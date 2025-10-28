Video Gol Highlights di Atalanta -Milan 1-1 9° Giornata Serie A

Video dei Gol e Highlights di Atalanta – Milan 1-1: decidono i gol nel primo tempo di Ricci al 5° minuto e Lookman al 35°.

Si chiude in parità l’anticipo serale della 9° giornata di Serie A tra Atalanta e Milan, con un intenso 1-1 al Gewiss Stadium di Bergamo.

La sfida, ricca di ritmo e occasioni, conferma il grande equilibrio tra le due squadre e lascia inalterate le distanze in classifica.

Il Milan di Allegri parte subito forte e trova il vantaggio al 5° minuto: Ricci conclude dal limite dell’area e, grazie a una deviazione decisiva di Ederson, batte Carnesecchi firmando l’1-0 alla prima vera occasione del match.

La reazione dei padroni di casa non tarda ad arrivare: la formazione di Juric cresce minuto dopo minuto, domina il possesso palla e costruisce diverse opportunità fino al meritato pareggio. Al 35’, infatti, Pasalic serve un assist perfetto per Lookman, che non sbaglia e riporta la gara in equilibrio.

Nella ripresa il ritmo resta alto con chance da entrambe le parti, soprattutto su situazioni da palla inattiva, ma i portieri e le difese tengono il risultato invariato fino al triplice fischio.

L’Atalanta raccoglie il 4° pareggio consecutivo, il 7° dall’inizio del Campionato e resta ancora imbattuta.

Il Milan rallenta la propria marcia con il secondo pareggio consecutivo e si ritrova ora a -3 dal Napoli capolista.

Cronaca di Atalanta – Milan 1-1:

Cronaca 1° Tempo:

A Bergamo va in scena una partita vibrante, ricca di intensità e di occasioni da gol, che conferma il grande equilibrio tra le due squadre di Juric e Allegri.

1’ – Fischio d’inizio al Gewiss Stadium. L’Atalanta prova a imporre il proprio ritmo, ma il Milan parte con grande aggressività.

4’ – GOL DEL MILAN! Prima azione pericolosa dei rossoneri e vantaggio immediato: Ricci raccoglie un pallone respinto al limite e calcia di destro, la deviazione di Ederson spiazza Musso e porta gli ospiti sull’1-0.

10’ – Reazione Atalanta. I nerazzurri aumentano il pressing e conquistano campo, costringendo il Milan nella propria metà campo.

18’ – Occasione per Pasalic. Il croato calcia dal limite dopo una buona azione corale, ma Maignan blocca in due tempi.

25’ – Ancora Atalanta in avanti. Cross di Ruggeri per Lookman, che anticipa il difensore ma manda alto sopra la traversa.

35’ – GOL DELL’ATALANTA! Pareggio meritato: Pasalic scappa sulla destra e mette in mezzo un pallone preciso per Lookman, che controlla e batte Maignan con un destro angolato. È 1-1.

42’ – Brivido per il Milan. Koopmeiners tenta la conclusione da fuori area, ma il tiro sfiora il palo alla destra del portiere.

45’ – Fine primo tempo. Squadre negli spogliatoi sull’1-1 dopo una prima frazione giocata ad alto ritmo.

Cronaca 2° Tempo:

46’ – Si ricomincia. Il secondo tempo prende il via. Subito una mossa di Allegri, che sostituisce Rafael Leão con Christopher Nkunku per dare maggiore freschezza offensiva.

48’ – Pericolo Atalanta. De Ketelaere scappa sulla destra e mette in mezzo un cross teso di esterno, ma Maignan è attento e blocca a terra.

51’ – Ancora Atalanta in avanti. Ederson combina con De Ketelaere e tenta un traversone al volo dall’interno dell’area, ma il portiere francese anticipa tutti e fa suo il pallone.

54’ – Dato curioso. Statistica interessante: Lookman è il giocatore dell’Atalanta che ha segnato più gol contro il Milan tra le mura di casa (4 reti).

