Video Gol Highlights Crotone-Bologna 2-3: Sintesi 20-3-2021

Video Gol e Highlights Crotone-Bologna 2-3, 28° Giornata Serie A: la sblocca Messias su punizione, raddoppia Simy su rigore, i felsinei rimontano ribaltando il risultato con i gol di Soumaoro, Schouten e Skov Olsen

Clamorosa vittoria in rimonta per il Bologna, che batte il Crotone allo Stadio Ezio Scida di Crotone nel primo anticipo del sabato della ventottesima giornata di Serie A, nono turno del girone di ritorno.

Seconda vittoria consecutiva per i felsinei, che spezzano via tutte le speranze dei pitagorici, che registrano la seconda sconfitta consecutiva e, di fatto, hanno un piede già retrocesso.

Sintesi di Crotone-Bologna 2-3

E’ una bella partita nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. Gli ospiti fanno maggiormente possesso palla, ma i padroni di casa sono perfetti in fase difensiva e non lesinano a ripartire in contropiede.

Sale subito in cattedra Cordaz, che alza la saracinesca su Barrow, Palacio e Svanberg, mentre i padroni di casa si rendono pericolosi con Molina e Simy, clamorosamente poco cinici sotto porta.

Il gol è nell’aria ed arriva effettivamente al 33′ minuto quando i padroni di casa sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Messias direttamente da calcio di punizione.

Gli ospiti accusano il colpo e capitolano al 39′ minuto, quando i padroni di casa raddoppiano con Simy, che trasforma il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di Soumaoro su Di Carmine.

Succede di tutto e di più in un secondo tempo a dir poco incredibile, visto che gli ospiti entrano in campo arrabbiati, reagendo contro i padroni di casa, che non riescono più a contenere la mole di gioco offensiva degli avversari.

Dopo un botta e risposta tra Dominguez e Messias e una conclusione di Palacio, al 63′ minuto gli ospiti tornano in partita con Soumaoro su assist dell’argentino, sugli sviluppi di un calcio piazzato.

Neanche il tempo di respirare che al 72′ minuto gli ospiti pareggiano con Schouten con un missile terra aria che si insacca nelle sette.

I padroni di casa finalmente si risvegliano e ricominciano ad attaccare, ma sbilanciandosi molto e permettendo agli ospiti di ribaltare l’azione.

Da una parte, Skorupski è fenomenale su Messias, mentre dall’altra Cordaz fa gli straordinari su Sansone e Skov Olsen risulta impreciso.

Al 84′ minuto proprio Skov Olsen completa la rimonta ribaltando il risultato con un tap in vincente sulla parata di Cordaz alla conclusione di Palacio.

Il terzo gol taglia le gambe ai padroni di casa, che rischiano di subire una vera e propria imbarcata nel finale, quando Skov Olsen si divora la doppietta.

Highlights e Video Gol di Crotone-Bologna 2-3

Tabellino di Crotone-Bologna 2-3

CROTONE (3-4-1-2): Cordaz; Cuomo (Dal 86′ Riviere), Golemic, Djidji; Pereira, Petriccione (Dal 77′ Vulic), Benali, Molina; Messias; Di Carmine (Dal 77′ Rispoli), Simy. All. Cosmi

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, Dijks (Dal 59′ Sansone); Svanberg (Dal 46′ Schouten), Dominguez (Dal 59′ Vignato); Orsolini (Dal 46′ Skov Olsen), Soriano, Barrow; Palacio (Dal 86′ Poli). All. Mihajlovic

Arbitro: Fourneau

Gol: 32′ Messias (C), 41′ rig. Simy (C), 62′ Soumaoro (B), 70′ Schouten (B), 85′ Skov Olsen (B)

Assist: Palacio, Barrow,

Ammoniti: Cuomo, Dijks, Soumaoro, Petriccione, Dominguez, Djidji, Palacio, Soriano, Danilo, Skorupski, Golemic

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS