Video Gol Highlights Crotone-Reggina 1-1: sintesi 11-09-2021

Risultato Crotone-Reggina 1-1: forse i pitagorici hanno fatto qualcosa in più, ma il pareggio non è del tutto da buttare per loro e nemmeno per gli amaranto. I padroni di casa vanno a 2 punti, gli ospiti a 5.

Benali risponde a Galabinov.

Sintesi Crotone-Reggina 1-1

Per oltre mezz’ora la partita è scarsamente emozionante nonché molto tattica, salvo svegliarsi nella parte conclusiva per merito dei pitagorici, più volte vicini al gol: al 34° Hetemaj sbaglia un disimpegno liberando al cross Mogos, il cui cross giunge a Mulattieri che conclude angolando eccessivamente il suo destro e mancando la porta da buona posizione.

Al 37° Micai salva i suoi con una bella parata su un destro dal limite dell’area scoccato da Kargbo, mentre un minuto dopo, su traversone dell’ex reggiano, è Mulattieri, posizionato sotto porta, a sprecare di nuovo concludendo malissimo di testa.

Successivamente Cionek anticipa Mulattieri impedendogli di battere a rete su cross di Mogos e, infine, Benali manca di pochissimo la porta con un destro a giro.

La Reggina, “grata” agli avversari per questi regali, con grande cinismo va in gol al 43° con il suo primo affondo: Galabinov devia in rete di testa una bella punizione battuta da Ricci. E’ l’ultimo atto di un primo tempo a lungo noioso, ravvivatosi solo negli ultimi dieci minuti e prolungato di altri quattro a causa di una pausa di un paio di minuti per un probabile malore accusato da un tifoso reggino, subito soccorso.

La ripresa fa registrare continui capovolgimenti di fronte per un quarto d’ora con tanto di potenziali occasioni e al 58° l’ennesimo attacco crotonese è quello buono: un corner messo fuori dalla difesa giunge sul destro di Benali, che dal limite rilascia un missile sul quale Micai è impossibilitato ad intervenire e finisce in rete.

La partita diventa poi tattica e non si segnalano più occasioni da gol, né potenziali né reali. Le due squadre si accontentano del pareggio e trascorrono l’ultima mezz’ora senza cercare il modo per vincere. Il match si chiude dopo quattro minuti di recupero.

Migliori in campo i due marcatori Galabinov e Benali (6.5 per entrambi), bravi a sfruttare quello che hanno, mentre i peggiori sono Hetemaj (5), gravemente impreciso e Mulattieri (5), sprecone in area.

Tabellino Crotone-Reggina 1-1

Crotone (3-4-2-1): Festa; Nedelcearu (76′ Visentin 86′ Giannotti), Canestrelli, Paz; Mogos, Estevez, Vulic (86′ Donsah), Molina (68′ Sala); Kargbo, Benali (68′ Maric); Mulattieri. Allenatore: Modesto

Reggina (4-4-2): Micai; Lakicevic, Cionek, Stavropoulos, Di Chiara; F. Ricci (74′ Cortinovis), Hetemaj, Crisetig (74′ Bianchi), Bellomo (86′ Liotti); Galabinov (85′ Tumminello), Montalto (63′ Laribi). Allenatore: Aglietti

Marcatori: 43′ Galabinov, 58′ Benali,

Arbitro: Fabbri

Ammoniti: Estevez, Di Chiara, Crisetig, Hetemaj e Visentin

