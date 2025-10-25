Video Gol Highlights di Napoli – Inter 3-1 8° Giornata Serie A

Video dei Gol e Highlights di Napoli – Inter 3-1: i partenopei vincono lo scontro diretto e salgono in testa alla Classifica grazie ai gol di De Bruyne, McTominay e Anguissa

Il Napoli torna alla vittoria e lo fa nel modo più convincente possibile: batte l’Inter 3 a 1 nel big match dell’8ª giornata di Serie A, ritrovando così la vetta della classifica in attesa di Sassuolo – Roma di domani.

Il Napoli di Conte dopo le battute d’arresto contro Torino in Campionato e PSV in Champions torna alla vittoria e si prende 3 punti importantissimi in una sfida ad altissima intensità dove non sono mancate polemiche, emozioni e colpi di scena.

L’Inter di Chivu ferma a 7 la striscia di vittorie consecutive, incassa la terza sconfitta in Serie A e resta ferma a 15 punti in classifica dopo 8 Giornate.

Nel primo tempo sono i nerazzurri a dominare per larghi tratti, colpendo due legni con Bastoni e Dumfries e trovando davanti a sé un super Milinkovic-Savic, decisivo in più di un’occasione. Ma al 38’ arriva l’episodio che cambia la partita: un contatto leggero tra Mkhitaryan e Di Lorenzo induce l’arbitro Mariani a fischiare un rigore molto discusso dopo appena otto secondi di valutazione. Sul dischetto va De Bruyne, che realizza l’1-0 ma si infortuna subito dopo il tiro, lasciando spazio alle proteste vibranti della panchina interista.

Nella ripresa il Napoli colpisce ancora in contropiede: al 54’ McTominay approfitta di un errore in uscita e firma il raddoppio con freddezza. L’Inter però non molla e cinque minuti dopo accorcia grazie a Calhanoglu, che trasforma un penalty concesso dal VAR per un tocco di mano di Buongiorno su colpo di testa di Lautaro Martinez. La tensione sale, e al 63’ scoppia un acceso diverbio tra Conte e Lautaro, con il tecnico e il capitano trattenuti a stento dai compagni.

Ma la gara si chiude di fatto al 67’, quando Anguissa penetra nella difesa nerazzurra troppo distratta e firma il 3-1 che manda i titoli di coda sul match.

Cronaca di Napoli – Inter 3-1:

1’-10’ | Fase di studio e prime chance

Avvio aggressivo dell’Inter, che prova subito a imporre il ritmo con Lautaro e Calhanoglu. Al 3’ Sommer rischia su un retropassaggio di Akanji, ma se la cava. All’8’ grande giocata di Lautaro che serve Dimarco: cross deviato e corner. Sugli sviluppi, Bastoni colpisce di spalla e manda alto di poco. Al 10’ il Napoli risponde con Neres, ma Dimarco anticipa e conquista punizione.

11’-20’ | L’Inter cresce, il Napoli si difende

Al 13’ combinazione Barella-Calhanoglu, con tiro del turco che sfiora il palo alla sinistra di Meret. Poco dopo, doppia occasione per i nerazzurri: Barella sfonda, Lautaro ci prova ma trova un grande Milinkovic-Savic, bravo anche sul tap-in successivo. Il Napoli risponde al 17’ con Neres, ma la difesa respinge. Al 21’ Gilmour tenta la conclusione dal limite, ma è impreciso.

21’-30’ | Il rigore che accende la partita

Al 24’ cross teso di Barella non sfruttato, poi al 26’ tentativo di Neres che non trova compagni. Al 29’ l’episodio chiave: Mkhitaryan interviene su Di Lorenzo in area e dopo una breve revisione al VAR l’arbitro Mariani concede un rigore molto discusso. Proteste veementi dei nerazzurri, ma la decisione viene confermata.

31’-40’ | De Bruyne segna, poi si fa male

Al 31’ Mkhitaryan è costretto al cambio per un infortunio, dentro Zielinski. Due minuti dopo, al 33’, De Bruyne realizza con freddezza dal dischetto spiazzando Sommer e portando avanti il Napoli. Subito dopo, però, si ferma per un problema muscolare al flessore e lascia il campo tra gli applausi, sostituito da Olivera. L’Inter accusa il colpo e il Napoli gestisce.

41’-51’ | Inter sfortunata: due pali e proteste

L’Inter reagisce e al 41’ centra l’incrocio dei pali con Bastoni su corner di Calhanoglu. Due minuti dopo, Di Lorenzo rimedia un giallo per fallo duro sul turco. Nel recupero (44’) concessi 6 minuti extra. Al 46’ Milinkovic-Savic salva su Calhanoglu, poi Lautaro sfiora il pari con un diagonale di poco a lato. Al 48’ Dumfries colpisce il palo di testa su cross di Bastoni. Al 51’ ancora tensione: Gilmour trattiene Dumfries in ripartenza e viene ammonito. Finisce il primo tempo con il Napoli avanti 1-0, grazie al rigore di De Bruyne e a un pizzico di fortuna.

Video Gol e Highlights Napoli – Inter 3-1:

Video Online a breve

Tabellino di Napoli – Inter 3-1:

NAPOLI (4-1-4-1): 32 Milinkovic-Savic; 22 Di Lorenzo, 4 Buongiorno (dal 45′ st 31 Beukema), 5 Juan Jesus, 37 Spinazzola (dal 45′ st 3 Gutierrez); 6 Gilmour; 21 Politano (dal 36′ st 20 Elmas), 99 Anguissa, 11 De Bruyne, 8 McTominay; 7 Neres (dal 36′ st 70 Lang). A disposizione: 25 Ferrante, 55 Spinelli, 3 Gutierrez, 17 Olivera, 20 Elmas, 26 Vergara, 27 Lucca, 30 Mazzocchi, 31 Beukema, 35 Marianucci, 69 Ambrosino, 70 Lang. Allenatore: Antonio Conte.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 25 Akanji, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries (dal 28′ st 11 Luis Henrique), 23 Barella (dal 28′ st 16 Frattesi), 20 Calhanoglu (dal 28′ st 8 Sucic), 22 Mkhitaryan (dal 31′ st 7 Zielinski), 32 Dimarco; 14 Bonny (dal 17′ st 94 Esposito), 10 Lautaro Martinez. A disposizione: 13 J. Martinez, 40 Calligaris, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 8 Sucic, 11 Luis Henrique, 16 Frattesi, 17 Diouf, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 94 Esposito. Allenatore: Cristian Chivu.

ARBITRO: Mariani

Reti: al 33′ pt De Bruyne (rigore), al 9′ st McTominay, al 14′ st Calhanoglu (rigore), al 21′ st Anguissa

Ammonizioni: Di Lorenzo, Gilmour, Bastoni

Recupero: 6′ pt, 6′ st

I migliori bookmaker