Video Gol Highlights di Juventus – Milan 0-0 6° Giornata Serie A

Video dei Gol e Highlights di Juventus – Milan 0-0: finisce a reti bianche il Big Match della 6° Giornata di Serie A tra la Juve ed il Milan

Finisce senza reti il big match della sesta giornata di Serie A tra Juventus e Milan, che all’Allianz Stadium si sono annullate a vicenda in una partita dove a prevalere è stata la solidità tattica più che lo spettacolo. Il punteggio finale di 0-0 rispecchia un confronto intenso e combattuto, ma povero di concretezza sotto porta.

Nel primo tempo entrambe le squadre hanno badato soprattutto a non scoprirsi: poche le occasioni, con le difese attente e i portieri poco impegnati. La ripresa, invece, ha offerto qualche emozione in più e due episodi chiave che avrebbero potuto cambiare la storia del match.

Al 47’ è la Juventus a sfiorare il vantaggio: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Gatti colpisce da distanza ravvicinata ma trova davanti a sé un Maignan strepitoso, che salva il Milan con un riflesso prodigioso.

Pochi minuti dopo, il Milan risponde con una grande occasione: Gimenez viene steso in area da Kelly e l’arbitro assegna il rigore. Dal dischetto si presenta Pulisic, ma lo statunitense spreca malamente calciando alto sopra la traversa.

Nel finale i rossoneri crescono e creano due chance nitide con Leao, che però non riesce a superare Di Gregorio, impeccabile tra i pali bianconeri.

Il pareggio lascia Juventus e Milan appaiate in classifica e consente alla Roma, vittoriosa a Firenze, di conquistare il primo posto. Un punto a testa che serve poco a entrambe, ma che conferma come la lotta al vertice sarà equilibrata e giocata anche sui dettagli tattici.

Cronaca di Juventus – Milan 0-0:

Cronaca 1° Tempo:

1′ Fischio d’inizio a San Siro: primo possesso per la Juventus, che cerca subito di imporre ritmo e pressing alto.

2′ Primo squillo del Milan con Fofana, che tenta la conclusione da fuori area: pallone che termina di poco sul fondo.

3′ Cross insidioso in area bianconera, McKennie prova a coordinarsi per la conclusione ma viene chiuso al momento del tiro.

7′ Azione insistita del Milan, Pulisic prova un passaggio verticale per Rabiot, ma la palla è troppo lunga e finisce sul fondo.

9′ Duello fisico tra Locatelli e Cambiaso, la sfera termina in out laterale a favore dei rossoneri.

10′ Intervento falloso di McKennie su Fofana: calcio di punizione in zona centrale per il Milan.

15′ Grande occasione per la Juventus: cross di Gimenez verso Rabiot, ma Di Gregorio legge bene la traiettoria e blocca con sicurezza in presa alta.

18′ Scambio tra Fofana e Saelemaekers, ma i due si ostacolano in area avversaria: l’arbitro lascia correre, tutto regolare.

22′ Serie di azioni pericolose in area milanista: Conceição viene anticipato, poi tocca a Locatelli, ma la sua conclusione finisce a lato.

23′ Occasione Juventus: Yildiz cerca il varco ma Gabbia lo mura al momento del tiro.

24′ Tiro centrale di Gatti da fuori area, nessun problema per Maignan che blocca agevolmente.

29′ Splendida combinazione tra Rabiot e Modric, ma il croato alza troppo la mira e il suo destro termina alto sopra la traversa.

32′ Reazione Milan: Gimenez conclude da distanza ravvicinata, ma Di Gregorio è reattivo e respinge con i pugni.

33′ Occasione Juventus! Cross perfetto di Kalulu per David, che scivola al momento dell’appoggio e non riesce a colpire.

39′ Ottima giocata di Conceição, che salta Bartesaghi e serve Gatti, ma il difensore non controlla e la palla termina sul fondo.

41′ Sugli sviluppi di un cross, Gimenez anticipa Rugani e prova di testa: sfera alta sopra la traversa.

43′ Tiro di Kalulu da fuori area, palla che si spegne abbondantemente a lato.

44′ Ammonito Fofana per un intervento in ritardo su Locatelli.

45′ Concesso un minuto di recupero.

46′ Finisce qui il primo tempo a San Siro: Milan e Juventus all’intervallo sullo 0-0, con qualche brivido da entrambe le parti ma ancora equilibrio totale nel risultato.

Nel primo tempo di Milan-Juventus nessuna delle due squadre riesce a sbloccare il risultato. Occasioni per Gimenez e David, ma i portieri Maignan e Di Gregorio si dimostrano attenti. Partita intensa, tanti duelli a centrocampo e grande equilibrio in vista della ripresa.

Cronaca 2° Tempo:

1′ Si riparte! Inizia il secondo tempo a San Siro con il punteggio ancora bloccato sullo 0-0.

2′ Subito un brivido per la Juventus: Gatti colpisce di testa sugli sviluppi di un corner, ma Maignan compie un autentico miracolo e salva il Milan.

3′ Ammonito Locatelli per un intervento falloso a centrocampo.

7′ Splendida verticalizzazione di Pulisic per Gimenez, che viene atterrato in area da Kelly: l’arbitro non ha dubbi e assegna il calcio di rigore per il Milan!

8′ Dal dischetto va Pulisic, ma l’americano calcia alto sopra l’incrocio! Occasionissima sprecata dai rossoneri e Juventus salva.

8′ Pochi secondi dopo, Pulisic prova a riscattarsi con un destro da fuori, ma Di Gregorio blocca con sicurezza.

12′ Punizione per il Milan: Gimenez calcia forte, deviazione fortuita di Fofana e Di Gregorio respinge con i pugni.

13′ Ancora Milan pericoloso: Fofana prova la conclusione, ma il portiere bianconero si distende e para in due tempi.

14′ Ammonito Bartesaghi per gioco falloso su McKennie.

16′ Cross teso di Gimenez che attraversa tutta l’area senza trovare compagni: rimessa laterale per la Juventus.

17′ Doppio cambio nel Milan: Loftus-Cheek entra al posto di Fofana, mentre Leao rileva Gimenez.

19′ Fallo di Gatti su Bartesaghi, punizione per i rossoneri.

22′ Tentativo da fuori area di Leao, ma la palla termina sul fondo.

24′ Triplo cambio nella Juventus: dentro Openda, Vlahovic e Thuram per Conceição, Yildiz e Rabiot.

27′ Cambio anche nel Milan: Nkunku prende il posto di Pulisic.

28′ Cartellino giallo per Gatti dopo un fallo a centrocampo.

29′ Conclusione imprecisa di Openda che calcia largo rispetto alla porta difesa da Maignan.

33′ Tiro debole di Cambiaso, Maignan blocca agevolmente a terra.

39′ Cross dalla destra di McKennie per Openda, ma il pallone non arriva a destinazione.

41′ Problemi fisici per Rugani, che lascia il campo a Kostic.

44′ Segnalati tre minuti di recupero.

47′ Tentativo di Thuram da fuori area, palla alta sopra la traversa.

48′ Fischio finale! Milan e Juventus si fermano sullo 0-0. Un punto a testa e Roma che vola in vetta alla classifica dopo il successo al Franchi.

Video Gol e Highlights Juventus – Milan 0-0:

Tabellino di Juventus – Milan 0-0:

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly; Kalulu, Locatelli, McKennie, Cambiaso; Conceição (dal 24′ st Openda) Yldiz (dal 24′ st Vlahovic); David (dal 24′ st Thuram). A disposizione: Perin, Pinsoglio; João Mario, Pedro Felipe; Adžić, Koopmeiners, Kostić, Zhegrova. Allenatore:Tudor.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana (dal 17′ st Loftus-Cheek)Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic (dal 27′ st Nkunku), Gimenez (dal 17′ st Leao)A disposizione.: Pittarella, Terracciano; Athekame, De Winter, Odogu, Ricci; Nkunku. Allenatore.: Allegri.

Reti:

Ammoniti: Fofana, Locatelli, Bartesaghi, Gatti