57’ – Doppio tentativo di Bernasconi. Il giovane nerazzurro prova due volte a calciare verso la porta, ma non riesce a trovare il tempo giusto per la conclusione.

60’ – Problema fisico per Giménez. Gioco fermo per un fastidio muscolare all’attaccante rossonero, che chiede il cambio.

62’ – Cambio nel Milan. Fuori Santiago Giménez, dentro Ruben Loftus-Cheek per rinforzare la mediana.

65’ – Milan pericoloso. Bartesaghi crossa sul secondo palo, Loftus-Cheek anticipa tutti di testa cercando la sponda per Nkunku, ma Kossounou anticipa con il petto e sventa il pericolo.

68’ – FOFANA SFIORA IL 2-1! Cross di Nkunku, sponda aerea di Bartesaghi e conclusione al volo di Fofana, che manda di poco a lato. Brivido per l’Atalanta.

71’ – Cambi per l’Atalanta. Bernasconi lascia il campo a Raoul Bellanova.

72’ – Altra sostituzione nerazzurra. Ahanor viene richiamato in panchina, spazio a Berat Djimsiti.

73’ – Zappacosta cambia fascia. L’esterno si sposta a sinistra, mentre Bellanova si sistema sulla corsia opposta.

76’ – Ritmo ancora alto. Le squadre si affrontano a viso aperto, entrambe alla ricerca del gol decisivo.

77’ – AMMONITO Modric. Il centrocampista croato viene sanzionato per una trattenuta evidente ai danni di Pasalic.

80’ – Atalanta in pressione. I padroni di casa continuano ad attaccare, il Milan si compatta in difesa e prova a colpire di rimessa.

81’ – Occasione Atalanta. Brescianini batte un corner a uscire, Hien stacca bene ma manda di poco sul fondo.

82’ – Doppio cambio Atalanta. Pasalic lascia il posto a Yunus Musah, mentre De Ketelaere viene sostituito da Lazar Samardzic.

85’ – MAIGNAN SALVA IL MILAN! Azione straordinaria di Zappacosta, che parte in coast to coast, salta Tomori e calcia a giro sul secondo palo: Maignan vola e devia con la mano di richiamo, tenendo a galla i rossoneri.

88’ – Grande occasione Atalanta. Lookman imbuca per Djimsiti, che mette in mezzo per Musah: controllo e tiro sul primo palo, deviato in corner.

90’ – Ultimi minuti di fuoco. Segnalati cinque minuti di recupero.

90’ – Cambio Milan. Saelemaekers lascia spazio a Zachary Athekame.

90’ +3 – Doppia ammonizione. Cartellino giallo a Marco Brescianini per un fallo in ritardo su Ricci, e a Matteo Gabbia per un intervento duro su Lookman.

90’ +5 – Triplice fischio finale. Finisce Atalanta-Milan 1-1. Gara intensa e combattuta fino all’ultimo secondo: Maignan protagonista con parate decisive, mentre Lookman e Ricci restano i marcatori di un match che lascia tutto aperto nella corsa ai vertici della Serie A 2025/2026.

Video Gol e Highlights Atalanta – Milan 1-1:

Video Online a breve

Tabellino di Atalanta – Milan 1-1:

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossonou, Hien, Ahanor (26’st Djimsiti); Zappacosta, De Roon, Éderson, Bernasconi (26’st Bellanova); Pašalić (36’st Musah), Lookman; De Ketelaere (36’st Samardžić). A disp.: Rossi, Sportiello; Kolašinac, Obrić; Brescianini, Maldini, Zalewski; Krstović, Scamacca, Sulemana. All.: Jurić.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers (45’st Athekame), Fofana, Modrić, Ricci, Bartesaghi; Leão (1’st Nkunku), Gimenez (17’st Loftus-Cheek). A disp.: Pittarella, Terracciano; De Winter, Odogu. All.: Allegri.

Arbitro: Doveri di Roma.

Marcatori: 4′ Ricci (M), 35′ Lookman (A).

Ammoniti: 9′ Gimenez (M), 32’st Modrić (M), 47’st Brescianini (A), 48’st Gabbia (M).

