Video Gol Highlights di Inter – Cremonese 4-1 6° Giornata Serie A

Video dei Gol e Highlights di Inter – Cremonese 4-1: Lautaro, Bonny, Dimarco e Barella regalano il poker ai nerazzurri che salgono a 12 punti.

Lautaro e Barella trascinano l’Inter alla quinta vittoria consecutiva che vale il momentaneo primo posto a quota 12 punti con Roma, Napoli e Milan.

Prestazione di forza e maturità per i nerazzurri, trascinati da Lautaro, Barella e Dimarco, mentre la Cremonese si arrende nonostante il gol della bandiera nel finale.

Cronaca di Inter – Cremonese 4-1:

Cronaca 1° Tempo:

1’ – Subito Inter pericolosa: Dimarco scende sulla sinistra e mette al centro, Frattesi si inserisce sul primo palo ma il suo mancino termina largo di poco.

6’ – GOOOOL DELL’INTER! Barella recupera palla a centrocampo, serve Bonny che in area è altruista e appoggia per Lautaro Martinez, freddo nel battere Silvestri col mancino da due passi.

9’ – Primo squillo del Torino: Sanabria calcia dal limite, deviazione insidiosa ma Sommer blocca in sicurezza.

11’ – Cross di Lautaro deviato in angolo. Sul corner, Dimarco prova la conclusione diretta in porta ma Silvestri vola e devia sopra la traversa.

12’ – Gol annullato all’Inter: Dimarco calcia dal limite sugli sviluppi del corner, la palla viene deviata da Akanji e finisce in rete, ma il VAR segnala offside.

16’ – Gran destro di Frattesi dal limite: intervento plastico di Silvestri che devia in angolo.

18’ – Occasione clamorosa per Mkhitaryan, servito da Lautaro in area, ma il suo tiro centrale è respinto dal portiere granata.

20’ – Ancora Mkhitaryan protagonista: destro velenoso dal limite, Silvestri salva con un grande riflesso.

30’ – Mezz’ora di dominio nerazzurro. L’Inter gestisce il possesso e crea almeno tre-quattro palle gol nitide per il raddoppio.

37’ – Azione corale spettacolare dell’Inter, con Mkhitaryan che conclude di poco sopra la traversa.

38’ – RADDOPPIO INTER! Splendida azione costruita da Bastoni, che apre per Dimarco: cross preciso sul primo palo e Bonny di testa firma il 2-0!

41’ – Cross basso di Dimarco troppo lungo, Bonny non arriva per pochi centimetri.

43’ – Bonny pescato in posizione di fuorigioco, azione fermata.

44’ – Concesso un minuto di recupero.

46’ – Finisce il primo tempo al Meazza: Inter 2-0 Torino, con Lautaro e Bonny protagonisti. Nerazzurri in pieno controllo del match.

L’Inter chiude una prima frazione dominata, imponendo ritmo e qualità, mentre il Torino fatica a reagire. Tutto pronto per una ripresa che promette ancora spettacolo.

Cronaca 2° Tempo:

Serata perfetta a San Siro, dove l’Inter conquista la quinta vittoria di fila e vola al primo posto in classifica, agganciando Milan, Juventus e Roma. Prestazione dominante per la squadra di Cristian Chivu, che travolge la Cremonese con quattro gol e un gioco spettacolare, concedendo solo una rete nel finale.

3’ – Verticalizzazione per Bonny, ma l’attaccante parte in fuorigioco.

4’ – Azione insistita dell’Inter: il tiro di Lautaro viene deviato in angolo, sugli sviluppi Dimarco calcia di destro ma la palla sorvola la traversa.

5’ – Fallo di Vasquez su Bastoni, punizione per i nerazzurri.

8’ – Primo cambio per l’Inter: Dumfries lascia il posto a Luis Henrique.

9’ – Bastoni preferisce il cross al tiro, ma Frattesi viene anticipato in calcio d’angolo.

10’ – TRIS INTER! Dal corner nasce una magia: Dimarco trova il tempo giusto e scaglia un destro fulminante che si insacca sotto la traversa. Nerazzurri sul 3-0!

