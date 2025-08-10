Video Gol Highlights di Barcellona – Como 5-0

Video dei Gol e Highlights di Barcellona – Como 5-0: Goleada sei blaugrana sui lariani con le doppietta di Firmin Lopez e Lamine Yamal ed il gol di Raphinha.

Barcellona travolgente nel Trofeo Gamper: il Como di Fabregas viene travolto 5 a 0 sotto i colpi di un super Lamine Yamal.

Nel Trofeo Gamper 2025 nella serata di presentazione della nuova rosa del Barcellona per la stagione 2025-2026 il Barcellona di Hansi Flick domina in lungo e in largo contro il Como imponendosi con un netto 5-0.

Protagonista assoluto Lamine Yamal, autore di una prestazione da fuoriclasse che ha annichilito il Como allenato da Cesc Fabregas.

Cronaca di Barcellona – Como 5-0:

Il match al Camp Nou tra Barcellona e Como inizia con un ritmo altissimo offrendo da subito spettacolo e intensità.

Entrambe le squadre mostrano grande padronanza nel possesso palla e rapidità nelle verticalizzazioni, cercando di sorprendere le difese avversarie fin dai primi minuti.

Il primo brivido arriva quasi subito, con il Como che prova a pungere dopo pochi secondi.

La reazione del Barcellona è immediata: i blaugrana prendono il controllo del gioco e sbloccano il risultato grazie a Fermin Lopez che fa valere il suo talento con un preciso mancino dal limite, nato da un errore in impostazione di Vojvoda.

Il giovane centrocampista si ripete poco dopo, ancora da fuori area, disegnando un mancino a giro perfetto che si insacca sotto l’incrocio, rendendo vano l’intervento di Butez per il 2 a 0 Barcellona già al 35° minuto.

Il dominio del Barcellona prosegue e a distanza di pochi secondi arriva anche il terzo gol: Rashford sfonda sulla fascia destra e serve al centro Raphinha, che deve solo spingere il pallone in rete.

Il Como di Fabregas insiste nel palleggio basso ma commette un nuovo errore sanguinoso: Raphinha anticipa Van der Brempt nell’area piccola e offre un assist perfetto a Yamal, che firma il 4-0 poco prima dell’intervallo.

L’inizio della ripresa segue lo stesso copione del primo tempo, nonostante i cambi effettuati da entrambe le formazioni.

Il Barcellona cala subito il quinto gol grazie a Lamine Yamal che riceve in area sulla destra e senza bisogno di controllare piazza un preciso destro rasoterra all’angolo lontano per il 5-0.

Il Como prova a mantenere fede alla propria filosofia di gioco impostata da Fabregas, continuando a costruire dal basso e cercando spazi per reagire. Una scelta coraggiosa che, però, espone la squadra ai micidiali contropiedi dei blaugrana, sempre pronti a ripartire con velocità e precisione.

Nel finale arriva l’occasione più ghiotta per il gol della bandiera: Diao parte in campo aperto, si presenta a tu per tu con Garcia, ma spreca calciando alto sopra la traversa, lasciando il risultato inchiodato sul 5-0.

Video Gol e Highlights Barcellona – Como 5-0:

Tabellino di Barcellona – Como 5-0:

BARCELLONA (ESP): Garcia J., Garcia E. (dal 1′ st Kounde J.), Araujo R. (dal 33′ st Christensen A.), Cubarsi P. (dal 45′ st Torrents J.), Balde A. (dal 33′ st Martin G.), Pedri (dal 23′ st Gavi), de Jong F. (dal 23′ st Casado M.), Lopez F. (dal 33′ st Fernandez T.), Yamal L. (dal 34′ st Bardghji R.), Rashford M. (dal 1′ st Torres F.), Raphinha (dal 34′ st Fernandez P.). A disposizione: Bardghji R., Casado M., Christensen A., Fernandez G., Fernandez P., Fernandez T., Fort H., Gavi, Kochen D., Kounde J., Martin G., Pena I., Szczesny W., Torrents J., Torres F. Allenatore: Flick H..

COMO (ITA): Butez J., Vojvoda M. (dal 45′ st Engelhardt Y.), Van der Brempt I. (dal 1′ st Ramon J.), Kempf M. O. (dal 45′ st Goldaniga E.), Valle A. (dal 10′ st Moreno A.), Roberto S. (dal 25′ st Perrone M.), Baturina M. (dal 10′ st Caqueret M.), Addai J. (dal 10′ st Diao A.), Paz N. (dal 44′ st Cutrone P.), Azon I. (dal 1′ st Da Cunha L.), Douvikas A. (dal 1′ st Rodriguez J.). A disposizione: Caqueret M., Cutrone P., Da Cunha L., Diao A., Engelhardt Y., Fellipe Jack, Gabrielloni A., Goldaniga E., Henrique Menke, Moreno A., Perrone M., Ramon J., Rodriguez J., Smolcic I., Vigorito M. Allenatore: Fabregas C..

Marcatori: al 21′ pt Lopez F. (Barcellona) , al 35′ pt Lopez F. (Barcellona) , al 37′ pt Raphinha (Barcellona) , al 42′ pt Yamal L. (Barcellona) , al 4′ st Yamal L. (Barcellona) .