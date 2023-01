Video Gol Highlights Cremonese-Monza 2-3: Sintesi 14-1-2023

Video Gol e Highlights Cremonese-Monza 2-3, 18° Giornata Serie A: segnano Ciurra, Ciofani, Dessers e una doppietta di Caprari

Il Monza batte la Cremonese allo Stadio Giovanni Zini di Cremona nel primo anticipo del sabato della diciottesima giornata di Serie A.

Quarto risultato utile consecutivo per i brianzoli, che danno continuità agli ultimi due pareggi consecutivi e vincono uno scontro diretto fondamentale per la lotta alla salvezza portandosi a quota ventuno punti.

Occasione fallita per i lombardi, che perdono un derby, oltre alla possibilità di riaprire i discorsi, rimanendo fermi a quota nove punti con la quarta sconfitta consecutiva.

Sintesi di Cremonese-Monza 2-3

Out Chiriches, Radu e Sernicola per Massimiliano Alvini, che schiera Quagliata, Bianchetti, Ferrari, Valeri e Ghiglione nella difesa a cinque, davanti a Carnesecchi, ritrova Meite in mediana con Pickel e lancia Tsadjout in attacco con Dessers e Okereke.

Non ci sono Donati, Rovella, Mota e Sensi per Raffaele Palladino, che gioca con Caldirola, Pablo Marì e Izzo in difesa a protezione di Di Gregorio, conferma Ciurria nel tridente d’attacco, dove c’è Petagna con Caprari, mentre a centrocampo spazio a Birindelli con Carlos Augusto, Pessina e Machin.

E’ una partita bellissima nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi davvero intensi. Entrambe le squadre sono brave palle al piede, ma i padroni di casa risultano poco compatti in fase difensiva e gli ospiti sono lesti nel ripartire in contropiede.

Dopo un tentativo di Caprari, al 7′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato con Ciurria, che completa una bellissima azione corale in cui toccano la palla Machin, Birindelli e Petagna.

I padroni di casa provano a reagire, alzano il baricentro e si fanno vedere in attacco con un bel diagonale di Valeri, mentre vengono ammoniti Okereke e Birindelli.

Al 19′ minuto gli ospiti raddoppiano con Caprari, che trasforma il calcio di rigore fischiato dall’arbitro, ravvisato dal VAR, per fallo di Ghiglione su Izzo.

I padroni di casa accusano il colpo, vanno in completa balia degli ospiti, che sono bravi a gestire il momento continuando a macinare gioco ed occasioni con Ciurria e Ciurria, ma Caprari si fa ammonire.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Aiwu, Castagnetti e Ranocchi al posto di Ferrari, Okereke e Birindelli.

I padroni di casa entrano in campo con grande voglia, prendono in mano il pallino del gioco e attaccano a testa bassa sfiorando la rete due volte con Dessers, sul quale è bravissimo Di Gregorio.

Gol sbagliato, gol subito. Regola 2.0 del Manuale del Calcio. Infatti, al 55′ minuto gli ospiti calano il tris con Caprari, che si regala una bella doppietta su assist di Carlos Augusto, lanciato da Petagna.

Entrano Ciofani, Gytkjaer e D’Alessandro al posto di Tsadjout, Petagna e Ciurria e sembra cambiare qualcosa, visto che proprio il capitano impegna Di Gregorio alla gran parata.

Al 69′ minuto i padroni di casa accorciano il risultato con Ciofani, che segna sfruttando l’arma migliore, il colpo di testa, su cross di Valeri.

Spazio a Colpani per Machin e, dopo le ammonizioni di Pickel, sostituito da Buonaiuto, e Carlos Augusto, anche a Zanimacchia per Quagliata.

Al 82′ minuto i padroni di casa riaprono clamorosamente e definitivamente la partita con Dessers, che sfrutta la sponda di Ciofani sul cross del solito Valeri.

⏱️ FT | Partita ricca di gol. Il @ACMonza porta a casa i 3️⃣ punti! 👀#CremoneseMonza 2️⃣-3️⃣ pic.twitter.com/bPWQWKId1d — Lega Serie A (@SerieA) January 14, 2023

Nel finale i padroni di casa ci provano davvero in tutti i modi e c’è ancora tempo per l’entrata in campo di Marlon al posto di Caprari.

Highlights e Video Gol di Cremonese-Monza 2-3:

Tabellino di Cremonese-Monza 2-3

Cremonese (3-4-3): Carnesecchi; Quagliata (37′ st Zanimacchia), Bianchetti, Ferrari A. (1′ st Aiwu); Ghiglione; Meitè, Pickel (27′ st Buonaiuto), Valeri; Okereke (1′ st Castagnetti), Dessers, Tsadjout (12′ st Ciofani).

A disp.: Saro, Sarr, Hendry, Lochoshvili, Ascacibar, Milanese, Afena-Gyan. All.: Alvini



Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Caldirola; Birindelli (1′ st Ranocchia), Machin (24′ st Colpani), Pessina, Carlos Augusto; Ciurria (21′ st D’alessandro), Caprari (39′ st Marlon); Petagna (21′ st Gytkjaer).

A disp.: Cragno, Sorrentino, Antov, Carboni, Barberis, Valoti, Sensi, Bondo, Vignato. All.: Palladino



Arbitro: Massa

Marcatori: 8′ Ciurria (M), 19′ rig. Caprari (M), 10′ st Caprari (M), 22′ st Ciofani (C), 38′ st Dessers (C)

Ammoniti: Okereke, Pickel (C); Birindelli, Caprari, Carlos Augusto, D’alessandro (M)

Espulsi: –