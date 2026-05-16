Chelsea – Manchester City LIVE Diretta Tv e Streaming Finale FA Cup

Dove vedere Chelsea – Manchester City in diretta Tv e Streaming Live, Finale di FA CUP, Sabato 16 Maggio ore 16:00.

Chelsea e Manchester City si preparano a vivere uno degli appuntamenti più attesi del calcio inglese: la finale di FA Cup in programma sabato pomeriggio nello scenario iconico di Wembley. La cornice sarà quella delle grandi occasioni, con le due squadre pronte a contendersi il trofeo in una sfida che mette di fronte tradizione, prestigio e ambizioni altissime.

Per il Chelsea, l’obiettivo è arricchire ulteriormente la propria bacheca e conquistare la nona FA Cup della sua storia. I londinesi arrivano all’atto conclusivo con la voglia di riaffermarsi in una competizione che ha spesso rappresentato un terreno favorevole per il club di Stamford Bridge, capace negli anni di costruire pagine importanti proprio nelle coppe nazionali.

Dall’altra parte, il Manchester City punta a confermare il proprio peso nel calcio inglese inseguendo l’ottavo successo in FA Cup. La squadra di Manchester vuole aggiungere un altro titolo a un ciclo già ricco di trionfi, cercando di imporsi ancora una volta in una delle competizioni più antiche e prestigiose al mondo.

La 145ª finale di FA Cup promette quindi grande intensità, qualità tecnica e un forte valore simbolico. A Wembley non ci sarà soltanto un trofeo da sollevare, ma anche la possibilità per una delle due formazioni di lasciare un segno importante nella storia del calcio inglese.

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Dove vedere Chelsea – Manchester City in Diretta Tv e Streaming Live:

Manchester City-Chelsea in TV e streaming: finale di FA Cup alle ore 16:00 in chiaro sul NOVE e su DAZN

La finale di FA Cup tra Manchester City e Chelsea si gioca a Wembley alle ore 16:00 e sarà trasmessa in co-esclusiva sui canali della Warner Bros. Discovery e su DAZN,

Gli appassionati avranno la possibilità di seguire uno degli appuntamenti più prestigiosi del calcio inglese anche in chiaro. Il match infatti sarà trasmesso in diretta tv sul digitale terrestre sul canale NOVE, una scelta che permetterà a un pubblico molto ampio di assistere alla sfida di Wembley senza abbonamento.

La copertura televisiva della finale sarà affidata alla telecronaca di Andrea Distaso, accompagnato dal commento tecnico di Filippo Galli, opinionista calcistico per i canali e le piattaforme di Warner Bros. Discovery. Un racconto pensato per accompagnare il pubblico in una gara dal forte valore storico e sportivo, con il Manchester City a caccia di un nuovo trofeo nazionale e il Chelsea deciso a chiudere la stagione con un successo di grande prestigio.

Come arriva il Chelsea:

Chelsea in finale di FA Cup: McFarlane cerca il colpo a Wembley dopo una stagione complicata

Il Chelsea arriva a Wembley con il peso di una stagione molto lontana dalle aspettative. Il club londinese, nonostante gli investimenti importanti effettuati sul mercato, non è riuscito a trasformare il proprio progetto tecnico in risultati convincenti, alimentando delusione tra i tifosi e dubbi sempre più forti sulla linea basata su una rosa giovane e ancora in fase di maturazione. La finale di FA Cup contro il Manchester City rappresenta quindi una possibilità preziosa per salvare almeno in parte un’annata difficile e dare un senso diverso a una stagione segnata da troppe incertezze.

In panchina ci sarà Calum McFarlane, tecnico dell’Under 21 chiamato a guidare temporaneamente la prima squadra mentre la società continua la ricerca del nuovo allenatore. Tra i profili accostati ai Blues ci sono Xabi Alonso e Andoni Iraola, due nomi che confermano la volontà del club di individuare una guida capace di rilanciare il progetto tecnico. Per McFarlane, però, l’occasione è enorme: diventare il primo allenatore del Chelsea a sollevare la FA Cup dai tempi di Antonio Conte, vincitore del trofeo nel 2018.

Il percorso del Chelsea verso Wembley

L’avventura di McFarlane sulla panchina del Chelsea è iniziata tre settimane fa in una semifinale di FA Cup molto combattuta contro il Leeds United. A decidere la partita è stato un colpo di testa di Enzo Fernandez nel primo tempo, sufficiente per firmare l’1-0 e regalare ai Blues il pass per l’atto conclusivo della competizione. Una vittoria sofferta, ma pesantissima, che ha permesso al Chelsea di raggiungere la 17ª finale di FA Cup della propria storia.

