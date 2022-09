Video Gol Highlights Cremonese-Sassuolo 0-0: sintesi 4-9-2022

Video Gol Highlights Cremonese-Sassuolo 0-0: finisce senza reti l’anticipo dell’ora di pranzo. Annullati due gol, uno per parte.

Cremonese-Sassuolo 0-0: finisce senza reti l’anticipo di pranzo.

Partita dai buoni ritmi, con occasioni da una parte e dall’altra. Alle due squadre vengono annullati due gol, uno per parte: nel primo tempo è Dessers pescato in offside sul lancio di Escalante.

Nella ripresa tocca a Pinamonti vedersi annullare la gioia del gol: lanciato lungo sulla sinistra, l’ex Inter scatta al di là dei difensori, e vede vanificare un bel tiro a giro sul secondo palo, su azione a convergere.

Buono l’atteggiamento dei grigiorossi, che raccolgono finalmente il primo punto in campionato. Sassuolo più pericoloso, ma poco incisivo in fase realizzativa.

La sintesi di Cremonese-Sassuolo 0-0

Prima occasione per i neroverdi con Laurienté che mette in mezzo un pallone respinto dalla difesa. Arriva Pinamonti, a colpire di testa, ma spedisce alto.

Risponde la Cremonese, che comincia a guadagnare terreno: Lochoshvili va a battere dal limite, ma la palla non prende il giro giusto. Ci prova anche Zanimacchia, con un destro da fuori area, di poco fuori.

Il Sassuolo risponde con Maxime Lopez che si distende in campo aperto: palla al centro, dove Pinamonti gira sul fondo, col sinistro.

Laurienté è uno dei più propositivi in campo: dopo aver provato una conclusione dalla media distanza, l’ex Lorient offre un buon pallone a Frattesi.

La mezzala pesca Toljan, solo nel mezzo, ma l’ex Borussia non riesce a colpire la sfera.

La Cremonese passa in vantaggio poco dopo con Dessers, servito in verticale da Escalante, bravo ad intercettare un lancio di Ferrari. L’arbitro, richiamato dal Var, annulla per fuorigioco dell’attaccante.

Il Sassuolo gioca in velocità: Toljan serve Pinamonti in verticale. Palla a Maxime Lopez, che non riesce a dare forza al suo tentativo di prima intenzione.

Inizio di secondo tempo con il Sassuolo ancora avanti: Laurenté arriva sul fondo e serve Kyriakopoulous. Destro del greco al lato.

Squillo di Dessers, che supera Erlic di forza e prova il tiro. Fuori di poco.

Altro gol annullato, stavolta a Pinamonti: l’ex Inter, lanciato lungo, scatta sulla sinistra, si accentra e supera Radu con un tiro a giro. L’arbitro annulla per offside.

I neroverdi continuano ad attaccare e hanno una doppia chance con Pinamonti e Frattesi: sul tiro dell’attaccante, sempre a convergere, arriva la risposta di Radu. La mezzala si avventa sulla respinta, ma manca la porta.

La Cremonese risponde con un tiro di Escalante dalla distanza. Fuori. Il Sassuolo alza il baricentro e va al tiro con Laurenté. Radu respinge sul primo palo.

Ancora i neroverdi con una combinazione Pinamonti-Frattesi: il tiro della mezzala finisce fuori.

Cremonese che risponde con un paio di occasioni: prima Pickel, prova un destro alto. Poi Quagliata, con un tiro a giro dalla sinistra cui non riesce a dare effetto.

Chiriches si lascia scappare Laurienté, che si invola verso la porta. Il romeno è bravo a rinvenire, e fermare l’avversario prima del tiro.

Sassuolo ancora pericoloso con un cross di Harroui per la testa di Pinamonti. Palla messa al lato. Non succede più nulla: pareggiano senza reti Cremonese e Sassuolo, con i neroverdi che si vedono annullare due gol.

Highlights e Video gol Cremonese-Sassuolo 0-0

Il tabellino di Cremonese-Sassuolo 0-0

CREMONESE (3-5-2): Radu; Aiwu, Chiriches, Lochoshvili; Ghiglione, Pickel, Zanimacchia (62′ Castagnetti), Escalante, Valeri (Quagliata 62′); Okereke (Buonaiuto 75′), Dessers (Tsadjout 75′). In panchina: Saro, Ciezkowski, Vasquez, Baez, Ascacibar, Ciofani, Buonaiuto, Bianchetti, Sernicola, Castagnetti, Afena-Gyan, Acella, Quagliata, Milanese, Tsadjout. Allenatore: Massimiliano Alvini.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Thorstvedt; Laurienté, Pinamonti, Kyriakopoulos. In panchina: Pegolo, Russo, Marchizza, Ayhan, Henrique, Harroui, Alvarez, Obiang, Antiste, D’Andrea, Tressoldi. Allenatore: Alessio Dionisi

ARBITRO: Luca Pairetto (Nichelino)

Ammoniti: Thorstvedt (S), Tsadjout (C)

Espulsi: