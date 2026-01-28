Video Gol Highlights di Borussia Dortmund – Inter 0-2 Champions League

Borussia Dortmund-Inter, 4° giornata di Champions League

Video dei Gol e Highlights di Borussia Dortmund – Inter 0-2: Dimarco all’81° e Diouf nel recupero regalano la vittoria ai nerazzurri

L’Inter di Cristian Chivu chiude la fase a Gironi di Champions League con una vittoria e nonostante i 15 punti in classifica dovrà passare dai Play-Off per accedere agli ottavi di finale.

I nerazzurri chiudono al 10° posto in classifica insieme al Real Madrid e domani conosceranno l’avversaria dei Play-Off che sarà una tra Bodo Glimt e Benfica.

Il Borussia Dortmund con questa sconfitta chiude a 11 punti al 17° posto e anche i tedeschi saranno costretti a passare dai Play Off.

Cronaca di Borussia Dortmund – Inter 0-2:

All’11’ il Borussia Dortmund spreca una clamorosa occasione per sbloccare il match. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Ryerson trova un varco dal limite dell’area e serve Serhou Guirassy, che si ritrova solo davanti a Sommer. L’attaccante giallonero però calcia centralmente, favorendo l’intervento del portiere dell’Inter e fallendo una chance enorme.

Al 63’ arriva un intervento decisivo in fase difensiva. Petar Sucic cambia gioco con precisione per Francesco Pio Esposito, pronto a colpire in area, ma una deviazione di Schlotterbeck consente a Bensebaini di recuperare posizione e chiudere tutto con una scivolata provvidenziale che salva il Dortmund.

Al 70’ ancora protagonista Sommer, attento e tempestivo. Adeyemi scatta sul filo del fuorigioco e riceve un pallone filtrante pericoloso, viene inizialmente contrastato da Sucic, ma è l’uscita decisa del portiere nerazzurro a spegnere definitivamente l’azione offensiva dei tedeschi.

All’81’ l’episodio che decide la partita. Gol dell’Inter con Federico Dimarco. Il capitano nerazzurro si incarica di un calcio di punizione dal limite e con una conclusione precisa e potente supera Sommer, firmando la rete del vantaggio e facendo esplodere il settore interista.

Al 94’ l’Inter chiude definitivamente la partita trovando il gol del raddoppio. Adeyemi perde un pallone sanguinoso nel tentativo di una giocata rischiosa, permettendo ai nerazzurri di ripartire immediatamente. Frattesi è rapidissimo a leggere la situazione e serve in profondità Andy Diouf, che si inserisce con i tempi giusti e batte il portiere con freddezza, firmando il gol che mette il sigillo sul successo interista.

Video Gol e Highlights Borussia Dortmund – Inter 0-2:

Tabellino di Borussia Dortmund – Inter 0-2:

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel; Emre Can (c), N. Schlotterbeck, F. Mane (89′ Yan Couto); Ryerson, Nmecha, Jobe Bellingham, Bensebaini (81′ Brandt); Beier, Fábio Silva (81′ Chukwuemeka); S. Guirassy (68′ Adeyemi). Allenatore: Niko Kovac.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Akanji; Luis Henrique, P. Sucic, Zielinski (74′ Frattesi), Mkhitaryan, Federico Dimarco (c); Bonny (57′ Francesco Pio Esposito), Marcus Thuram (88′ Andy Diouf). Allenatore: Chivu.

ARBITRO: István KOVÁCS (ROU).

MARCATORI: 81′ Federico Dimarco, 90’+4′ Andy Diouf.

AMMONITI: 56′ Akanji per fallo su Bensebaini, 75′ Bensebaini per fallo su Frattesi.

NOTE: recupero +1′, +5′.

