Video gol highlights Cremonese-Spal 1-1: sintesi 24-01-2021

Risultato Cremonese-Spal 1-1, 19° giornata Serie B: le zampate di Paloschi e Ciofani fissano il risultato sul pareggio.

La Cremonese fa la partita, ma rischia di perderla; alla fine si salva, ma ancora una volta la poca pericolosità in avanti condanna i lombardi ad un insipido pareggio. La Spal gioca male e spreca la possibilità di salire al secondo posto, mentre i lombardi restano a +1 sulla zona playout.

Cronaca Cremonese-Spal 1-1, 19° giornata Serie B

I lombardi fanno di più e meglio rispetto agli estensi anche se manca sempre la cattiveria nella finalizzazione.

Dopo i primi tentativi di Gaetano fuori bersaglio, alla mezz’ora arriva la prima vera occasione: Berisha respinge un colpo di testa di Celar destinato all’angolo basso.

Pochi secondi e la Cremonese sfiora ancora il gol con un destro a giro di Gaetano e al 33° Berisha è nuovamente bravissimo su un’altro colpo di testa, stavolta di Terranova.

La Spal si fa vedere al 34° con un diagonale di Strefezza che esce di pochissimo, ma è ancora Berisha a doversi impegnare per salvare su Strizzolo al 37° minuto.

I minuti finali vedono la Cremonese cercare di buttare giù il muro, ma il portiere albanese degli ospiti è sempre attento. La prima frazione termina a reti inviolate.

La ripresa inizia con un copione molto simile: Celar va al tiro e costringe Berisha ad un altro intervento impegnativo.

Si prefigurerebbero altri quarantacinque minuti di assedio all’area spallina, ma pian piano gli emiliani iniziano a prendere campo e al 63° passano anche in vantaggio con una zampata di Paloschi, bravissimo a spiazzare Carnesecchi con un tocco di esterno su cross basso di Sala con incorporato velo di Valoti.

La squadra allenata da Pecchia non ci sta e va a caccia del pareggio immediato: al 71° Valeri prova un diagonale da fuori area, ma Berisha è ancora bravo a respingerlo.

La pressione della Cremonese e continua e il pareggio arriva a cinque minuti dal termine, meritatamente: Ciofani firma il suo secondo gol consecutivo, e terzo stagionale, con una prepotente spaccata in area su sponda di Bianchetti.

Il risultato rimarrà questo fino al 94°. Nessuna delle due squadre troverà il guizzo giusto per prendersi i tre punti.

I migliori in campo sono Valeri e Berisha (7 per entrambi), il primo per i vari pericoli creati e per il cross che ha portato al pareggio e il secondo per i tanti interventi decisivi. Male Strizzolo (5), spento, e Dickmann (5), che non spinge come dovrebbe.

Tabellino Cremonese-Spal 1-1, 19° giornata Serie B

Cremonese (4-3-3): Carnesecchi; Zortea, Bianchetti, Terranova, Valeri; Bartolomei (84′ Nardi), Castagnetti, Valzania (77′ Gustafson); Gaetano (58′ Gaetano), Strizzolo (58′ Ciofani), Celar. Allenatore: Pecchia

Spal (3-5-2): Berisha; Tomovic, Vicari, Ranieri; Strefezza (92′ Seck), Missiroli, Esposito, Valoti (74′ Mora), Sala (74′ Sernicola); Floccari (26′ Dickmann), Paloschi. Allenatore: Marino

Marcatori: 63′ Paloschi e 85′ Ciofani

Arbitro: Robilotta

Ammoniti: Castagnetti, Bartolomei, Tomovic e Terranova

Video gol highlights Cremonese-Spal 1-1, 19° giornata Serie B

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS