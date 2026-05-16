Cassano durissimo contro Allegri: “Ha distrutto il Milan”. E lancia Conte per la rinascita rossonera

Antonio Cassano accende il dibattito attorno al futuro del Milan e lo fa con parole pesantissime nei confronti di Massimiliano Allegri e Igli Tare. L’ex attaccante rossonero ha indicato nei due i principali responsabili della stagione complicata del club, difendendo invece Giorgio Furlani dalle contestazioni di una parte della tifoseria. Il tema è diventato ancora più caldo perché arriva nella fase decisiva del campionato, con il Milan impegnato nella lotta per la qualificazione alla prossima Champions League e con l’ambiente rossonero attraversato da tensioni tecniche, societarie e di risultati.

Secondo Cassano, il problema del Milan non può essere ridotto soltanto alla dirigenza o agli umori della piazza. La sua accusa è molto più diretta: la squadra sarebbe stata costruita e guidata male, con responsabilità precise da attribuire ad Allegri e Tare. L’ex talento barese ha usato una frase molto forte, sostenendo che Allegri avrebbe “distrutto” il Milan in questa stagione. Una dichiarazione destinata a far discutere, soprattutto perché arriva in un momento in cui il futuro dell’allenatore appare sempre più legato all’esito finale del campionato.

Cassano scarica Allegri e Tare, ma difende Furlani

La parte più sorprendente dell’intervento di Cassano riguarda la difesa di Giorgio Furlani. In una stagione segnata da contestazioni e malumori, l’amministratore delegato è finito spesso nel mirino della tifoseria, ma per l’ex attaccante il bersaglio principale dovrebbe essere un altro. Cassano ha spiegato che Furlani non sceglie la formazione, non decide il piano tattico, non sbaglia i gol e non prepara la squadra dal punto di vista tecnico. Per questo, nella sua lettura, attribuire a lui il peso maggiore della crisi sarebbe una semplificazione.

Il ragionamento è chiaro: se il Milan gioca male, non ha idee, fatica a valorizzare i suoi uomini migliori e sbaglia molte scelte tecniche, la responsabilità va cercata soprattutto nell’area sportiva. Da qui l’attacco a Massimiliano Allegri e Igli Tare, accusati di aver inciso negativamente sia sulla costruzione della squadra sia sulla gestione del gruppo. L’ex fantasista non ha usato mezze misure e ha presentato la stagione rossonera come il risultato di errori tecnici profondi, non come una semplice fase sfortunata.

Il nome di Tare pesa perché il dirigente era arrivato con l’idea di dare ordine, competenza e una linea sportiva precisa. Secondo Cassano, però, quel cambio non avrebbe prodotto il salto di qualità atteso. Il mercato e la gestione della rosa vengono quindi messi sotto accusa insieme al lavoro dell’allenatore. In questo senso, la critica non è soltanto contro il gioco espresso dal Milan, ma contro l’intero progetto tecnico costruito attorno ad Allegri.

La posizione di Cassano si inserisce in un clima già teso. La squadra ha vissuto una seconda parte di stagione difficile, con risultati negativi e crescente pressione attorno alla zona Champions League. Le proteste dei tifosi, la contestazione alla proprietà e i dubbi sulla guida tecnica hanno trasformato il finale di stagione in un passaggio decisivo. In questo contesto, le parole dell’ex attaccante non fanno altro che alimentare un dibattito già molto acceso.

Conte al Milan, l’idea che può infiammare l’estate rossonera

Il nome più pesante lanciato da Cassano è quello di Antonio Conte. Per l’ex attaccante, l’attuale allenatore del Napoli sarebbe il profilo ideale per far ripartire il Milan. La motivazione è semplice: Conte viene visto come un tecnico capace di incidere subito sulla mentalità, sulla disciplina tattica e sulla competitività di una squadra. In una piazza che chiede identità, carattere e risultati, il suo nome avrebbe inevitabilmente un impatto enorme.

Cassano ha sottolineato un dato molto interessante: se Conte vincesse lo scudetto con il Milan, diventerebbe il primo allenatore a conquistare il titolo italiano con quattro club diversi. Dopo le esperienze vincenti con Juventus, Inter e Napoli, l’approdo in rossonero rappresenterebbe una sfida storica. Non sarebbe soltanto un cambio di panchina, ma una delle mosse più clamorose del calcio italiano recente.

