Video Gol Highlights di Napoli – Chelsea 2-3 Champions League

Video dei Gol e Highlights di Napoli – Chelsea 2-3: roccambolesca sconfitta per i partenopei che avevano chiuso il primo tempo in vantaggio 2 a 1 e vengono ribaltati nella ripresa ed eliminati dalla Champions League.

Dopo essere finito in svantaggio per il calcio di rigore trasformato da Enzo Fernandez in apertura di partita, il Napoli di Conte reagisce con carattere e qualità.

I partenopei trovano prima il pareggio grazie a uno splendido gol di Vergara, poi completano la rimonta con la rete di Hojlund, ribaltando il punteggio e issandosi momentaneamente in zona playoff a fine primo tempo.

Nella ripresa però cambia l’inerzia del match: la doppietta di Joao Pedro spegne le speranze azzurre e condanna il Napoli alla sconfitta, che si traduce in un 30° posto finale in classifica, a un solo punto dalla qualificazione.

Cronaca di Napoli – Chelsea 2-3:

Avvio di gara subito ad alta tensione. Al 7’ il Chelsea va vicinissimo all’autogol più clamoroso della partita: Caicedo, pressato, sbaglia il retropassaggio verso il portiere che nel rinvio colpisce in pieno McTominay. Il pallone si impenna e termina alto sopra la traversa, con il Napoli che trattiene il fiato.

Al 19’ l’episodio che sblocca il match. Calcio di punizione di Reece James, Juan Jesus tocca il pallone con il braccio e l’arbitro assegna il rigore al Chelsea, ammonendo il difensore azzurro. Dal dischetto Enzo Fernandez è glaciale: Meret intuisce la traiettoria ma non riesce ad arrivarci. Napoli sotto 0-1.

La risposta dei partenopei arriva al 29’. Di Lorenzo si inserisce con decisione, arriva a pochi passi dalla porta e tenta la conclusione sul primo palo. Sanchez devia in angolo, consentendo comunque alla squadra di Conte di aumentare la pressione offensiva.

Al 33’ il Maradona esplode. Vergara firma un gol straordinario che vale l’1-1. Olivera intercetta il pallone e avvia l’azione, il trequartista classe 2003 salta Fofana con una veronica, lo tunnelizza e conclude con un destro diagonale imprendibile che batte il portiere del Chelsea.

Al 39’ il Napoli va vicino al sorpasso. Nuovo recupero alto, McTominay fa da sponda per Di Lorenzo, che serve ancora Vergara. Il talento azzurro prova il tiro a giro da fuori area, ma la conclusione sfila di poco a lato.

Il ribaltone si completa al 43’. Ancora una palla persa dal Chelsea nella propria metà campo, Olivera crossa basso e trova Hojlund, puntualissimo in area. Il centravanti danese colpisce con precisione: palo interno e gol, 2-1 Napoli prima dell’intervallo, con il portiere immobile.

Nella ripresa cambia l’inerzia. Al 61’ arriva il pareggio del Chelsea con una giocata di altissima qualità. Joao Pedro si libera della marcatura di Juan Jesus e lascia partire una conclusione potentissima da fuori area che si insacca alle spalle di Meret per il 2-2, gelando lo stadio.

All’82’ arriva la beffa definitiva. Palmer ha troppo spazio per pensare e serve perfettamente Joao Pedro, che si presenta solo davanti a Meret e lo supera con un preciso diagonale di destro. È doppietta per l’attaccante brasiliano e 3-2 Chelsea, risultato che condanna il Napoli.

Nel recupero, al 90’+4’, gli azzurri sfiorano il pareggio. Lukaku, appena entrato, si gira in area e calcia di prima intenzione, ma Sanchez si salva con un intervento fortunoso, negando al belga il gol al primo pallone toccato e chiudendo definitivamente la partita.

Video Gol e Highlights Napoli – Chelsea 2-3:

Tabellino di Napoli – Chelsea 2-3:

Napoli (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Juan Jesus (dal 22’ st Gutierrez), Buongiorno; Spinazzola (dal 37’ st Beukema), Lobotka, McTominay, Olivera; Elmas (dal 37’ st Lukaku), Vergara; Hojlund. All. Conte. A disp. Contini, Spinelli, Garofalo, De Chiara.

Chelsea (4-2-3-1): Sanchez; Malo Gusto (dal 14’ st Chalobah), James, Fofana, Cucurella; Caicedo, Santos (dal 14’ st Gittens – dal 45’ st Badiashile); Estevao (dal 29’ st Garnacho), Fernandez, Pedro Neto (dal 1’ st Palmer); Joao Pedro. All. Rosenior. A disp. Jorgensen, Merrick, Hato, Acheampong, George, Delap, Guiu.

Arbitro: Turpin (Francia).

Marcatori: 19’ rig. Enzo Fernandez (C), 33’ Vergara (N), 43’ Hojlund (N), 61’ e 82’ Joao Pedro (C).

Ammoniti: Juan Jesus (N), Elmas (N); Fofana (C).