12’ – POKER INTER! Inserimento perfetto di Bonny, che serve Barella: il centrocampista piazza la palla con precisione spiazzando Silvestri.

13’ – Doppio cambio nella Cremonese: dentro Bonazzoli per dare più peso offensivo.

14’ – Tentativo al volo di Lautaro, ma l’arbitro ferma tutto per un fallo su Bastoni.

15’ – Chivu opera altri due cambi: Pio Esposito prende il posto di Bonny, mentre Carlos Augusto entra per Bastoni.

19’ – La Cremonese fatica a contenere il ritmo di un’Inter scatenata, che continua ad attaccare con intensità.

21’ – Tentativo di Luis Henrique da fuori area, ma il suo destro finisce alto sopra la traversa.

24’ – Lautaro inventa per Pio Esposito, ma Baschirotto anticipa l’attaccante e mette in angolo.

27’ – Rovesciata spettacolare di Lautaro! Il pallone termina a lato di un soffio dopo un cross perfetto di Barella.

28’ – Dimarco pesca Frattesi in area, ma il centrocampista non arriva sul pallone per pochi centimetri.

28’ – Nella Cremonese entra Barbieri per Floriani Mussolini.

29’ – Doppio cambio anche per l’Inter: Sucic e Diouf sostituiscono Mkhitaryan e Lautaro.

31’ – Colpo di testa di Dimarco! Grande parata di Silvestri che salva il possibile 5-0.

34’ – Fallo di Bianchetti su Sucic: punizione per l’Inter da posizione interessante.

35’ – Dimarco batte direttamente, ma la barriera respinge.

38’ – Dimarco serve di sponda Frattesi, ma Silvestri blocca senza problemi.

39’ – Sucic ammonito per un fallo di frustrazione su Barbieri.

41’ – Giallo anche per Pezzella dopo una trattenuta su Diouf.

42’ – GOL CREMONESE! Bonazzoli calcia al volo e batte Sommer, accorciando le distanze.

45’ – Concessi quattro minuti di recupero.

47’ – Bonazzoli ancora pericoloso: destro dal limite, ma la palla termina sul fondo.

49’ – FINISCE A SAN SIRO! L’Inter batte la Cremonese 4-1, conquista la quinta vittoria consecutiva e balza in vetta alla Serie A.

Video Gol e Highlights Inter – Cremonese 4-1:

Tabellino di Inter – Cremonese 4-1:

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 25 Akanji, 6 De Vrij, 95 Bastoni (dal 15′ st 30 Carlos Augusto,); 2 Dumfries (dall’8′ st 11 Luis Henrique), 16 Frattesi, 23 Barella, 22 Mkhitaryan (dal 29′ st 8 Sucic), 32 Dimarco; 14 Bonny (dal 15′ st 94 Esposito), 10 Lautaro Martinez (dal 29′ st 17 Diouf,). A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 7 Zielinski, ,15 Acerbi, 20 Calhanoglu, 31 Bisseck, 36 Darmian, 42 Palacios,Allenatore: Cristian Chivu.

CREMONESE (3-4-2-1): 16 Silvestri; 23 Ceccherini, 6 Baschirotto, 15 Bianchetti; 22 Floriani Mussolini (dal 29′ st 4 Barbieri), 33 Grassi, 38 Bondo, 3 Pezzella; 20 Vazquez (dal 13′ st 10 Vardy), 11 Johnsen (dal 1′ st 27 Vandeputte); 99 Sanabria (dal 12′ st 90 Bonazzoli). A disposizione: 12 Malovec, 69 Nava, 7 Zerbin, 19 Sarmiento, 30 Faye, 32 Payero, 48 Lordkipanidze, 55 Folino,i. Allenatore: Davide Nicola.

Marcatori: al 6′ pt Lautaro, al 38′ pt Bonny, al 10′ st Dimarco,al 12′ st Barella, al 42′ st Bonazzoli

Ammonizioni: Sucic, Pezzella