Si tratta di un dato significativo, perché solo Manchester United e Arsenal hanno disputato più finali nella competizione, rispettivamente con 22 e 21 presenze. Per il Chelsea, dunque, Wembley non è soltanto il luogo di una possibile rivincita stagionale, ma anche il teatro in cui confermare il proprio legame storico con una delle coppe più prestigiose del calcio inglese.

Il cammino del Chelsea verso la finale è stato finora costruito soprattutto contro avversarie esterne alla Premier League. Prima della semifinale, i Blues avevano superato Charlton Athletic, Hull City, Wrexham e Port Vale, evitando quindi confronti diretti con club della massima serie inglese. Proprio per questo motivo, la sfida contro il Manchester City assume un valore ancora più importante, perché rappresenta il vero banco di prova del percorso in coppa.

L’ultima volta in cui il Chelsea riuscì a battere due squadre di Premier League nella stessa edizione della FA Cup risale alla stagione 2020-2021. In quell’occasione i londinesi eliminarono lo Sheffield United ai quarti di finale e poi superarono proprio il Manchester City in semifinale. Ripetere un’impresa simile contro una delle formazioni più forti d’Inghilterra darebbe un significato completamente diverso alla stagione dei Blues e consegnerebbe a McFarlane un successo dal peso enorme.

Come arriva il Manchester City:

Manchester City nella storia della FA Cup: Guardiola cerca il riscatto a Wembley contro il Chelsea

Il Manchester City arriva alla finale di FA Cup contro il Chelsea con un dato già storico prima ancora del calcio d’inizio. La squadra di Pep Guardiola è infatti diventata il primo club capace di raggiungere quattro finali consecutive nella competizione, un traguardo che conferma la continuità impressionante dei Citizens nelle coppe nazionali inglesi. Allo stesso tempo, però, questa striscia porta con sé anche un peso recente non trascurabile: dopo il successo del 2023 contro il Manchester United, il City ha perso le ultime due finali, prima contro i Red Devils e poi contro il Crystal Palace.

Per questo motivo, la sfida di Wembley non rappresenta soltanto l’occasione per conquistare l’ottava FA Cup della storia del club, ma anche la possibilità di evitare un record negativo che appartiene proprio al Chelsea, quello delle tre finali consecutive perse nella competizione. Il Manchester City vuole cancellare le delusioni recenti e trasformare l’ennesima presenza a Wembley in un nuovo titolo.

Il dominio del Manchester City in FA Cup sotto Guardiola

Al netto delle ultime sconfitte in finale, il rendimento del Manchester City in FA Cup resta straordinario. I Citizens hanno vinto 21 delle ultime 23 partite disputate nella competizione, confermandosi una delle squadre più affidabili e continue del calcio inglese. Dalla stagione 2016-2017, la prima di Pep Guardiola sulla panchina del club, nessuna squadra ha fatto meglio del City per numero di vittorie, gol segnati e clean sheet.

Il dato racconta bene la superiorità costruita nel tempo: il Manchester City ha ottenuto 45 successi, realizzato 159 reti e mantenuto la porta inviolata in 28 occasioni nella competizione. Numeri che spiegano perché il club sia diventato una presenza quasi fissa nelle fasi decisive della FA Cup, trasformando Wembley in una sorta di seconda casa durante l’era Guardiola.

Il percorso del Manchester City verso la finale è iniziato con una vittoria larghissima nel terzo turno contro l’Exeter City, travolto con un clamoroso 10-1. Un risultato che ha eguagliato il più ampio successo del club nella storia della FA Cup e ha dato subito il segnale della forza offensiva dei Citizens.

Dopo quell’esordio travolgente, la squadra di Guardiola ha superato anche Salford City, Newcastle United e Liverpool, affrontando un cammino progressivamente più impegnativo. In semifinale è arrivato uno dei passaggi più delicati, con il City costretto a rimontare contro il Southampton in una gara tesa e combattuta, poi vinta 2-1. Una qualificazione sofferta, ma utile a confermare la capacità della squadra di restare lucida anche nei momenti più complicati.

La finale contro il Chelsea può consegnare al Manchester City un altro risultato di grande valore storico. I Citizens, già vincitori della EFL Cup dopo il successo contro l’Arsenal a Wembley nel mese di marzo, hanno infatti la possibilità di completare il prestigioso double delle coppe nazionali. In caso di vittoria in FA Cup, il City diventerebbe soltanto la sesta squadra nella storia del calcio inglese a riuscire in questa impresa.

Non sarebbe la prima volta per il club, che aveva già centrato il double delle coppe nella stagione 2018-2019, all’interno di un’annata memorabile. Anche in questa stagione, inoltre, resta ancora matematicamente possibile il treble nazionale, visto che il Manchester City continua a inseguire l’Arsenal nella corsa al titolo di Premier League.

Le recenti vittorie casalinghe per 3-0 contro Brentford e Crystal Palace hanno permesso alla squadra di Guardiola di ridurre il distacco dalla vetta a soli due punti. Tuttavia, il destino del City in campionato non dipende soltanto dai propri risultati, motivo per cui la finale di FA Cup assume un peso ancora più concreto e immediato.

Per il Manchester City sarà la 15ª finale di FA Cup della propria storia. Il bilancio complessivo nelle finali è perfettamente equilibrato, con sette vittorie e sette sconfitte nelle precedenti apparizioni. Lo stesso dato riguarda anche il Chelsea, che si presenta a Wembley con una percentuale di successo del 50% nelle finali giocate nella competizione.

Per Pep Guardiola, invece, quella contro i Blues sarà un’altra tappa del suo rapporto speciale con Wembley. Il tecnico catalano guiderà il City sotto il celebre arco dello stadio londinese per la 24ª volta da quando è arrivato in Inghilterra nel 2016. Nessuna squadra ha frequentato Wembley più del Manchester City in questo periodo, mentre il Chelsea è secondo con 16 presenze nello stesso arco temporale.

Chelsea – Manchester City Precedenti e Statistiche:

Anche il bilancio recente degli scontri diretti dà fiducia al Manchester City. I Citizens sono imbattuti da 13 partite contro il Chelsea in tutte le competizioni, con 10 vittorie e 3 pareggi. L’ultima sconfitta risale alla finale di Champions League 2021, quando i Blues si imposero 1-0 conquistando il titolo europeo.

Da quel momento, però, il rapporto di forza è cambiato nettamente. Il Manchester City ha costruito una lunga serie positiva contro i londinesi, compreso il successo per 1-0 nella semifinale di FA Cup dell’aprile 2024. Più recentemente, la squadra di Guardiola ha dominato a Stamford Bridge con un netto 3-0 in Premier League, confermando una superiorità tecnica e mentale che il Chelsea proverà a interrompere proprio nella partita più importante.

Pronostico di Chelsea – Manchester City

Il nostro pronostico per la finale di FA Cup è Chelsea-Manchester City 0-2. La squadra di Pep Guardiola arriva a Wembley con maggiori certezze, una condizione offensiva superiore e una continuità di rendimento che la rende favorita contro un Chelsea ancora fragile, soprattutto nella produzione offensiva e nella tenuta difensiva.

Il grande problema dei Blues riguarda proprio la capacità di incidere nelle partite decisive. Il Chelsea non può permettersi un’altra prestazione leggera in attacco se vuole davvero sperare di sollevare il trofeo. I londinesi non sono riusciti a segnare in ciascuna delle ultime quattro finali disputate a Wembley e, più in generale, hanno realizzato soltanto tre gol nelle ultime dieci partite giocate in tutte le competizioni. Un dato pesante, soprattutto alla vigilia di una sfida contro una squadra abituata a controllare il possesso, alzare il ritmo e punire ogni errore.

Il Manchester City, al contrario, sembra aver ritrovato brillantezza negli ultimi metri proprio nel momento più importante della stagione. I Citizens hanno segnato 11 gol nelle ultime quattro gare e arrivano nella capitale con un reparto offensivo in fiducia, capace di creare occasioni con continuità e di sfruttare la qualità dei propri interpreti. La differenza di incisività potrebbe diventare decisiva, anche perché la retroguardia del Chelsea ha mantenuto la porta inviolata soltanto due volte nelle ultime 22 uscite.

Questo non significa che il Chelsea parta completamente battuto. I Blues hanno comunque giocatori di talento in grado di creare problemi al City, soprattutto se riusciranno a sfruttare gli spazi in transizione e a trasformare la partita in una gara meno controllata. Tuttavia, sulla carta, la squadra di Guardiola possiede più strumenti per comandare il ritmo, gestire il pallone e indirizzare l’incontro dalla propria parte.

Per questo motivo, il Manchester City resta la scelta più logica per la vittoria finale. I Citizens hanno qualità, profondità e maggiore equilibrio, elementi che potrebbero permettere loro di imporsi a Wembley e completare il prestigioso double delle coppe nazionali.