Video Gol Highlights di Fiorentina – Roma -1-2 6° Giornata Serie A

Video dei Gol e Highlights di Fiorentina – Roma 1-2: Soulè e Cristante ribaltano il gol di Kean e regalano ai giallorossi vittoria e primo posto in classifica.

La Roma espugna il Franchi battendo la Fiorentina per 2-1 nella 6° giornata di Serie A, confermandosi così in testa alla classifica.

I giallorossi partono male e vanno subito sotto, complice un’incertezza difensiva punita dalla splendida giocata di Moise Kean, ma reagiscono con grande carattere e ribaltano il risultato nel giro di pochi minuti.

Prima arriva il capolavoro di Matías Soulé, poi la precisa girata di testa di Bryan Cristante che vale il sorpasso definitivo.

La reazione viola è veemente ma sfortunata: la squadra di Pioli colpisce un palo con Kean e una traversa con Piccoli, mancando il pareggio per questione di centimetri.

Con questo successo, la formazione guidata da Gasperini continua a sognare in grande, mantenendo il primato in classifica in attesa dei risultati di Napoli e Milan, mentre per Pioli la situazione si fa sempre più complicata, con la Fiorentina sprofondata in piena zona retrocessione.

Cronaca di Fiorentina – Roma 1-2:

Avvio di gara intenso al Franchi, con Fiorentina e Roma che partono a ritmi altissimi ma senza creare vere occasioni, complice un gioco spezzettato da continui falli.

Il match si accende al 14′, quando un’incomprensione tra Mancini e Celik regala palla ai viola: Nicolussi Caviglia verticalizza subito per Moise Kean, che supera in dribbling N’Dicka e trafigge Svilar con un destro potente dal limite per l’1-0.

La reazione giallorossa è immediata: all’22′ arriva il pareggio grazie a una prodezza di Matías Soulé, che finalizza al volo di sinistro un magnifico assist di tacco-esterno di Dovbyk, battendo De Gea con un tiro imparabile.

Al 28′ l’ex bianconero Soulé sfiora la doppietta, ma la sua conclusione a colpo sicuro viene deviata in angolo da Marì. La Roma cresce e al 30′ completa la rimonta: su corner battuto da Soulé, Bryan Cristante anticipa tutti e insacca di testa per il 2-1.

La squadra di Gasperini sfiora poi il tris al 36′, quando Dovbyk spreca da due passi un ottimo cross di Wesley, calciando incredibilmente a lato.

Dall’altra parte, la Fiorentina risponde subito ma senza fortuna: Kean, ancora tra i più attivi, centra il palo con un sinistro preciso al termine di una splendida azione manovrata, lasciando il punteggio invariato e Pioli a disperarsi in panchina.

Nel secondo tempo la Fiorentina prova a cambiare marcia: Pioli manda in campo Piccoli al posto di un deludente Gudmundsson, e i viola partono con buona intensità.

Dopo un inizio incoraggiante dei padroni di casa, Gasperini risponde inserendo Dybala e Pellegrini per dare nuova linfa alla Roma, ma con il passare dei minuti la partita si trasforma in una battaglia fatta di contrasti duri e gioco frammentato.

Il primo vero sussulto della ripresa arriva poco prima della mezz’ora: Piccoli, tra i più vivaci, vince un duello aereo con Mancini e lascia partire un destro potente dalla distanza che supera Svilar, ma la palla si infrange clamorosamente sulla traversa, negando ai viola il pareggio.

La Roma, pur abbassando il baricentro, prova a gestire il vantaggio senza rischiare troppo, ma all’82′ trema ancora: Gosens, lasciato completamente solo in area, calcia alto sopra la traversa da posizione favorevolissima, sprecando il possibile 2-2.

Nel finale arriva l’ultimo brivido, con un destro da fuori di Dybala che costringe De Gea a un grande intervento per deviare in angolo.

Dopo quattro minuti di recupero e un finale di sofferenza, la Roma resiste e porta a casa tre punti pesantissimi, confermandosi capolista solitaria della Serie A, almeno in attesa dei risultati di Napoli e Milan.

Video Gol e Highlights Fiorentina – Roma 1-2:

Video Online a breve.

Tabellino di Fiorentina – Roma 1-2:

FIORENTINA (3-4-2-1): De Gea; Pongracic, Pablo Marì (75′ Comuzzo), Ranieri; Dodò (80′ Fortini), Mandragora (75′ Dzeko), Nicolussi Caviglia, Gosens; Gudmundsson (46′ Piccoli), Fazzini (66′ Ndour); Kean. All. Pioli

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik (80′ Ziolkowski), Mancini, Ndicka; Wesley, Koné, Cristante, Tsimikas (66′ Rensch); Soulé (80’El Aynaoui), Baldanzi (59′ Pellegrini); Dovbyk (59′ Dybala). All. Gasperini.

ARBITRO: Colombo

MARCATORI: 14′ Kean (F), 22′ Soulé (R), 30′ Cristante (R)

AMMONITI: Cristante (R), Gudmundsson (F), Pioli (F), Tsimikas (R), Pablo Marì (F), Wesley (R)

ESPULSI: Ottaviani (F)

