Video Gol Highlights di Inter – Cremonese 4-1 6° Giornata Serie A

Di Carlo M.
Video Gol Highlights di Inter – Cremonese 4-1 6° Giornata Serie A

Video dei Gol e Highlights di Inter – Cremonese 4-1: Lautaro, Bonny, Dimarco e Barella regalano il poker ai nerazzurri che salgono a 12 punti.

Lautaro e Barella trascinano l’Inter alla quinta vittoria consecutiva che vale il momentaneo primo posto a quota 12 punti con Roma, Napoli e Milan.

Prestazione di forza e maturità per i nerazzurri, trascinati da Lautaro, Barella e Dimarco, mentre la Cremonese si arrende nonostante il gol della bandiera nel finale.

Cronaca di Inter – Cremonese 4-1:

Cronaca 1° Tempo:

1’ – Subito Inter pericolosa: Dimarco scende sulla sinistra e mette al centro, Frattesi si inserisce sul primo palo ma il suo mancino termina largo di poco.
6’GOOOOL DELL’INTER! Barella recupera palla a centrocampo, serve Bonny che in area è altruista e appoggia per Lautaro Martinez, freddo nel battere Silvestri col mancino da due passi.
9’ – Primo squillo del Torino: Sanabria calcia dal limite, deviazione insidiosa ma Sommer blocca in sicurezza.
11’ – Cross di Lautaro deviato in angolo. Sul corner, Dimarco prova la conclusione diretta in porta ma Silvestri vola e devia sopra la traversa.
12’ – Gol annullato all’Inter: Dimarco calcia dal limite sugli sviluppi del corner, la palla viene deviata da Akanji e finisce in rete, ma il VAR segnala offside.
16’ – Gran destro di Frattesi dal limite: intervento plastico di Silvestri che devia in angolo.
18’ – Occasione clamorosa per Mkhitaryan, servito da Lautaro in area, ma il suo tiro centrale è respinto dal portiere granata.
20’ – Ancora Mkhitaryan protagonista: destro velenoso dal limite, Silvestri salva con un grande riflesso.
30’ – Mezz’ora di dominio nerazzurro. L’Inter gestisce il possesso e crea almeno tre-quattro palle gol nitide per il raddoppio.
37’ – Azione corale spettacolare dell’Inter, con Mkhitaryan che conclude di poco sopra la traversa.
38’RADDOPPIO INTER! Splendida azione costruita da Bastoni, che apre per Dimarco: cross preciso sul primo palo e Bonny di testa firma il 2-0!
41’ – Cross basso di Dimarco troppo lungo, Bonny non arriva per pochi centimetri.
43’Bonny pescato in posizione di fuorigioco, azione fermata.
44’ – Concesso un minuto di recupero.
46’ – Finisce il primo tempo al Meazza: Inter 2-0 Torino, con Lautaro e Bonny protagonisti. Nerazzurri in pieno controllo del match.

L’Inter chiude una prima frazione dominata, imponendo ritmo e qualità, mentre il Torino fatica a reagire. Tutto pronto per una ripresa che promette ancora spettacolo.

Cronaca 2° Tempo:

Serata perfetta a San Siro, dove l’Inter conquista la quinta vittoria di fila e vola al primo posto in classifica, agganciando Milan, Juventus e Roma. Prestazione dominante per la squadra di Cristian Chivu, che travolge la Cremonese con quattro gol e un gioco spettacolare, concedendo solo una rete nel finale.

3’ – Verticalizzazione per Bonny, ma l’attaccante parte in fuorigioco.
4’ – Azione insistita dell’Inter: il tiro di Lautaro viene deviato in angolo, sugli sviluppi Dimarco calcia di destro ma la palla sorvola la traversa.
5’ – Fallo di Vasquez su Bastoni, punizione per i nerazzurri.
8’ – Primo cambio per l’Inter: Dumfries lascia il posto a Luis Henrique.
9’Bastoni preferisce il cross al tiro, ma Frattesi viene anticipato in calcio d’angolo.
10’ – TRIS INTER! Dal corner nasce una magia: Dimarco trova il tempo giusto e scaglia un destro fulminante che si insacca sotto la traversa. Nerazzurri sul 3-0!
12’ – POKER INTER! Inserimento perfetto di Bonny, che serve Barella: il centrocampista piazza la palla con precisione spiazzando Silvestri.
13’ – Doppio cambio nella Cremonese: dentro Bonazzoli per dare più peso offensivo.
14’ – Tentativo al volo di Lautaro, ma l’arbitro ferma tutto per un fallo su Bastoni.
15’Chivu opera altri due cambi: Pio Esposito prende il posto di Bonny, mentre Carlos Augusto entra per Bastoni.
19’ – La Cremonese fatica a contenere il ritmo di un’Inter scatenata, che continua ad attaccare con intensità.
21’ – Tentativo di Luis Henrique da fuori area, ma il suo destro finisce alto sopra la traversa.
24’Lautaro inventa per Pio Esposito, ma Baschirotto anticipa l’attaccante e mette in angolo.
27’Rovesciata spettacolare di Lautaro! Il pallone termina a lato di un soffio dopo un cross perfetto di Barella.
28’Dimarco pesca Frattesi in area, ma il centrocampista non arriva sul pallone per pochi centimetri.
28’ – Nella Cremonese entra Barbieri per Floriani Mussolini.
29’ – Doppio cambio anche per l’Inter: Sucic e Diouf sostituiscono Mkhitaryan e Lautaro.
31’Colpo di testa di Dimarco! Grande parata di Silvestri che salva il possibile 5-0.
34’ – Fallo di Bianchetti su Sucic: punizione per l’Inter da posizione interessante.
35’Dimarco batte direttamente, ma la barriera respinge.
38’Dimarco serve di sponda Frattesi, ma Silvestri blocca senza problemi.
39’Sucic ammonito per un fallo di frustrazione su Barbieri.
41’ – Giallo anche per Pezzella dopo una trattenuta su Diouf.
42’ – GOL CREMONESE! Bonazzoli calcia al volo e batte Sommer, accorciando le distanze.
45’ – Concessi quattro minuti di recupero.
47’Bonazzoli ancora pericoloso: destro dal limite, ma la palla termina sul fondo.
49’ – FINISCE A SAN SIRO! L’Inter batte la Cremonese 4-1, conquista la quinta vittoria consecutiva e balza in vetta alla Serie A.

Video Gol e Highlights Inter – Cremonese 4-1:

Video Online a breve.

Tabellino di Inter – Cremonese 4-1:

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 25 Akanji, 6 De Vrij, 95 Bastoni (dal 15′ st 30 Carlos Augusto,); 2 Dumfries (dall’8′ st 11 Luis Henrique), 16 Frattesi, 23 Barella, 22 Mkhitaryan (dal 29′ st 8 Sucic), 32 Dimarco; 14 Bonny (dal 15′ st 94 Esposito), 10 Lautaro Martinez (dal 29′ st 17 Diouf,). A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 7 Zielinski, ,15 Acerbi, 20 Calhanoglu, 31 Bisseck, 36 Darmian, 42 Palacios,Allenatore: Cristian Chivu.

CREMONESE (3-4-2-1): 16 Silvestri; 23 Ceccherini, 6 Baschirotto, 15 Bianchetti; 22 Floriani Mussolini (dal 29′ st 4 Barbieri), 33 Grassi, 38 Bondo, 3 Pezzella; 20 Vazquez (dal 13′ st 10 Vardy), 11 Johnsen (dal 1′ st 27 Vandeputte); 99 Sanabria (dal 12′ st 90 Bonazzoli). A disposizione: 12 Malovec, 69 Nava, 7 Zerbin, 19 Sarmiento, 30 Faye, 32 Payero, 48 Lordkipanidze, 55 Folino,i. Allenatore: Davide Nicola.

Marcatori: al 6′ pt Lautaro, al 38′ pt Bonny, al 10′ st Dimarco,al 12′ st Barella, al 42′ st Bonazzoli

Ammonizioni: Sucic, Pezzella

