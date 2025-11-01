Video Gol Highlights di Cremonese – Juventus 1-2 Serie A 10° Giornata

Video dei Gol e Highlights di Cremonese – Juventus 1-2: Kostic e Cambiaso regalano la vittoria alla prima di Spalletti sulla panchina dei bianconeri.

La nuova era di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus inizia nel modo migliore.

Nell’anticipo della 10° Giornata di Serie A, i bianconeri espugnano lo Zini battendo la Cremonese per 2 a 1, infliggendo ai grigiorossi il primo stop casalingo della stagione.

Una partita che ha subito indirizzato il risultato dalla parte dei bianconeri con il gol di Kostic al 2° minuto e mostrato una Juventus già molto organizzata, intensa e capace di mantenere il controllo nei momenti chiave, nonostante il tentativo finale di rimonta dei padroni di casa guidati da Davide Nicola.

In apertura di ripresa è arrivato il gol di Cambiaso che ha chiuso il match, inutile nel finale il gol di Vardy.

Con questa vittoria la Juventus sale 18 punti e aggancia momentaneamente Milan e Inter al 3° posto in classifica.

La Cremonese di Davide Nicola resta ferma al 9° posto con 14 punti.

Cronaca di Cremonese – Juventus 1-2:

Cronaca 1° Tempo:

1′ Fischio d’inizio. Il match prende vita e la Juventus prova subito a impostare il proprio ritmo.

2′ Juventus in vantaggio. Prima accelerazione e primo gol dell’era Spalletti. Verticalizzazione immediata, Vlahovic serve perfettamente Kostic, che controlla e trafigge Audero con un preciso mancino. Difesa della Cremonese sorpresa, pubblico ammutolito e bianconeri avanti.

5′ Passati appena cinque minuti e la Juve sembra già padrona del campo. Cremonese costretta a rincorrere.

8′ Ritmo più controllato ora. Le due squadre provano a studiarsi e la Cremonese tenta di riconquistare equilibrio senza concedere spazi.

15′ La partita vive una fase interlocutoria. Juventus concentrata nel gestire il vantaggio, Cremonese che non riesce a trovare il varco giusto per rendersi pericolosa.

21′ Occasione enorme per la Juventus. Vlahovic approfitta di una nuova indecisione difensiva, entra in area e calcia ma Audero risponde presente e salva i suoi.

26′ Traversa Juventus. Gran palla di Cambiaso che pesca Locatelli al limite dell’area. Il centrocampista calcia di prima intenzione a incrociare, ma la traversa dice no. Cremonese ancora graziata.

31′ Prova a rispondere Vlahovic con un mancino dalla distanza, ma Audero blocca senza affanni.

35′ Si vede anche Openda: sinistro insidioso ma la palla termina fuori. Cremonese che tenta di aumentare i giri.

40′ Ultimi cinque minuti del primo tempo, recupero escluso. Juventus solida, Cremonese che prova ad alzare il baricentro ma senza veri pericoli per Szczesny.

45′ Annunciati tre minuti di recupero.

48′ Si chiude il primo tempo con la Juventus avanti grazie al gol lampo di Kostic. Bianconeri più incisivi e vicini al raddoppio, Cremonese che dovrà cambiare ritmo per tornare in partita.

Cronaca 2° Tempo:

1′ Si riprende a Cremona. La Juventus muove il primo pallone della ripresa, Cremonese subito aggressiva alla ricerca del pari.

5′ Padroni di casa che spingono ma senza precisione nell’ultimo passaggio. La Juve resta compatta e non concede varchi centrali.

7′ Grande intervento di Di Gregorio che si distende e neutralizza la conclusione insidiosa di Vandeputte. Cremonese vicina al pareggio.

8′ Occasione Juve su calcio d’angolo: botta rasoterra di Barbieri, deviazione velenosa e pallone che sfiora la traversa a portiere battuto.

13′ Risposta Cremonese con un sinistro potente di Bonazzoli, ma Di Gregorio è ancora reattivo e blocca la conclusione.

17′ Cambio Cremonese: esce Bondo, dentro Sarmiento nel tentativo di aumentare qualità e imprevedibilità.

19′ Cambio Juventus: fuori Openda, entra Conceiçao per dare freschezza sulla trequarti.

23′ Raddoppio Juventus. Grande pressione bianconera, Conceiçao crossa rasoterra, mischia furibonda in area e Cambiaso anticipa tutti depositando in rete. Juve avanti due a zero e match che prende una direzione chiara.

26′ Doppia sostituzione Cremonese: fuori Bonazzoli e Floriani, dentro Vazquez e Faye per cercare nuova energia offensiva.

29′ Ammonizione per Bianchetti, fallo su Conceiçao che lo aveva saltato in velocità.

34′ Doppio cambio Juventus: fuori Kostic e Thuram, dentro Adzic e Joao Mario. Spalletti inserisce forze fresche per gestire il finale.

36′ Cambio Cremonese: esce Terracciano, dentro Johnsen per aumentare il peso sulla fascia.

38′ Gol Cremonese. Vardy approfitta di un pallone sporco in area e batte Di Gregorio da distanza ravvicinata. La squadra di Nicola torna in partita e riaccende il finale.

40′ Ultimi cinque minuti regolamentari. Cremonese che prova l’assalto finale, Juve attenta a non farsi sorprendere.

41′ Cambi Juventus: fuori McKennie e Vlahovic, dentro Rugani e David per rinforzare la fase difensiva e tenere palla in avanti.

45′ Segnalati sei minuti di recupero. Il pubblico cremonese ci crede, Spalletti incita i suoi dalla panchina.

51′ Spalletti protesta per un fallo non fischiato e riceve il cartellino giallo. Il tecnico bianconero non ci sta e mantiene alta la tensione.

52′ Finisce qui. La Juventus resiste al forcing finale e chiude la gara con una vittoria pesantissima. Debutto vincente per Luciano Spalletti, primo ko casalingo stagionale per la Cremonese. Grazie per aver seguito il match e appuntamento alla prossima cronaca.

Video Gol e Highlights Cremonese – Juventus 1-2:

Tabellino di Cremonese – Juventus 1-2:

CREMONESE: Audero, Barbieri, Baschirotto, Vardy, Bianchetti (C), Floriani, Terracciano, Vandeputte, Payero, Bondo (dal 17′ st Sarmiento), Bonazzoli. A disp.: Silvestri, Nava, Valoti, Johnsen, Sarmiento, Vazquez, Ceccherini, Faye, Lordkipanidze, Folino. All. Nicola.

JUVENTUS: Di Gregorio; Gatti, Locatelli (C), Koopmeiners, Vlahovic, Kalulu, Kostic, Thuram, Openda, McKennie, Cambiaso. A disp.: Perin, Scaglia, Conceicao, Zhegrova, Adzic, Miretti, Rugani, Joao Mario, David, Rouhi, Pedro Felipe. All. Spalletti.

Marcatori: 2′ pt Kostic, 23′ st Cambiaso, 38′ st Vardy

Ammoniti: Bianchetti (C), Spalletti (J)

I migliori bookmaker