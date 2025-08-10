Video Gol Highlights di Borussia Dortmund – Juventus 1-2

Video dei Gol e Highlights di Borussia Dortmund – Juventus 1-2: una doppietta di Cambiaso che va in gol al 16° e al 54° regala la vittoria ai bianconeri. Per i tedeschi segna al 90° Beier.

L’amichevole al Signal Iduna finisce con la vittoria della Juventus che batte il Borussia Dortmund grazie ad una doppietta di Cambiaso.

A Dortmund è comunque festa per i tifosi tedeschi che celebrano l’addio al calcio della bandiera giallonera Mats Hummels dopo oltre 500 presenze con il Borussia.

Per Tudor è un test positivo quello di Dortmund, nel primi 65° minuti hanno giocato i titolari mostrando miglioramenti nel gioco e nell’atteggiamento tattico.

Negli ultimi 25 minuti ci sono state molte sostituzioni e nel finale arriva anche il gol della bandiera del Borussia.

Dopo il deludente 2-2 in amichevole contro la Reggiana in cui la Juventus non aveva convinto né per risultato né per prestazione arriva un cambiamento di rotta.

Il pareggio, unito a un ritmo ancora compassato dovuto al ritardo di condizione, inevitabile dopo le fatiche del Mondiale per Club, aveva messo in evidenza alcuni aspetti da migliorare.

A Dortmund si è vista un’altra Juve. Dopo un avvio complicato nei primi dieci minuti, con il BVB partito fortissimo, i bianconeri hanno preso il controllo mostrando un gioco palla a terra rapido e capace di ribaltare l’azione da un lato all’altro del campo con efficacia.

Kenan Yildiz ha illuminato la manovra con giocate di qualità, Conceição si è mosso con energia su tutta la fascia, Thuram ha offerto profondità e fisicità, mentre Andrea Cambiaso è stato il vero protagonista della serata: prima ha sbloccato il match con il gol dell’1-0, poi ha firmato il raddoppio a inizio ripresa.

Nel mezzo, una grande occasione per Yildiz e due conclusioni insidiose di Thuram hanno confermato la superiorità juventina nella parte centrale dell’incontro.

Cronaca di Borussia Dortmund – Juventus 1-2:

Al 6° calcio di punizione per il Borussia Dortmund dalla destra e cross in area di Ryerson per Guirassy che di testa manda alto.

Al 16° la Juventus passa subito in vantaggio alla prima azione offensiva: Kalulu recupera palla sulla destra e va al cross al centro area dove trova pronto Cambiaso a mettere in rete indisturbato per l’1 a 0 dei bianconeri.

Al 17° nel giorno del suo addio esce dal campo Mats Hummels tra l’ovazione del pubblico. Si conclude così la carriera del difensore tedesco dopo oltre 500 presenze con la maglia del Borussia Dortmund!

Al 26° Yildiz va via sulla destra e poi serve Thuram al limite dell’area che prova il tiro di destro ma il pallone termina alto.

Al 34° ancora Thuram prova la conclusione di potenza da fuori area ma il tiro termina di poco a lato.

In avvio di ripresa Joao Mario trova spazio centralmente e va via fino al limite dell’area e poi scarica su David che serve l’accorrente Cambiaso a sinistra che calcia potente di sinistro e batte ancora il portiere Kobel per il 2 a 0 Juventus!

All’89° Brandt va via sulla destra e serve Beier in area che riesce a girarsi bene su Rugani, calcia potente di destro sotto la traversa e batte Pinsoglio!

Video Gol e Highlights Borussia Dortmund – Juventus 1-2:

Tabellino di Borussia Dortmund – Juventus 1-2:

Borussia Dortmund: Kobel; Anton, Hummels (18′ Sule, 45′ Couto), Bensebaini; Ryerson (71′ Mané), Bellingham (59′ Brandt), Gross (59′ Ozcan), Sabitzer (59′ Nmecha), Svensson; Adeyemi (59′ Beier), Guirassy (75′ Campbell). All: Kovac.

Juventus: Di Gregorio (66′ Pinsoglio); Kalulu (66′ Gatti), Bremer (46′ Rugani), Kelly (66′ Kelly); Joao Mario (66′ McKennie), Locatelli (66′ Douglas Luiz), Thuram (66′ Miretti), Cambiaso (66′ Kostic); Conceicao (66′ Koopmeiners), Yildiz (66′ Adzic); David (66′ David). All: Tudor.

Marcatori: 16′ Cambiaso, 53′ Cambiaso, 89′ Beier

Ammoniti: 4’ João Mário, 13’ F.Conceição, 33’ Gross