Video Gol Highlights di Monaco – Juventus 0-0 Champions League

Video dei Gol e Highlights di Monaco – Juventus 0-0: pareggio a reti bianche per i bianconeri che chiudono al 13° posto e dovranno passare dai Play Off.

La Juventus chiude la propria League Phase di Champions League con un pareggio a reti inviolate sul campo del Monaco, risultato che certifica il tredicesimo posto finale nella classifica generale della prima fase con 13 punti.

Un punto sufficiente per archiviare il girone senza affanni, considerando che la qualificazione ai playoff era già stata messa al sicuro nel turno precedente grazie alla vittoria contro il Benfica di Mourinho.

Lo 0 a 0 dello Stade Louis II rischia però di trasformarsi subito in incubo per i bianconeri. Dopo pochissimi secondi dal calcio d’inizio, Perin sbaglia clamorosamente il rinvio e consegna il pallone ad Akliouche, che a porta completamente sguarnita fallisce un’occasione incredibile, calciando fuori e graziando la Juventus.

La squadra guidata da Spalletti fatica a prendere ritmo e al 14’ viene trafitta da Balogun, abile a inserirsi alle spalle della difesa. La gioia del Monaco dura però pochi istanti: l’arbitro annulla la rete per una spinta dello stesso Balogun ai danni di Kalulu, giudicata fallosa.

Alla mezz’ora il protagonista diventa ancora Perin, che si riscatta con un intervento decisivo su Vanderson, evitando il gol dei padroni di casa con una parata di grande reattività. La Juventus si vede poco in fase offensiva e al 40’ costruisce la sua prima vera occasione con Openda, che conclude senza però trovare lo specchio della porta.

Sugli spalti osserva la partita Pogba, fermo per infortunio, spettatore silenzioso di una sfida che mette di fronte il suo passato e il suo presente. Nella ripresa il copione non cambia: ritmo basso, poche occasioni e grande attenzione tattica da entrambe le parti. Di fatto, il secondo tempo scivola via senza episodi degni di nota.

Juventus e Monaco accettano implicitamente il pareggio, risultato che consente a entrambe di accedere alla fase successiva. Per i bianconeri il tredicesimo posto finale significa un accoppiamento non semplice ai playoff, dove il prossimo avversario sarà una tra Bruges e Galatasaray.

Cronaca di Monaco – Juventus 0-0:

Il primo tempo si gioca su ritmi moderati e con un sostanziale equilibrio tattico tra le due squadre entrambe attente a non rischiare.

Il Monaco prova a dare il primo strappo in avvio con Akliouche, che trova lo spazio per la conclusione ma non inquadra la porta. La Juventus replica poco dopo con una buona iniziativa sulla destra: Kalulu pennella un cross preciso per McKennie, lo stacco dell’americano è efficace ma il colpo di testa termina a lato.

Con il trascorrere dei minuti sono i padroni di casa ad aumentare l’intensità, costringendo i bianconeri ad abbassare il baricentro. Poco dopo la mezz’ora sale in cattedra Perin, decisivo prima sul destro ravvicinato di Vanderson e poi ancora attento sulla successiva conclusione dalla distanza dello stesso esterno, mantenendo il risultato in equilibrio.

Nel finale di frazione la Juventus prova a rendersi pericolosa con Openda, che ha a disposizione due occasioni consecutive. La prima conclusione sfila di poco a lato, mentre la seconda viene murata dalla difesa del Monaco. Il primo tempo si chiude così sullo 0-0, al termine di una gara combattuta, intensa sul piano fisico ma con poche vere occasioni da gol.

Nella ripresa la Juventus prova ad alzare leggermente il ritmo e a dare maggiore continuità al possesso, anche grazie ad alcuni aggiustamenti dalla panchina, ma il copione della gara resta invariato. Il match rimane bloccato, con poche occasioni degne di nota e un duello che si sviluppa soprattutto nella zona centrale del campo, dove entrambe le squadre mantengono grande attenzione tattica e chiudono ogni possibile linea di passaggio.

In questo contesto emerge a sprazzi Yildiz, uno dei pochi a tentare di rompere l’equilibrio. Il talento turco prima riceve da Adzic e prova la conclusione al volo, senza riuscire a colpire con pulizia, poi si rende pericoloso sulla corsia sinistra, trasformando in tiro-cross un suggerimento di Openda, ma la difesa del Monaco riesce a respingere.

Nel finale sono i padroni di casa a tentare l’ultimo affondo con Zhegrova, che prova la conclusione dalla distanza senza però trovare lo specchio della porta. A Montecarlo la sfida si chiude così sullo 0-0, un risultato che certifica l’equilibrio visto in campo.

Video Gol e Highlights Monaco – Juventus 0-0:

Tabellino di Monaco – Juventus 0-0:

Monaco: Kohn; Vanderson, Teze, Kehrer, Caio Henrique; Zakaria, Camara; Akliouche, Coulibaly (78’ Bamba), Golovin (89’ Ouattara); Balogun. A disposizione: Stawiecki, Lienard, Biereth, Idumbo, Ilenikhena, Michal, Fati, Toure, Nibombe. Allenatore: Pocognoli.

Juventus: Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cabal (75’ Cambiaso); Koopmeiners (73’ Zhegrova), Thuram (83’ David); Conceicao (46’ Yildiz), Miretti (46’ Adzic), McKennie; Openda. A disposizione: Di Gregorio, Pinsoglio, Gatti, Locatelli, Kostic, Joao Mario. Allenatore: Spalletti.

Arbitro: Jose Maria Sanchez (ESP).

Ammoniti: Pocognoli (M), Kehrer (M), Camara (M), Yildiz (J), Adzic (J).

I migliori bookmaker