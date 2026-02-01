Video Gol Highlights di Cremonese – Inter 0-2 Serie A

Video dei Gol e Highlights di Cremonese – Inter 0-2: decidono i gol nel primo tempo di Lautaro e Zielinski, 4° vittoria consecutiva per i neroazzurri che volano a 55 punti.

Nella 23ª giornata di Serie A, l’Inter conquista una vittoria pesante battendo 2-0 la Cremonese allo stadio Zini. Un successo che permette ai nerazzurri di consolidare il primo posto in classifica salendo a 55 punti e, in attesa di Bologna-Milan, di portare a otto punti il distacco dai rossoneri, rafforzando ulteriormente la propria corsa al vertice.

La gara si mette subito sui binari giusti per la squadra di Chivu. Al 16° minuto, sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Dimarco, è Lautaro Martínez a sbloccare il match con un colpo di testa preciso che non lascia scampo alla difesa grigiorossa. L’Inter continua a spingere e a metà del primo tempo trova anche il raddoppio: Luis Henrique, tra i più brillanti in campo, inventa per Piotr Zieliński, che lascia partire un sinistro potentissimo dalla lunga distanza sorprendendo Audero, non impeccabile nell’occasione.

Nel secondo tempo il ritmo cala, ma non mancano gli episodi. Il match viene interrotto per alcuni minuti dopo che il portiere della Cremonese, ex della sfida, viene colpito indirettamente da un petardo lanciato dal settore ospiti. Dopo la sospensione, la partita riprende senza ulteriori conseguenze. L’Inter controlla il vantaggio e Chivu gestisce le energie con i cambi, tra cui il ritorno in campo di Darmian, accolto positivamente.

Nel finale la Cremonese prova a riaprire la sfida e va a un passo dal gol all’85’, quando Zerbin colpisce il palo, facendo tremare la difesa nerazzurra. È l’ultima vera occasione della partita. Il risultato non cambia e l’Inter porta a casa tre punti fondamentali che alimentano le ambizioni di fuga in classifica.

Per la squadra di Nicola arriva invece il sesto ko nelle ultime nove gare. Nonostante il momento negativo, i grigiorossi mantengono ancora sei punti di margine sulla zona retrocessione, ma il dato resta significativo: nel 2026 la Cremonese non ha ancora trovato una vittoria, segnale di una fase delicata che richiederà una reazione immediata nelle prossime giornate.

Cronaca di Cremonese – Inter 0-2:

L’avvio di gara è vivace e vede la Cremonese provare a sorprendere l’Inter sfruttando le transizioni rapide. Nei primissimi minuti arriva il primo squillo grigiorosso: cross profondo dalla destra per Zerbin, che impatta di testa trovando però solo l’esterno della rete, con il pallone che termina di poco sul fondo. La risposta nerazzurra non tarda ad arrivare e al 12’ è Sucic a provarci dal limite dell’area con un destro violento che sorvola la traversa.

Il risultato si sblocca al 17’. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Lautaro Martínez svetta più in alto di tutti e con un colpo di testa preciso batte Audero, firmando l’1-0 dell’Inter. La Cremonese non rinuncia ad attaccare e intorno alla mezz’ora prova a colpire in contropiede con Vardy, ma Yann Sommer esce con grande tempismo e anticipa l’inglese appena fuori dall’area. Nell’azione immediatamente successiva, però, arriva il raddoppio nerazzurro: Piotr Zieliński riceve palla fuori area e lascia partire un tiro potente dalla distanza che sorprende Audero, fissando il punteggio sul 2-0.

Nel finale di primo tempo la Cremonese prova a riaprire la partita con Bonazzoli, che calcia da fuori area costringendo Sommer a una respinta in due tempi, l’ultimo intervento degno di nota prima dell’intervallo.

La ripresa si apre con un episodio che interrompe immediatamente il gioco. Dopo pochi secondi dall’inizio del secondo tempo, l’esplosione di un petardo proveniente dalla curva nord, caduto nei pressi di Audero, rende necessario l’intervento dello staff medico grigiorosso. La gara resta sospesa per alcuni minuti e poi riprende regolarmente, senza ulteriori conseguenze.

Il ritmo cala e le occasioni scarseggiano. Al 60’ l’Inter rimescola le carte con un triplo cambio: entrano Henrikh Mkhitaryan, Marcus Thuram e Matteo Darmian, escono Frattesi, Pio Esposito e Luis Henrique. Dall’altra parte arrivano i primi cambi anche per la Cremonese, con Faye e Milan Djuric, quest’ultimo all’esordio, al posto di Ceccherini e Bonazzoli.

Al 73’ si registra l’ammonizione di Baschirotto per un fallo a centrocampo su Thuram. Poco dopo Lautaro Martínez lascia il campo e al suo posto entra Bonny, mentre il tecnico grigiorosso Davide Nicola inserisce Floriani Mussolini al posto di Grassi.

Nel finale la Cremonese tenta l’assalto soprattutto sulle corsie laterali. Un cross di Pezzella attraversa l’area, ma Djuric non riesce a intervenire. L’occasione più clamorosa arriva all’85’, quando Zerbin colpisce il palo con un tiro dalla distanza sugli sviluppi di una punizione; il pallone rimbalza in area prima di essere definitivamente controllato da Sommer.

Nei sei minuti di recupero concessi dall’arbitro, Floriani Mussolini si rende decisivo deviando in caduta un tiro ravvicinato di Federico Dimarco. L’ultimo cambio della Cremonese è Johnsen per Maleh, ma non basta per riaprire il match. Il triplice fischio certifica il successo dell’Inter, che gestisce il doppio vantaggio fino alla fine e porta a casa tre punti fondamentali.

Video Gol e Highlights Cremonese – Inter 0-2:

Tabellino di Cremonese – Inter 0-2:

Cremonese (3-5-2): Audero; Folino, Baschirotto, Ceccherini (67′ Faye); Terracciano, Zerbin, Grassi (75′ Floriani Mussolini), Maleh (90+5′ Johnsen), Pezzella; Bonazzoli (67′ Djuric), Vardy. All. Davide Nicola.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique (60′ Darmian), Frattesi (60′ Mkhitaryan), Zielinski, Sucic (82′ Diouf), Dimarco; Pio Esposito (70′ Thuram), Lautaro (74′ Bonny). All. Cristian Chivu.

Arbitro: Massa di Imperia, assistenti Peretti di Verona e Laudato di Taranto. IV ufficiale Tremolada di Monza. Al Var Marini di Roma 1, assistente var Fabbri di Ravenna.

Marcatori: 17′ Lautaro (I), 31′ Zielinski (I)

Ammoniti: 55′ Ceccherini (C), 73′ Baschirotto (C), 87′ Vardy (C)

