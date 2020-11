Video gol highlights Cremonese-Vicenza 0-1: sintesi 08-11-2020

Risultato Cremonese-Vicenza 0-1, 7° giornata Serie B: Padella decide un match di rara bruttezza a sei minuti dalla fine e regala il primo successo in campionato ai biancorossi; male la Cremonese, ancora a secco, senza mordente e sempre penultima.

Cronaca Cremonese-Vicenza 0-1, 7° giornata Serie B

Dire che la partita è bloccata è poco, le due squadre, forse rallentate dalla nebbia, fanno poco per superarsi e di occasioni non se ne vedono nemmeno per sbaglio, se non nel finale.

Qualche cross non andato a buon fine, qualche tiro sbilenco, svariati falli e difese ben messe in campo rendono il match scarsamente vivo per quasi tutto il tempo, ma, come dicevamo sopra, al 40° i veneti vanno improvvisamente vicini al vantaggio con un potente sinistro di Gori da posizione angolata sul quale si esalta Alfonso.

Al 49°, ultimo dei quattro minuti di recupero concessi a causa dell’interruzione dovuta all’infortunio di Pontisso, il Vicenza sfiora nuovamente il vantaggio: è sempre un tiro di sinistro, ma stavolta di Meggiorini, a terminare fuori di pochissimo. La prima frazione termina qui.

La ripresa è sulla falsariga del primo parziale, con l’aggravante di una visibilità sempre più precaria (dal 75° verrà impiegato il pallone giallo). Ad ogni modo, la prima chance dei secondi quarantacinque minuti è per i padroni di casa, vicini al vantaggio al 51° con un tiro di punta di Strizzolo terminato di poco sul fondo.

La Cremonese cerca di sfondare in tutti i modi, ma ogni tiro provato finirà addosso al muro biancorosso oppure tra le braccia di Perina. A sei minuti dal termine i veneti, invece, faranno centro al loro primo tentativo della ripresa: Da Riva è bravissimo a prolungare un corner con il tacco e permettere a Padella di battere a rete da due passi.

La Cremonese non riuscirà a reagire e così, dopo cinque minuti di recupero, i tre punti prendono la strada per Vicenza.

Migliori in campo Alfonso (7), incolpevole sul gol e bravo quando viene sollecitato per davvero, e Padella (7), che gioca una gara ordinata e regala il successo ai suoi. Male Ciofani (5), oggetto non volante non identificato, e Nalini (5), vedi sopra.

Tabellino Cremonese-Vicenza 0-1, 7° giornata Serie B

Cremonese (4-3-1-2): Alfonso; Bianchetti, Ravanelli, Terranova, Crescenzi (83′ Valeri); Nardi (64′ Buonaiuto), Gustafson, Valzania; Gaetano (83′ Pinato); Strizzolo (74′ Strizzolo), Ciofani (64′ Ceravolo). Allenatore: Bisoli

Vicenza (4-4-2): Perina; Bruscagin, Padella, Pasini, Beruatto; Nalini (46′ Vandeputte), Rigoni (79′ Da Riva), Pontisso (47′ pt Cinelli), Dalmonte; Gori (46′ Marotta), Meggiorini (73′ Longo). Allenatore: Di Carlo

Marcatori: 84′ Padella

Arbitro: Robilotta

Ammoniti: Meggiorini, Ravanelli, Beruatto e Marotta

