ferma una ripartenza del Parma.

90+8′ Ultima occasione del match: tutti avanti i giocatori del Parma su calcio d’angolo, ma la difesa salentina respinge e libera l’area.

90+9′ Triplice fischio! Finisce Parma-Lecce 0-1: decide la rete di Riccardo Sottil al 38’.

Il Lecce resiste fino all’ultimo assedio e porta a casa una vittoria pesantissima, la prima del suo campionato. Prestazione di carattere per la squadra di Eusebio Di Francesco, che sale a 5 punti e aggancia proprio il Parma in classifica.

Video Gol e Highlights Parma – Lecce 0-1:

Video Online a breve.

Tabellino di Parma – Lecce 0-1:

PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Ndiaye; Britschgi (dal 1′ s.t. Almqvist), Bernabé (dal 39 s.t. Estevez), Soerensen (dal 23′ s.t. Benedyczak), Keita, Valeri (dal 26′ p.t. Loevik) (dal 39′ s.t. Djuric); Cutrone, Pellegrino. All. Cuesta

LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly (dal 44′ s.t. Kaba), Ramadani, Berisha (dal 44′ s.t. Ndaba) ; Pierotti, Stulic (dal 32′ s.t. Camarda), Sottil (dal 23′ s.t. Banda). All. Di Francesco

Arbitro: Doveri

Marcatore: 38′ p.t. Sottil

Ammoniti: 37′ s.t. N’diaye, 47′ s.t. Banda

