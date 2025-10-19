Video Gol Highlights di Milan – Fiorentina 2-1 7° Giornata Serie A

Video dei Gol e Highlights di Milan – Fiorentina 2-1: Leao ribalta il gol in apertura di ripresa di Gosens e porta i rossoneri in testa in classifica.

Nel posticipo della 7ª giornata di Serie A, il Milan batte in rimonta la Fiorentina per 2 a 1 e conquista la vetta solitaria della classifica a 16 punti, staccando il terzetto formato da Inter, Napoli e Roma che sono a quota 15.

Dopo un primo tempo chiuso sullo 0-0 e povero di emozioni la sfida si accende nella ripresa con tre reti e tanti colpi di scena.

Al 56’ la Viola passa in vantaggio: su corner dalla sinistra, Ranieri prolunga di testa, Maignan sbaglia l’uscita e respinge male colpendo Gabbia, favorendo il tap-in facile di Gosens, che da due passi insacca nella porta sguarnita. Il Milan reagisce subito e al 63’ trova il pareggio con Leao, abile a convergere da sinistra e trafiggere De Gea con un destro potente e preciso nell’angolino basso.

Nel finale Allegri inserisce Gimenez, decisivo al minuto 81 quando viene trattenuto in area da Parisi: l’arbitro Marinelli inizialmente lascia correre, ma il VAR interviene e assegna il rigore. Dal dischetto si presenta ancora Rafa Leao, che con freddezza spiazza De Gea e firma la doppietta personale che vale la rimonta rossonera e tre punti pesantissimi nella corsa scudetto.

Successo fondamentale per un Milan cinico e maturo, capace di ribaltare una gara complessa contro una Fiorentina ordinata ma calata nel finale. Leao si conferma l’uomo decisivo di questo avvio di stagione, mentre Maignan e Gabbia si riscattano dopo l’episodio del gol subito.

Cronaca di Milan – Fiorentina 2-1:

Cronaca 1° Tempo:

1′ – Fischio d’inizio a San Siro! Partita subito intensa ma molto studiata tra Milan e Fiorentina, con entrambe le squadre attente a non concedere spazi.

2′ – Gioco interrotto: Fofana resta a terra dopo uno scontro con Fagioli, ma si rialza senza conseguenze.

4′ – Prima vera iniziativa rossonera: Saelemaekers sfonda a sinistra costringendo Nicolussi Caviglia al fallo. Sulla punizione di Bartesaghi, Tomori anticipa tutti ma il suo tocco termina alto sopra la curva.

8′ – Gabbia trattiene Kean, fallo evidente. Pochi secondi prima proteste di Ricci per un contatto non fischiato.

12′ – Ottima azione del Milan: Saelemaekers inventa sulla trequarti e apre per Leao, ma la difesa viola si chiude con tempismo perfetto.

13′ – Kean pescato in fuorigioco, ma l’attaccante della Fiorentina mostra di essersi ripreso completamente dopo il recente problema alla caviglia.

16′ – Lancio lungo a cercare ancora Kean, ma Gabbia legge bene la traiettoria e recupera palla con eleganza.

18′ – Fallo in attacco di Pablo Marì, troppo irruento in area rossonera.

20′ – Punizione per il Milan dai 25 metri dopo un fallo di Nicolussi Caviglia. Cross teso di Bartesaghi, deviazione di Leao e conclusione goffa di Pavlovic che calcia alto sopra la traversa.

24′ – Due corner consecutivi per la Fiorentina, ma la difesa del Milan resta concentrata e si rifugia in fallo laterale.

28′ – Tentativo in profondità per Leao, ma la retroguardia gigliata copre bene e lascia uscire il pallone sul fondo per De Gea.

30′ – Leao commette fallo in attacco tirando la maglia di Pongracic: fischio immediato dell’arbitro.

34′ – Bella trama offensiva dei viola: Modrid serve Athekame, cross sul secondo palo troppo lungo per Leao, che non riesce ad arrivarci.

40′ – Ottima chiusura di Pablo Marì su Leao in area: il portoghese non riesce a servire il compagno libero sulla destra.

41′ – Momento di panico in area rossonera: Maignan tenta un dribbling rischioso su Kean e se la cava con un brivido.

42′ – Athekame prova la conclusione dalla distanza ma la mira è sbagliata: palla sopra la traversa.

44′ – Concesso 1 minuto di recupero prima dell’intervallo.

