Video Gol Highlights Crotone Roma 1-3 e Sintesi 06-01-2021

Video Gol e Highlights di Crotone Roma 1-3: terza vittoria consecutiva per i giallorossi che decidono la partita nel primo tempo grazie alla doppietta di Borja Mayoral e al gol di Mkhitaryan. Inutile il gol di Golemic per i calabresi segnato nella ripresa.

Borja Mayoral, schierato titolare al posto di Edin Dzeko, è stato l’uomo partita: l’attaccante spagnolo ha segnato una doppietta e si è procurato il rigore poi trasformato da Mkhitaryan.

Con questa vittoria la Roma di Fonseca sale a 33 punti in classifica e consolida il 3° posto in solitaria con 4 punti di vantaggio su Sassuolo e a soli 3 punti dall’Inter di Conte che è secondo ed è stata sconfitta a Genova dalla Sampdoria.

Proprio domenica prossima nel lunch match delle 12:30 la Roma affronterà all’Olimpico l’Inter in un vero e proprio scontro diretto per la lotta allo Scudetto.

Il Crotone con questa sconfitta resta all’ultimo posto in solitaria in classifica a quota 9 punti a -2 da Genoa e Spezia che sono penultimi con 11 punti.

Sintesi di Crotone Roma 1-3:

Fonseca schiera la sua Roma con il solito 3-4-2-1 con Pau Lopez confermato in porta e difesa a 3 formata da Smalling, Mancini e Ibanez. A Centrocampo confermato Villar con Cristante a fianco e Veretout che parte dalla panchina. A destra Karsdorp e a sinistra Bruno Peres. In attacco perte titolare Borja Mayoral al posto di Dzeko supportato da Carles Perez e Mkhitaryan.

Stroppa schiera il suo Crotone con il 3-5-2 con la coppia d’attacco formata da Messias e Simy.

Il Crotone cerca di fare subito la partita ma i primi minuti trascorrono senza grosse occasioni da gol.

La Roma passa in vantaggio al primo vero affondo dopo soli 8 minuti: Villar serve Mkhitaryan sulla sinistra che va sul fondo e mette un pallone in mezzo per Borja Mayoral che deve solo appoggiare in rete.

Al quarto d’ora c’è il primo tiro del Crotone con Simy ma la sua conclusione termina al lato.

Al 28° il Crotone sfiora il pareggio: Messias impegna Pau Lopez in una respinta sulla quale Simy non riesce ad approfittarne e la palla termina sul fondo.

Al 30° c’è il raddoppio della Roma ancora con Borja Mayoral: lo spagnolo batte Cordaz con un gran tiro da fuori area che termina all’incrocio dei pali.

Passano solo due minuti e c’è un calcio di rigore per la Roma: cross basso di Karsdorp dalla destra per Mayoral che viene steso da Golemic e per l’arbitro non ci sono dubbi e assegna il penalty.

Sul dischetto va Mkhitaryan che trasforma il calcio di rigore per il 3 a 0 per la Roma.

In apertura di ripresa Stroppa manda in campo Vulic al posto di Pereira.

Al 50° la Roma sfiora il gol del Poker ancora con Mayoral.

Al 60° Fonseca opta un doppio cambio nella Roma: entrano Pellegrini e Kumbulla al posto di Mkhitaryan e Ibanez.

Al 71° il Crotone accorcia le distanze su calcio d’angolo battuto da Messias che serve ottimamente Golemic che batte Pau Lopez.

Video Gol Highlights di Crotone Roma 1-3:

Tabellino di Crotone – Roma 1-3:

CROTONE (3-5-2): Cordaz 6; Magallan 5,5, Golemic 6, Cuomo 5; Pedro Pereira 5 (dal 46′ Vulic 5,5), Molina 5, Zanellato 5,5, Eduardo 5 (dal 57′ Riviere 5,5), Reca 6; Simy 5,5, Messias 6. All.: Stroppa. A disp.: Festa, Djidji, Marrone, Luperto, Rispoli, Crociata, Rojas, Petriccione, Siligardi, Dragus.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez 6; Mancini 5,5, Smalling 6,5, Ibanez 6,5 (dal 64′ Kumbulla 6); Karsdorp 6,5, Cristante 7 (dal 79′ Veretout s.v.), Villar 6,5, Bruno Peres 5,5; Carles Perez 5,5, Mkhitaryan 7 (dal 64′ Pellegrini 6); Borja Mayoral 8 (dall’84’ Dzeko). All.: Fonseca. A disp.: Farelli, Boer, Juan Jesus, Diawara, Podgoreanu, Providence.

ARBITRO: Piccinini della sezione di Forlì

MARCATORI: 8′ Borja Mayoral (R), 29′ Borja Mayoral (R), 32′ Mkhitaryan (R) su rigore, 73′ Golemic (C)

AMMONITI: Bruno Peres, Golemic, Magallan, Ibanez, Pellegrini

©RIPRODUZIONE RISERVATA

