Video Gol Highlights di Inter – Fiorentina 3-0 9° Giornata Serie A

Video dei Gol e Highlights di Inter – Fiorentina 3-0: i nerazzurri decidono il match nel secondo tempo con la doppietta di Calhanoglu ed il gol di Susic.

L’Inter torna a vincere con autorità travolgendo a San Siro la Fiorentina 3-0 nella 9° giornata di Serie A 2025/2026.

Dopo la pesante sconfitta subita a Napoli per 3 a 1 sabato scorso la formazione di Cristian Chivu rialza subito la testa e agguanta i cugini del Milan al terzo posto in classifica a quota 18 punti.

Al “Meazza” i nerazzurri impongono il proprio gioco sin dai primi minuti schiacciando una Viola costretta sulla difensiva per quasi tutta la partita.

Solo le parate straordinarie di De Gea, autore di almeno tre interventi prodigiosi tengono a galla la squadra di Stefano Pioli per oltre sessanta minuti.

La resistenza ospite però si spezza nella ripresa: prima c apre le marcature al 66° con una splendida conclusione dalla distanza che si infila nell’angolino basso e poi Sucic firma il raddoppio con una giocata di classe su assist di Lautaro Martinez mandando in visibilio il pubblico interista.

Il tris finale arriva su calcio di rigore ancora con Calhanoglu che suggella una prestazione impeccabile per l’Inter e ridà morale e fiducia alla squadra oltre che punti importanti per la lotta Scudetto.

La Fiorentina di Pioli resta ferma a 4 punti in classifica ancora senza nessuna vittoria in Campionato dopo 9 Giornate.

Ora la situazione di Pioli si fa molto seria ed il rischio esonero è davvero alto. Decisiva sarà la sfida contro il Lecce di domenica alle 15:00 al Franchi.

Cronaca di Inter – Fiorentina 3-0:

Cronaca 1° Tempo:

Al 7’ arriva la prima vera occasione per l’Inter, con Lautaro Martinez che svetta in mischia e colpisce di testa, ma il pallone termina alto sopra la traversa.

Il match resta inizialmente equilibrato, con i nerazzurri a gestire il possesso palla e la Fiorentina ben organizzata nel chiudere ogni spazio centrale.

Al 28’ la squadra di Chivu sfiora il vantaggio: errore in disimpegno di Comuzzo, ne approfitta Bastoni che entra in area palla al piede ma trova sulla sua strada un De Gea strepitoso, reattivo nel respingere la conclusione ravvicinata.

Al 36’ è ancora Inter protagonista: Bastoni serve un ottimo assist a Dimarco, che calcia di prima intenzione dal centro dell’area, ma anche stavolta il portiere spagnolo si supera deviando con i piedi.

Nel finale di primo tempo prova a rendersi pericolosa la Viola con Kean, ma il suo tiro da posizione defilata è debole e facilmente controllato da Sommer.

Cronaca 2° Tempo:

Nella ripresa l’Inter entra in campo con un atteggiamento arrembante e la volontà di sbloccare un match fin lì dominato.

Dopo un primo tentativo di Barella respinto da Marì, ci prova Dumfries con una potente incursione in area, ma Gosens chiude con un intervento provvidenziale.

Al 53’ Dimarco sfiora il vantaggio con un sinistro che lambisce il palo, poi sale ancora in cattedra De Gea, miracoloso in due occasioni consecutive prima su Dumfries e poi su Bisseck, mantenendo a galla una Fiorentina sempre più in difficoltà.

Il muro viola però crolla al 66’: Calhanoglu si inventa una prodezza da fuori area, un destro potente e preciso che si infila all’angolino, imprendibile anche per un super De Gea.

La rete scuote la partita e i nerazzurri trovano subito il raddoppio: Calhanoglu avvia l’azione, Lautaro rifinisce con un tocco intelligente e Sucic fa il resto, saltando Comuzzo e battendo il portiere spagnolo con freddezza per il 2-0.

All’83’ un guizzo di Kean sembra poter riaprire la partita, ma il suo tiro debole e centrale è facile preda di Sommer.

L’Inter chiude definitivamente i conti all’86’, quando Viti stende Bonny in area: rigore netto ed espulsione per il difensore viola. Dal dischetto ancora Calhanoglu, che sigla la sua doppietta personale e porta il risultato sul 3-0.

Vittoria netta e convincente per i nerazzurri, che reagiscono con forza dopo il ko di Napoli, mentre la Fiorentina conferma il suo momento nero, incapace di reagire e ormai intrappolata nel tunnel dei risultati negativi.

Video Gol e Highlights Inter – Fiorentina 3-0:

Tabellino di Inter – Fiorentina 3-0:

Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni (44′ st Frattesi); Dumfries (32′ st Carlos Augusto), Barella (40′ st Zielinski), Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro (44′ st Luis Henrique), Esposito (32′ st Bonny).

Allenatore: Chivu

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Marì, Viti; Dodò, Sohm (18′ st Fagioli), Mandragora (31′ st Dzeko), Ndour, Gosens; Gudmundsson (18′ st Fazzini), Kean.

Allenatore: Pioli

Arbitro: Sozza

Marcatori: 21′ st e 43′ st rig. Calhanoglu (I), 26′ st Sucic (I)

Ammoniti: Esposito (I)

Espulsi: Viti (F), somma di ammonizioni