Il profilo di Conte sarebbe molto diverso da quello di Allegri. Dove Allegri viene spesso associato a pragmatismo, gestione e capacità di sopravvivere dentro le partite, Conte porta un’idea di lavoro più martellante, una richiesta fisica e mentale costante e un rapporto molto diretto con la rosa. Per una squadra accusata di essere piatta, poco aggressiva e priva di idee chiare, la candidatura di Conte diventa una suggestione molto forte.

L’eventuale arrivo dell’ex tecnico bianconero e nerazzurro, però, richiederebbe un progetto netto. Conte difficilmente accetta situazioni ambigue, rose costruite a metà o mercati senza una linea precisa. Per questo il Milan, prima ancora di scegliere un allenatore, dovrebbe chiarire quale direzione vuole prendere. Il tema non è solo cambiare panchina, ma decidere se aprire davvero un nuovo ciclo tecnico.

Il Milan davanti a un bivio tra Champions League e rifondazione

La qualificazione alla prossima Champions League resta il primo obiettivo del Milan, ma il discorso va oltre il piazzamento. Entrare tra le prime quattro permetterebbe al club di salvare una parte importante della stagione, garantendo introiti, prestigio e maggiore forza sul mercato. Restare fuori, invece, renderebbe molto più pesante qualsiasi valutazione su allenatore, dirigenti e giocatori. In una società che deve programmare il futuro, l’Europa che conta può cambiare completamente il margine di manovra.

Il finale di stagione ha assunto un peso enorme proprio per questo. Ogni risultato può incidere sulla permanenza di Allegri, sulla posizione di Tare e sulla percezione generale del progetto. La squadra non deve soltanto conquistare punti, ma dare segnali di reazione. Il problema è che, quando l’ambiente entra in una spirale di sfiducia, anche le partite sulla carta più gestibili diventano difficili.

La critica di Cassano colpisce anche la gestione dei giocatori offensivi. In particolare, il rendimento di uomini come Rafael Leao, Christian Pulisic e Santiago Gimenez è finito al centro dell’attenzione, perché il Milan ha spesso dato l’impressione di non riuscire a esprimere tutto il potenziale della propria rosa. Quando i giocatori più tecnici non incidono, il problema può essere individuale, ma può anche riguardare il contesto tattico in cui vengono inseriti.

La domanda che resta aperta è molto semplice: il Milan deve correggere qualcosa o ricostruire tutto? Se la società ritiene che il problema sia solo una stagione storta, potrebbe limitarsi a piccoli interventi. Se invece la lettura più dura dovesse prevalere, allora l’estate potrebbe portare cambiamenti profondi. In questo scenario, il nome di Conte diventa inevitabilmente una miccia pronta ad accendere il mercato degli allenatori.

Perché le parole di Cassano possono cambiare il dibattito rossonero

Le dichiarazioni di Cassano hanno un peso particolare perché arrivano da un personaggio divisivo, ma capace di spostare l’attenzione mediatica. Il suo giudizio è netto, spesso estremo, ma proprio per questo riesce a entrare nel cuore del dibattito. In questo caso, la sua posizione ha tre effetti immediati: mette sotto pressione Allegri, toglie parzialmente responsabilità a Furlani e trasforma Conte nel nome più suggestivo per il futuro.

Il tema è perfetto per attirare l’attenzione dei tifosi, perché contiene tutti gli ingredienti di una notizia forte: una frase pesante, un allenatore sotto accusa, una dirigenza divisa nel giudizio pubblico, un grande nome per la panchina e una stagione ancora appesa alla qualificazione in Champions League. Il Milan non è semplicemente davanti a un finale difficile, ma davanti a una scelta di identità. Continuare con Allegri significherebbe difendere il progetto attuale, cambiare verso Conte vorrebbe dire aprire una fase completamente diversa.

Le parole dell’ex attaccante mettono anche in discussione la narrazione delle colpe. In molte contestazioni, il bersaglio principale è la società, ma Cassano sposta l’attenzione sul campo. Secondo la sua lettura, una squadra che non funziona, non corre bene, non produce gioco e non valorizza i suoi calciatori più importanti deve essere giudicata prima di tutto per il lavoro tecnico. È una posizione dura, ma destinata a trovare ascolto tra chi vede nella stagione rossonera un fallimento più sportivo che gestionale.

Per questo l’uscita di Cassano non può essere liquidata come una semplice provocazione. Il Milan si avvicina a un’estate in cui dovrà decidere cosa vuole essere: una squadra da ritoccare, una squadra da ricostruire o una squadra da consegnare a un allenatore di rottura come Antonio Conte. La risposta arriverà solo dopo il verdetto del campo, ma il dibattito è già iniziato.