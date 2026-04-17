Semifinali di Champions 2026: favorite e statistiche aggiornate

Ecco la top 4 di Champions League 2025/2026, con le statistiche aggiornate e con il palinsesto Antepost che cambia, proprio alla luce delle ultime prestazioni di PSG, Bayern Monaco, Arsenal e Atletico Madrid.

Come possiamo facilmente intuire, quest’anno manca un club di Serie A nella top 4, mentre ci sono rispettivamente una squadra di Ligue 1, una di Bundesliga, una di Premier e una di Liga Spagnola.

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Fino a oggi sono 639 i gol totali, uno ogni 26 minuti di gioco, con una media strepitosa di 3.48 reti per match, segno che il nuovo format funziona e offre maggiore spettacolo.

Bayern Monaco e Arsenal le super favorite

I Gunners sono anni che vengono quotati come favoriti, non a caso quest’anno hanno chiuso il girone unico al primo posto e, fino a oggi, possono vantare 8 clean sheet. La quota dell’Arsenal vincente Champions 2026 è fissata a 2.87, ma sono i Bavaresi adesso i favoriti.

Il Bayern Monaco ha dato lezioni di calcio, vincendo 2 – 1 all’andata e 4 – 3 al ritorno contro i Galacticos, infatti, la quota Antepost attualmente è scesa fino a 2.62.

PSG favorita, Atletico Madrid l’unica outsider

Il PSG campione in carica resiste e resta tra le favorite, anche se la quota per la vittoria del titolo è fissata a 3.25. I francesi possiedono il miglior reparto offensivo da 38 gol, a pari merito con il Bayern Monaco, inoltre, dominano le statistiche del possesso palla con il 63%.

L’unica outsider è l’Atletico Madrid del Cholo Simeone, che ha perso due finali proprio contro il Real Madrid nel 2014 e nel 2016, rispettivamente contro Ancelotti e Zidane in panchina. I Colchoneros vincenti della competizione sono quotati a 8, ma quest’anno possiedono una marcia in più, perché hanno eliminato il Barcellona, che è partito come favorito e aveva disputato una stagione positiva fino ai quarti.

Le quote delle semifinali di andata

Dando un’occhiata alle quote champions league delle singole semifinali, scopriamo che il primo match è PSG – Bayern Monaco, in scena il 28 aprile 2026 alle ore 21. La gara è particolarmente equilibrata e i bookmaker escludono un pareggio, quotato a 4, mentre la vittoria dei padroni di casa al Parco dei Principi è leggermente favorita a 2.25, rispetto al 2 dei Bavaresi a quota 2.7.

Per quanto riguarda il carico di gol non ci sono dubbi, questo sarà un match esplosivo, infatti, l’over 2.5 è quotato a 1.35, favorito sull’under 2.5 quotato a 2.7. Per i bookmakers, questo è un match da 3 o 4 reti complessive.

Anche nella seconda semifinale del 29 aprile alle ore 21 le statistiche ci propongono quote equilibrate, perché Atletico Madrid – Arsenal sarà un match folle e privo di inibizioni tattiche.

I Colchoneros padroni di casa sono quotati a 2.8, mentre i Gunners restano i favoriti a quota 2.4. Il pareggio è quotato a 3.25 e proprio alla luce degli 8 clean sheet dell’Arsenal, l’under 2.5 è favorito a 1.7, rispetto all’over 2.5 quotato a 2.