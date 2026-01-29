Video Gol Highlights di Panathinaikos – Roma 1-1 Europa League

Video dei Gol e Highlights di Panatahinaikos – Roma 1-1: pareggio in rimonta per i giallorossi che vale l’accesso diretto agli ottavi di Finale di Europa League.

La Roma di Gianpiero Gasperini conquista la qualificazione diretta agli ottavi di Europa League nell’ultima giornata grazie al pareggio in rimonta per 1-1 sul campo del Panathinaikos.

Un risultato pesante, ottenuto giocando per oltre settantacinque minuti in inferiorità numerica, che conferma solidità e capacità di gestione nei momenti più difficili del match europeo.

La sfida parte con un buon approccio dei giallorossi, subito pericolosi nei primi minuti con una conclusione di Tsimikas che costringe Lafont a un intervento attento.

La Roma mostra aggressività e pressione alta, cercando di indirizzare la gara fin dall’avvio. L’episodio che cambia completamente l’equilibrio arriva però al minuto quindici, quando Mancini viene espulso per un intervento da ultimo uomo. Cartellino rosso diretto e partita che si complica in modo drastico per la squadra guidata da Gian Piero Gasperini.

Con l’uomo in più, il Panathinaikos aumenta il possesso e il peso offensivo. I padroni di casa prendono campo e fiducia, spingendo soprattutto con tiri dalla distanza e inserimenti centrali. L’occasione più clamorosa del primo tempo arriva al minuto trentasette, quando Katris lascia partire una conclusione potente da fuori area che si stampa sulla traversa. La Roma resiste con ordine e sacrificio, chiudendo il primo tempo sullo zero a zero nonostante la lunga inferiorità numerica.

Nella ripresa la formazione allenata da Rafael Benitez prova a cambiare ritmo ma fatica a trovare continuità nella manovra. L’episodio che porta al vantaggio greco nasce al minuto cinquantotto da un errore difensivo di Ghilardi, che spalanca la porta a Taborda per la rete dell’uno a zero. Sembra il colpo decisivo, ma la Roma non perde compattezza e resta dentro la partita con pazienza e gestione.

Con il passare dei minuti i giallorossi tornano a farsi vedere in avanti anche in dieci uomini. La pressione porta frutto al minuto ottanta, quando su sviluppo da cross Ziolkowski anticipa la difesa e firma il pareggio di testa. Una rete che cambia il finale e spegne l’entusiasmo dei padroni di casa, incapaci di costruire vere occasioni nel forcing conclusivo.

Il risultato finale premia la Roma, che chiude al posto numero otto della classifica di UEFA Europa League e accede direttamente agli ottavi. Nel prossimo turno affronterà una tra Brann, Genk, Dinamo Zagabria o Bologna. Un traguardo centrato con carattere e resistenza in una delle trasferte più complesse del percorso europeo.

Sintesi di Panathinaikos – Roma 1-1:

Cronaca 1° Tempo:

1 minuto: prima grande chance per la Roma. Ripartenza veloce con Pellegrini che guida il contropiede e serve Tsimikas in corsa. Conclusione potente di prima intenzione, ma Lafont è reattivo e devia in calcio d’angolo evitando il vantaggio immediato.

7 minuto: altra occasione nitida per i giallorossi. Grave errore in impostazione di Lafont che regala il pallone a Soulé. L’argentino controlla e trova Pellegrini libero in area. Il numero 7 rientra e calcia, ma la difesa del Panathinaikos riesce a chiudere e sporcare il tiro mandando ancora in corner.

15 minuto: episodio che cambia la partita. Mancini interviene in ritardo su un avversario lanciato e viene espulso direttamente dall’arbitro. Roma costretta a giocare in dieci uomini per tutto il resto della gara.

26 minuto: la Roma, pur in inferiorità numerica, prova a restare pericolosa. Soulé lavora bene il pallone e scarica al limite per El Aynaoui che tenta il tiro a giro. La conclusione è ben pensata ma termina larga sul fondo.