46′ – Si chiude il primo tempo: 0-0 il parziale tra Milan e Fiorentina. Una gara finora bloccata, tattica e avara di occasioni da gol, con le difese protagoniste e gli attacchi ancora troppo prevedibili. Tutto rinviato alla ripresa per cercare la svolta.

Cronaca 2° Tempo:

1′ – Si riparte a San Siro! Fiorentina subito in pressione, Milan più aggressivo rispetto alla prima frazione.

3′ – Buona copertura difensiva di Dodò su Bartesaghi, che aveva tentato l’inserimento in area. I viola gestiscono il possesso palla.

5′ – Primo cartellino giallo della ripresa: Athekame interrompe fallosamente una ripartenza del Milan e viene ammonito.

7′ – Occasione per la Fiorentina con Nicolussi Caviglia, che avanza e calcia dal limite con il destro: palla di poco a lato.

9′ – Secondo ammonito del match: Nicolussi Caviglia entra in ritardo su Ricci e riceve il giallo.

10′ – Dodò guadagna un nuovo corner dopo una deviazione. Sull’azione successiva la Fiorentina passa in vantaggio: cross verso il secondo palo, sponda di Ranieri, mischia in area e tap-in vincente di Gosens dopo un rimpallo tra Gabbia e Maignan. Viola avanti 1-0.

11′ – Primo cambio per la Fiorentina: entra Gimenez al posto di Athekame.

15′ – Fofana ammonito per un braccio alto su Ranieri in un contrasto aereo.

18′ – LEAO!!! Pareggio del Milan! Spunto personale del numero 10 rossonero, che converge al limite dell’area e calcia di destro trovando l’angolino basso alla sinistra di De Gea. È 1-1 a San Siro!

24′ – Doppio cambio per la Fiorentina: dentro Parisi e Gudmundsson, fuori Gosens e Fazzini.

25′ – Modrid disegna un cross perfetto per Gimenez, che di testa non inquadra la porta.

26′ – Bartesaghi crossa dalla sinistra per Fofana, colpo di testa centrale bloccato facilmente da De Gea.

29′ – Ottima iniziativa di Parisi, che supera Tomori costretto a fermarlo fallosamente: ammonito il difensore rossonero.

31′ – Grande occasione per il Milan! Su cross di Bartesaghi, Ricci manca la deviazione, ma Gimenez ci arriva con un tocco ravvicinato. De Gea si supera e salva i viola, nulla di fatto sul corner seguente.

32′ – Cambio per la Fiorentina: esce Kean, entra Piccoli.

36′ – Episodio da moviola! Gimenez cade in area dopo un contatto con Parisi, che lo colpisce al volto. Il gioco si ferma, interviene il VAR: Marinelli viene richiamato al monitor e assegna rigore al Milan! Cartellino giallo per Parisi.

40′ – LEAO!!! Doppietta e rimonta completata! Dal dischetto il portoghese è glaciale: rasoterra preciso alla destra di De Gea, che si tuffa dall’altra parte. Il Milan passa avanti 2-1!

42′ – Doppio cambio viola: dentro Dzeko e Sohm, fuori Nicolussi Caviglia e Mandragora.

43′ – Ranieri ammonito per proteste dopo un contrasto a centrocampo.

45′ – Triplo movimento in casa Milan: Saelemaekers lascia il campo per De Winter, e nel frattempo Dodò vede il suo tiro in area murato da Bartesaghi. L’arbitro concede 6 minuti di recupero.

47′ – Gioco fermo: Leao a terra dopo un contrasto, ma si rialza prontamente. Allegri non rischia e lo sostituisce con Balentien, accolto dagli applausi di San Siro.

Video Gol e Highlights Milan – Fiorentina 2-1:

Tabellino di Milan – Fiorentina 2-1:

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame (56′ Gimenez), Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Saelemaekers, Leao. A disposizione: P. Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Sala, Balentien. All. Massimiliano Allegri

FIORENTINA (3-5-1-1): De Gea; Pongraci, Pablo Marì, Ranieri; Dodò, Fagioli, Nicolussi Caviglia, Mandragora, Gosens (70′ Parisi); Fazzini (70′ Gudmundsson), Kean. A disposizione: Martinelli, Lezzerini, Comuzzo, Viti, Kouadio, Ndour, Sohm, Sabiri, Fortini, Piccoli, Dzeko. All. Stefano Pioli

Arbitro: Marinelli

Marcatori: 56′ Gosens (F), 63′ Leao (M). 86′ Leao (rig)(M)

Ammoniti: Athekame (M), Nicolussi Caviglia (F), Fofana (M), Parisi (F), Ranieri (F)

