Video Gol Highlights di Lecce – Lazio 0-0 Serie A

Video dei Gol e Highlights di Lecce – Lazio 0-0: finiva a reti bianche e 1 punto per parte la sfida tra salentini e bianconcelesti con entrambe le squadre che tornano a muovere la classifica.

Il Lecce interrompe la striscia di 4 sconfitte consecutive in campionato e muove la classifica prendendosi 1 punto che gli permette di superare la Fiorentina e lasciarla sola al terzultimo posto. Continua il momento di crisi dell’attacco del Lecce che ancora una volta non segna.

La Lazio dopo la brutta sconfitta casalinga contro il Como di lunedì trova un pareggio anche se dopo una brutta partita giocata.

Cronaca di Lecce – Lazio 0-0:

Cronaca 1° Tempo:

L’avvio è subito vivace: dopo il primo pallone gestito dalla Lazio, al 2’ il Lecce costruisce una chance interessante con Pierotti, che però spreca calciando male da posizione defilata.

I giallorossi prendono coraggio e al 7’ i biancocelesti provano a rispondere con una buona verticalizzazione conclusa dal cross di Cancellieri, che per poco non premia l’inserimento di Dia. È uno dei rari momenti in cui la squadra di Sarri riesce a creare pericoli reali.

Con il passare dei minuti, il Lecce cresce nella gestione e nel palleggio, cercando di muovere la difesa avversaria con fraseggi rapidi e soluzioni sulle corsie.

Al 19’ arriva la prima grande occasione del match: Coulibaly raccoglie una ribattuta al limite e scarica un destro potente verso l’angolino, ma Provedel è decisivo con una deviazione in tuffo che salva la porta biancoceleste.

La pressione salentina continua, con la Lazio che fatica ad uscire e spesso è costretta a difendere con tanti uomini dietro la linea della palla.

Nella parte centrale della frazione la partita si spezzetta con diversi duelli fisici e qualche episodio, come la gomitata fortuita subita da Gandelman e la scivolata rischiosa di Danilo Veiga, che per poco non spalanca uno scenario pericoloso a Dia.

La Lazio prova a riorganizzarsi ma non riesce a dare fluidità alla propria manovra, mentre il Lecce mantiene un atteggiamento aggressivo e ordinato, soprattutto nella riaggressione immediata dopo la perdita del possesso.

Il momento più alto del primo tempo arriva al 39’, quando il Lecce va ad un passo dall’1-0 con una giocata che fa tremare tutto il Via del Mare: Ramadani lascia partire un autentico siluro dalla distanza che colpisce la parte inferiore della traversa e rimbalza fuori, a pochi centimetri dalla linea.

Un episodio che fotografa perfettamente l’inerzia della gara, con i giallorossi più pericolosi e una Lazio che, negli ultimi minuti, si limita ad aspettare il varco giusto per ripartire.

Nel finale, i biancocelesti provano almeno a guadagnare metri e costruire una situazione utile con l’inserimento di Lazzari, ma il suo traversone rasoterra viene bloccato senza problemi da Siebert.

Si va così all’intervallo senza reti, con il Lecce più brillante e vicino al gol, e con la Lazio chiamata a cambiare passo nella ripresa per non restare schiacciata dal ritmo e dall’intensità dei salentini.

Cronaca 2° Tempo:

Nella ripresa la Lazio torna in campo con un atteggiamento più aggressivo e prova a prendere in mano la gara. Il momento migliore dei biancocelesti arriva al 54’, quando una verticalizzazione improvvisa libera Dia in area: l’attaccante prova a sorprendere Falcone da posizione defilata, ma il portiere del Lecce è straordinario nella chiusura e con un tuffo reattivo copre lo specchio, evitando il gol.

È l’occasione che cambia il ritmo del secondo tempo e dà un segnale di vita ai biancocelesti, anche se non basta per trasformare la prestazione in una vittoria.

Nel finale la partita si spezza e aumenta il nervosismo, con diversi falli, ammonizioni e cambi che modificano l’assetto offensivo di entrambe le squadre. Sarri prova a dare energie fresche con un triplo cambio attorno all’ora di gioco, mentre Di Francesco inserisce uomini più offensivi per tentare l’assalto, con il Lecce che negli ultimi minuti prova a spingere soprattutto attraverso calci piazzati e cross in area.

Nei cinque minuti di recupero i giallorossi guadagnano anche una serie di corner consecutivi, ma la difesa della Lazio regge e il match scivola fino al triplice fischio senza ulteriori scossoni.



Il pareggio lascia un sapore diverso alle due squadre: il Lecce si prende un punto importante per spezzare la crisi e ritrovare fiducia, mentre la Lazio torna a casa con un risultato utile ma con più dubbi che certezze, dopo una prestazione ancora troppo altalenante per una squadra che punta a rientrare nella zona europea.

Video Gol e Highlights Lecce – Lazio 0-0:

Video online a breve

Tabellino di Lecce – Lazio 0-0:

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Gandelman, Ramadani, Coulibaly; Banda (dal 18’st Sottil), Stulić (dal 18’st Cheddira), Pierotti (dal 43’st Tete Morente). All.: Di Francesco

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari (dal 28’st Pellegrini), Gila (dal 19’st Provstgaard), Romagnoli, Marusic; Taylor, Vecino (dal 19’st Dele-Bashiru), Basic; Cancellieri (dal 35’st Isaksen), Dia (dal 19’st Ratkov), Zaccagni. All.: Sarri

Arbitro: sig. Daniele Chiffi – sez. Padova

Ammoniti: 50’ Veiga (Le), 27’st Provstgaard (La), 45’st+1 Gabriel (Le)

I migliori bookmaker