37 minuto: risposta pericolosissima del Panathinaikos. Katris riceve fuori area e calcia con decisione dalla distanza. Il tiro è potente e preciso ma si stampa sulla traversa, salvando la Roma.

45 minuto: azione manovrata della Roma sulla destra. Celik mette un cross morbido in area cercando Pisilli. Colpo di testa centrale e senza forza, Lafont blocca senza difficoltà.

48 minuto: termina il primo tempo sul risultato di zero a zero. Gara viva, con occasioni da entrambe le parti e la Roma penalizzata dall’espulsione che pesa sull’equilibrio tattico del match.

Cronaca 2° Tempo:

46 minuto: riprende il match con il calcio di inizio della ripresa. Il Panathinaikos prova ad aumentare il possesso, mentre la Roma si dispone con maggiore prudenza dopo l’inferiorità numerica.

48 minuto: primo squillo giallorosso del secondo tempo. Cristante svetta su cross dalla trequarti e colpisce di testa, ma la conclusione è centrale e Lafont controlla senza problemi.

56 minuto: buona costruzione della Roma sugli esterni. Tsimikas cambia gioco con un traversone lungo verso Celik che arriva sul pallone e calcia al volo di destro. La sfera esce di poco a lato.

58 minuto: vantaggio Panathinaikos. Azione sviluppata con rapidità e conclusione vincente di Taborda che batte il portiere romanista e porta avanti i padroni di casa.

63 minuto: tentativo dalla lunga distanza del Panathinaikos con Touba. Il tiro è potente ma impreciso e termina abbondantemente fuori dallo specchio.

65 minuto: grande occasione Roma. Ghilardi verticalizza con precisione per Rensch che si presenta solo davanti a Lafont. Il tentativo di pallonetto non trova la porta e sfuma una chance nitida per il pareggio.

80 minuto: gol Roma. Sugli sviluppi di un’azione insistita arriva il cross in area, Ziolkowski prende il tempo alla difesa e colpisce di testa con precisione firmando la rete dell’uno a uno.

85 minuto: la Roma ci riprova da fuori area. Ghilardi calcia dalla distanza cercando la soluzione diretta, ma Lafont è ben posizionato e blocca a terra.

89 minuto: risposta del Panathinaikos nel finale. Zaroury supera Ziolkowski con una buona giocata individuale e conclude dal limite. Il pallone si alza troppo e finisce sopra la traversa.

94 minuto: triplice fischio dell’arbitro. La partita termina uno a uno dopo un secondo tempo molto combattuto, con occasioni su entrambi i fronti e reti che fissano il risultato finale.

Video Gol e Highlights Panathinaikos – Roma 1-1:

Tabellino di Panathinaikos – Roma 1-1:

PANATHINAIKOS: Lafont; Palmer-Brown, Ingason, Touba (72′ Skarlatidis); Katris, Bakasetas, Siopis (60′ Renato Sanches), Kyriakopoulos; Taborda (92′ Terzis), Pantovic, Zaroury.

A disp.: Kotsaris, Geitonas, Vyntra, Kaloskamis. All.: Benitez.

Gollini; Mancini, Ziolkowski, Ghilardi; Celik (64′ Rensch), El Aynaoui, Cristante (64′ Wesley), Tsimikas (87′ Angelino); Pisilli, Pellegrini (67′ Della Rocca); Soulé (46′ Ndicka).

A disp.: De Marzi, Svilar, Dybala. All.: Gasperini.

Arbitro: Juan Martínez Munuera. Assistenti: Carlos Álvarez Fernández – Miguel Martínez. IV uomo: Miguel Ángel Ortiz Arias. VAR: Javier Iglesias Villanueva. AVAR: Alejandro Muñiz Ruiz

Marcatori: Taborda (58′), Ziolkowski (80′)

Ammoniti: Ghilardi, Pisilli, Siopis

Espulso: Mancini

I migliori bookmaker