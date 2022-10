Video Gol Highlights Cremonese-Napoli 1-4: Sintesi 9-10-2022

Video Gol e Highlights Cremonese-Napoli 1-4, 9° Giornata Serie A: segnano Olivera, Lozano, Simeone, Dessers e Politano

Il Napoli batte la Cremonese allo Stadio Giovanni Zini di Cremona nel posticipo pomeridiano della domenica della nona giornata di Serie A.

Continua il magico momento dei partenopei, ora in testa alla classifica in solitaria con la quinta vittoria consecutiva in campionato, addirittura l’ottava contando anche le coppe.

Non è bastata una grandissima prestazione ai lombardi, che continuano nella loro alternanza di pareggi e sconfitte rimanendo fermi a quota tre punti in classifica.

Sintesi di Cremonese-Napoli 1-4

Out Hendry per Massimiliano Alvini, che schiera Bianchetti, Lochoshvili, Valeri, Sernicola e Quagliata in difesa, a protezione di Radu, con Ascacibar e Meite in mediana, Zanimacchia sulla trequarti alle spalle di Dessers e Afena-Gyan.

Ancora assente Osimhen per Luciano Spalletti, che fa un po’ di turnover con Meret a porta, Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Mario Rui in difesa, lancia Ndombele in mediana con Lobotka e Anguissa e ritrova Politano in attacco con Raspadori e Kvaratskhelia.

E’ una partita bellissima nel primo tempo, visto che i ritmi sono molto elevati. Gli ospiti fanno possesso palla, ma i padroni di casa sono attenti in fase difensiva, pressano con la giusta aggressività e tentano anche qualche sortita offensiva.

I protagonisti nei primi minuti sono le traversa, che fermano Rrahmani in una sortita personale e Zanimacchia, che poi verrà anche ammonito.

Al 26′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Politano, che trasforma il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di Bianchetti su Kvaratskhelia.

I padroni di casa faticano a reagire, anche perché gli ospiti sono bravissimi ad addormentare il gioco gestendo con qualità i ritmi e il risultato in un finale in cui non riescono a trovare la porta con diverse conclusioni imprecise.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Okereke per Zanimacchia, ma la prima grande occasione è di Raspadori, che trova la super parata di Radu.

Gol sbagliato, gol subito. Regola 2.0 del Manuale del Calcio. Infatti, al 48′ minuto i padroni di casa pareggiano con Dessers, al posto giusto al momento giusto nel deviare a porta la conclusione sbagliata di Ascacibar.

La partita diventa molto combattuta, ma anche con spunti di qualità, come dimostrano le giocate di Okereke e Raspadori prima delle sostituzioni di Simeone e Escalante, che subentrano al posto di Ndombele e un impalpabile Afena-Gyan, e dell’ammonizione di Sernicola.

Girandola di cambi: dentro Buonaiuto, Aiwu, Zielinski e Lozano, fuori Valeri, Dessers, Raspadori e Politano.

Dopo un tentativo di Meite, al 76′ minuto gli ospiti tornano in vantaggio con l’ennesimo fondamentale gol di Simeone, stacco imperioso sul cross di Mario Rui.

Si fa male Rrahmani, che viene sostituito nelle sostituzioni che vedono coinvolti anche Ascacibar e Mario Rui, con l’entrata in campo di Olivera, Ostigard e Ciofani.

Nel finale grande reazione dei padroni di casa, che cercano in tutti i modi di attaccare a testa bassa mettendo in difficoltà gli avversari, rendendosi più volte pericolosi con Okereke e Ciofani prima del tris firmato da Lozano al 93′ minuto al termine di un bel contropiede di Kvaratskhelia.

All’ultimo secondo Radu compie un vero e proprio miracolo su Lozano, assistito da Simeone, lanciato da Kvaratskhelia in contropiede e al 96′ minuto arriva anche il poker di Olivera su assist di Di Lorenzo.

Highlights e Video Gol di Cremonese-Napoli 1-4:

Tabellino di Cremonese-Napoli 1-4

Cremonese (4-2-3-1): Radu; Sernicola, Bianchetti, Lochoshvili, Valeri (27′ st Buonaiuto); Ascacibar (35′ st Ciofani), Meité; Quagliata, Felix (17′ st Escalante), Zanimacchia (1′ st Okereke); Dessers (27′ st Aiwu).

A disp.: Carnesecchi, Saro, Vasquez, Pickel, Baez, Acella, Ndiaye, Milanese. All.: Alvini



Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrhamani (37′ st Ostigard), Kim, Mario Rui (37′ st Olivera); Anguissa, Lobotka, Ndombele (12′ st Simeone); Politano (27′ st Lozano), Raspadori (27′ st Zielinski), Kvaratskhelia.

A disp.: Marfella, Sirigu, Jesus, Zanoli, Zedadka, Demme, Gaetano, Elmas, Zerbin. All.: Spalletti



Arbitro: Abisso

Marcatori: 26′ rig. Politnao (N), 2′ st Dessers (C), 31′ st Simeone (N), 48′ st Lozano (N), 50′ st Olivera (N)

Ammoniti: Zanimacchia (C)

Espulsi: –