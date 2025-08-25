Video Gol Highlights di Inter – Torino 5-0 Serie A 1° Giornata

Video dei Gol e Highlights di Inter – Torino 5-0: la doppietta di Thuram ed i gol di Bastoni, Lautaro Martinez e Bonny regalano una larga vittoria ai nerazzurri che iniziano il campionato nel migliore dei modi

Esordio in campionato perfetto per l’Inter, che travolge il Torino con un netto 5-0 nel posticipo della prima giornata di Serie A 2025-2026.

La squadra di Chivu parte subito forte e dimostra di avere un potenziale offensivo devastante. I nerazzurri sbloccano il match al 18’ con Bastoni, abile a sfruttare un’azione da calcio piazzato.

Al 36’ raddoppia Marcus Thuram con un gran destro che batte Milinković-Savić. Nella ripresa, il copione non cambia: al 52’ Lautaro Martínez firma il tris, prima che ancora Thuram realizza la sua personale doppietta al 62’. Il sigillo finale arriva al 72’ con il nuovo arrivato Ange-Yoan Bonny, che bagna l’esordio in Serie A con un gol.

Cronaca di Inter – Torino 5-0:

Cronaca 1° Tempo:

1′ – Subito Inter aggressiva: Dimarco crossa dalla sinistra per Thuram, che stacca bene di testa sul secondo palo ma non trova la porta.

4′ – Primo angolo per il Torino dalla destra. Cross sul secondo palo, ma Dumfries legge bene la traiettoria e libera di testa.

11′ – Gli ospiti provano a pungere in contropiede con Ngonge, tra i più attivi dei granata, ma la difesa nerazzurra chiude con ordine.

14′ – Grande azione corale dell’Inter: Susic dialoga con Dumfries che serve Lautaro Martínez in area, ma il tiro di punta dell’argentino termina ampiamente a lato.

16′ – Ancora Inter pericolosa: Thuram lavora un buon pallone e appoggia per Susic, che calcia col destro dal limite. La conclusione però è alta sopra la traversa.

18′ – BASTONI!!! INTER IN VANTAGGIO! Calcio d’angolo battuto da Barella, colpo di testa perfetto di Bastoni sul primo palo e palla che si infila sul secondo. San Siro esplode: 1-0 Inter.

18′ – Nuovo corner per i nerazzurri dalla sinistra, con la squadra di Chivu che continua a spingere.

23′ – Ancora Barella protagonista: cross morbido dalla destra, ma il pallone è facile preda di Israel che blocca in presa alta.

31′ – Calcio d’angolo per il Torino: Casadei svetta più in alto di tutti, ma il suo colpo di testa è debole. Sommer controlla, poi la difesa nerazzurra allontana.

36′ – THURAM!!! RADDOPPIO INTER! Splendida imbucata no-look di Susic per Thuram, che da due passi incrocia col destro e batte Israel. È 2-0 per i nerazzurri.

41′ – L’Inter gioca a memoria: scambio veloce al limite con un tacco illuminante di Thuram che manda in porta i compagni. Sull’azione, Biraghi subisce un pestone e l’arbitro concede punizione al Torino.

43′ – Ancora Susic: destro dal limite dell’area, rasoterra ma centrale, controllato senza problemi da Israel.

44′ – Due angoli consecutivi per l’Inter: sul primo, stacco imperioso di Acerbi che indirizza sotto l’incrocio, ma Israel compie un grande intervento e devia sopra la traversa. Sul successivo corner, Pavard fa da sponda per Susic, che tenta il tocco sottoporta, è bravissimo ancora una volta il portiere granata a salvare.

Cronaca 2° Tempo:

4′ – Thuram pericoloso fin da subito: controllo in area e tiro a giro che sfiora il palo lontano. Sul ribaltamento di fronte, Simeone riceve da Casadei ma calcia fuori.

7′ – LAUTARO MARTÍNEZ!!! 3-0 INTER! Pressione alta nerazzurra: Gineitis sbaglia il retropassaggio, Lautaro intercetta e con una scivolata precisa infila Israel sul palo opposto.

12′ – Doppio cambio nel Torino: dentro Tameze e Aboukhlal, fuori Vlasic e Ilkhan.

13′ – Calcio d’angolo per l’Inter: Pavard calcia verso il primo palo, Israel devia di pugni. Sul corner successivo, Dimarco tenta la conclusione diretta ma il portiere granata si salva ancora.

17′ – THURAM!!! 4-0 INTER! Cross perfetto di Bastoni sul secondo palo, stacco imperioso del francese che segna di testa. Doppietta personale e partita in cassaforte.

17′ – Subito dopo, occasione per Aboukhlal: entra in area dalla sinistra e calcia forte sul primo palo, ma Sommer è pronto e respinge coi pugni.

19′ – Torino prova a cambiare ancora: esce Simeone, entra Adams.

20′ – Barella ci prova su punizione dal limite: palla alta di pochissimo sopra la traversa.

21′ – Grande ovazione di San Siro per Thuram e Dimarco: dentro Bonny e Carlos Augusto.

26′ – Splendida imbucata di Bonny per Mkhitaryan, che calcia in corsa da dentro l’area ma il pallone esce di poco.

27′ – BONNY!!! 5-0 INTER! Primo gol in Serie A per il nuovo acquisto: recupero palla alto di Lautaro, appoggio intelligente e destro preciso rasoterra che batte Israel.

33′ – Altri cambi per i nerazzurri: escono Lautaro Martínez e Mkhitaryan, dentro Diouf e Zielinski.

34′ – Doppio cambio anche nel Torino: fuori Lazaro e Ngonge, entrano Pedersen e Anjorin.

39′ – Corner per il Torino, ma Coco è attento e anticipa tutti liberando l’area.

41′ – Standing ovation per Bastoni, autore del gol che ha sbloccato la partita: dentro Luis Henrique.

42′ – Occasione per il Torino con Adams, che calcia di destro dal limite ma la palla sorvola la traversa.

44′ – Non ci sarà recupero: si andrà dritti al 45’.

45′ – Triplice fischio! L’Inter parte alla grande in campionato, travolgendo il Torino con un rotondo 5-0. Grande prestazione dei nerazzurri, che segnano con Bastoni, Lautaro Martínez, doppietta di Thuram e primo sigillo di Bonny. San Siro in festa.

Video Gol e Highlights Inter – Torino 5-0:

Tabellino di Inter – Torino 5-0:

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 5 Pavard, 15 Acerbi, 95 Bastoni (dal 41′ st 11 Luis Henrique); 2 Dumfries, 8 Sucic, 23 Barella, 22 Mkhitaryan (dal 33′ st 7 Zielinski), 32 Dimarco (dal 21′ st 30 Carlos Augusto); 9 Thuram (dal 21′ st 14 Bonny), 10 Lautaro (dal 33′ st 17 Dioufl). A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 16 Frattesi, 17 Diouf, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 36 Darmian, 42 Palacios. Allenatore: Cristian Chivu.

TORINO (4-3-3): 81 Israel; 19 Lazaro (dal 34′ st 14 Anjorin), 23 Coco, 5 Masina, 34 Biraghi; 22 Casadei, 6 Ilkhan (dal 12′ st 61 Tameze), 66 Gineitis; 26 Ngonge (dal 34′ st 16 Pedersen), 18 Simeone (dal 19′ st 19 Adams), 10 Vlasic (dal 12′ st 61 Tameze). A disposizione: 1 Paleari, 71 Popa, 7 Aboukhlal, 8 Ilic, 13 Maripan, 14 Anjorin, 16 Pedersen, 19 Adams, 21 Dembelé, 61 Tameze, 80 Bianay, 83 Perciun, 91 Zapata, 92 Njie. Allenatore: Marco Baroni

Marcatori: al 18′ pt Bastoni, al 36′ pt Thuram, al 7′ st Lautaro Martinez, al 17′ st Thuram, al 27′ st Bonny

Pagelle di Inter – Torino:

Pagelle Inter

Sommer 6,5 – Quasi mai impegnato, ordinaria amministrazione.

– Quasi mai impegnato, ordinaria amministrazione. Bastoni 7,5 – Apre le marcature e domina dietro.

– Apre le marcature e domina dietro. Pavard 7 – Solido e preciso in ogni intervento.

– Solido e preciso in ogni intervento. Dimarco 7 – Grande spinta sulla corsia, cross sempre pericolosi.

– Grande spinta sulla corsia, cross sempre pericolosi. Calhanoglu 7 – Dirige il traffico a centrocampo con eleganza.

– Dirige il traffico a centrocampo con eleganza. Barella 7,5 – Motorino inesauribile, recupera e imposta.

– Motorino inesauribile, recupera e imposta. Thuram 8,5 – Doppietta e un assist, devastante. MVP del match .

– Doppietta e un assist, devastante. . Lautaro Martínez 8 – Firma il tris e dialoga alla perfezione con Thuram.

– Firma il tris e dialoga alla perfezione con Thuram. Bonny 7 – Entra e segna: esordio da sogno.

